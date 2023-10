Biden en Israël déclare que l’explosion à Gaza semble avoir été provoquée par une « autre équipe »

(Bloomberg) — Président Joe Biden dans certains de ses premiers commentaires après son arrivée à Tel Aviv mercredi, a suggéré que l’armée israélienne n’était pas responsable de l’explosion meurtrière dans un hôpital de la ville de Gaza qui a fait des centaines de morts et exacerbé les tensions à travers le Moyen-Orient.

Les plus lus sur Bloomberg

« Je suis profondément attristé et indigné par l’explosion survenue hier à l’hôpital de Gaza. Et d’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas par vous », a déclaré Biden au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

https://t.co/VniX2G78M8 pic.twitter.com/6c3HTu4Gbc

– Bloomberg (@business) 18 octobre 2023

Ce voyage est devenu l’un des plus grands tests pour la présidence de Biden, alors qu’il cherche à contenir la guerre entre Israël et le Hamas.

Les deux parties ont échangé des accusations concernant l’explosion, le Hamas accusant un raid aérien israélien et Israël citant une vidéo de ce que son armée a qualifié de roquette défectueuse tirée par des militants palestiniens. L’indignation suscitée par l’incident a conduit à l’annulation d’un sommet prévu entre Biden et les dirigeants arabes après sa visite en Israël.

Le président américain a reconnu le scepticisme qui régnait dans le monde arabe au lendemain de l’explosion, affirmant que « beaucoup de gens » doutaient de la version d’Israël. Lui et Netanyahu avaient du travail à faire pour convaincre ceux qui pensaient qu’Israël était à blâmer, a déclaré Biden.

La Maison Blanche avait espéré que ce voyage dans la région pourrait l’aider à obtenir une aide humanitaire supplémentaire pour les civils palestiniens, dans le but de convaincre d’autres puissances régionales – dont l’Iran – d’éviter une escalade du conflit. Mais au lieu de cela, l’accent s’est largement concentré sur la démonstration de soutien à Israël à la suite de l’incursion du Hamas le 7 octobre – qui est classée comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne. Cet assaut a tué environ 1 400 personnes et en a vu au moins environ 200 prises en otage.

« Pour le peuple d’Israël, il n’y a qu’une chose meilleure que d’avoir un véritable ami comme vous aux côtés d’Israël, et c’est de vous avoir en Israël », a déclaré Netanyahu. « Votre visite ici est la première visite d’un président américain en Israël en temps de guerre. »

Plus tard, le président américain devrait rencontrer les familles des victimes israéliennes, notamment des proches des personnes retenues en otages à Gaza. Il devrait ensuite faire des remarques publiques sur le conflit et s’entretenir avec le président israélien Isaac Herzog.

La visite de Biden en Israël, qui bénéficie d’un large soutien bipartisan aux États-Unis, et dans une zone de guerre offre une claire opportunité politique au président de 80 ans, qui a cherché à combattre les inquiétudes concernant son âge et ses compétences en exerçant l’influence américaine à l’étranger.

« Je voulais que le peuple d’Israël, et le monde entier, sachent où se situent les États-Unis », a déclaré Biden.

Pourtant, Biden doit équilibrer cette démonstration de soutien avec une colère croissante face à l’explosion de l’hôpital.

Des milliers de Palestiniens ont été tués à Gaza depuis que l’armée israélienne a répondu à l’attaque du Hamas au début du mois par des frappes aériennes massives. On s’attend généralement à ce qu’il planifie prochainement une attaque terrestre, Netanyahu promettant de détruire totalement le Hamas en tant qu’organisation.

La mission de Biden au Moyen-Orient s’effondre alors que les dirigeants arabes évitent le sommet

En réponse à l’explosion de l’hôpital, les dirigeants jordaniens, égyptiens et de l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie, ont annulé un sommet avec Biden qui devait avoir lieu plus tard mercredi. La Jordanie allait l’accueillir dans sa capitale, Amman.

Les dirigeants arabes, la Turquie et le Hamas ont imputé l’explosion à Israël. L’armée israélienne a déclaré que les militants palestiniens du Jihad islamique étaient responsables du fait qu’un missile qu’ils avaient tiré avait mal fonctionné et avait atterri sur le territoire de Gaza.

L’explosion a provoqué de vastes manifestations autour des ambassades israéliennes et américaines dans le monde arabe, ainsi qu’en Cisjordanie.

Des responsables américains ont déclaré que Biden s’entretiendrait par téléphone avec le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi après avoir quitté Israël.

Craintes d’escalade

L’épisode et la réaction furieuse ont menacé d’entraîner d’autres acteurs régionaux dans le conflit contre Israël, anéantissant ainsi l’objectif initial du voyage de Biden.

Le Hamas est soutenu par l’Iran, tout comme certains autres groupes militants de la région, dont le Hezbollah. Les tensions à la frontière nord d’Israël avec le Liban, où est basé le Hezbollah, se sont accrues au cours des 10 derniers jours. Les troupes israéliennes et le Hezbollah échangent régulièrement des tirs.

Les États-Unis ont fait pression sur l’Égypte, sans succès jusqu’à présent, pour qu’elle autorise certains civils, y compris des citoyens américains, à passer de Gaza vers l’Égypte via le poste frontière de Rafah. L’Égypte a répondu en disant qu’Israël devrait accueillir toute personne autorisée à quitter Gaza.

Les collaborateurs de la Maison Blanche ont déclaré que malgré les tensions accrues, ils restaient optimistes quant à la capacité de Biden à travailler avec les Israéliens, les Égyptiens et les Palestiniens pour améliorer le flux de l’aide humanitaire vers Gaza.

La Maison Blanche envisage une demande de 100 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et les frontières

Avant l’annonce du voyage de Biden – et avant l’explosion de l’hôpital – le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Netanyahu avait accepté d’élaborer conjointement un plan pour acheminer l’aide à Gaza sans bénéficier au Hamas et pour limiter les pertes civiles.

–Avec l’aide d’Adveith Nair.

(Mises à jour tout au long, y compris avec la citation de Biden au dixième paragraphe.)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP