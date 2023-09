Biden en Floride promet de reconstruire et appelle le Congrès à fournir davantage de financement à la FEMA

Le président Joe Biden, debout devant une maison endommagée par un arbre tombé, a déclaré que « sans la grâce de Dieu », les dégâts n’étaient pas pires.

« Aucun vent aussi fort n’a frappé cette région depuis cent ans », a déclaré Biden, s’exprimant à Live Oak, en Floride. « Priez pour Dieu qu’il faudra encore cent ans avant que cela ne se reproduise. »

Biden et la première dame Jill Biden se sont rendus en Floride samedi pour évaluer les dégâts causés par l’ouragan Idalia et rencontrer les habitants et le personnel de récupération. Le président a déclaré qu’il avait demandé à l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) de faire « tout ce qu’elle pouvait » pour aider à la reconstruction.

Idalia a frappé mercredi la région de Big Bend en Floride en tant que tempête de catégorie 3, entraînant des pannes de courant et des inondations généralisées. La Maison Blanche a appelé le Congrès à fournir 16 milliards de dollars de financement provisoire pour renforcer le fonds de secours en cas de catastrophe de la FEMA qui, selon l’agence, sera épuisé dans la première quinzaine de septembre s’il n’est pas reconstitué. S’exprimant samedi en Floride, Biden a une nouvelle fois appelé le Congrès à agir.

« Ces crises affectent de plus en plus d’Américains, et chaque Américain s’attend régulièrement à ce que la FEMA se présente lorsqu’elle est nécessaire », a déclaré Biden. « J’appelle le Congrès américain – démocrates et républicains – à garantir que le financement soit disponible. »

Biden a initialement déclaré qu’il rencontrerait le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à qui il a parlé si fréquemment à la suite d’Idalia que le président a plaisanté jeudi en disant: « Il devrait y avoir une ligne directe ». Cependant, dans un communiqué vendredi soir, Jeremy Redfern, porte-parole de DeSantis, a déclaré que le gouverneur n’avait pas l’intention de rencontrer le président, invoquant des difficultés de sécurité.

« Dans ces communautés rurales, et peu de temps après l’impact, les seuls préparatifs de sécurité nécessaires à l’organisation d’une telle réunion mettraient un terme aux efforts de rétablissement en cours », a déclaré Redfern.

S’adressant aux journalistes en route vers la Floride, l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a déclaré que la Maison Blanche et le bureau du gouverneur s’étaient mis d’accord sur le lieu de la visite de Biden plus tôt cette semaine et qu’aucune préoccupation en matière de sécurité n’avait été exprimée à ce moment-là ou avant la publication de la déclaration du bureau de DeSantis.

DeSantis, qui brigue l’investiture républicaine à la présidence, a été un fervent critique de Biden, mais les deux se sont rencontrés dans le passé. Biden a rencontré DeSantis après l’ouragan Ian l’année dernière.

Biden, dans ses remarques, a noté qu’il avait été en « contact fréquent » avec DeSantis tout au long de la tempête et de ses conséquences, ajoutant que « le gouverneur était au courant ».