Biden en colère contre Harris – NBC News – RT World News

Le président américain Joe Biden se plaint en privé de ne plus être reconnu pour ses services, alors que l’attention des médias nationaux s’est tournée vers la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a affirmé mardi NBC News, citant des sources internes.

Biden a interrompu sa campagne et a soutenu le vice-président Harris après son débat désastreux en juin avec l’ancien président Donald Trump, le candidat républicain aux élections de novembre. Le rapport indique que Harris s’est depuis éloignée de Biden.

Biden « a été particulièrement piqué » à un moment donné lors du débat entre Harris et Trump le mois dernier, lorsqu’elle a déclaré : « Clairement, je ne suis pas Joe Biden, et je ne suis certainement pas Donald Trump. Et ce que j’offre, c’est une nouvelle génération de dirigeants pour notre pays.

Cette remarque était une réponse au fait que Trump l’assimilait au président en matière de politique. Harris a répété le même message à d’autres occasions, notamment lors d’une interview avec les médias.

«Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à entendre parler de son [Biden's] réalisations lorsqu'il courait. C'est toujours le cas. » a déclaré un responsable de la campagne Harris à NBC News.















Une autre source a déclaré que le président « comprend parfaitement l’absence générale de mention de ‘Bidenomics’ et de ‘Joe Biden' » politiquement. Mais même s’il souhaite que Harris gagne et offre tout le soutien possible pour y parvenir, il reste amer quant à ce qu’il considère comme étant laissé pour compte, selon le rapport.

Avant sa décision de quitter la course, la campagne de Biden a eu du mal à minimiser ses moments de fragilité et de confusion en public, que de nombreux électeurs ont perçus comme des signes de déclin chez l’homme politique de 81 ans. Des extraits de ces moments, utilisés par le parti républicain pour attaquer le candidat démocrate de l’époque, ont été rejetés par les responsables comme « contrefaçons bon marché ».

Trump, 78 ans, a eu son lot de dérapages mentaux au cours de la campagne électorale, mais a été universellement décrit comme plus énergique et cohérent que Biden lors du débat de juin.

Néanmoins, lors d’une apparition dans l’émission « The View » la semaine dernière, Biden a insisté sur le fait qu’il aurait pu gagner la course. Il a affirmé que « le fait est que mon sondage portait sur ce qui – vous savez – est toujours à portée de battre ce type » avant de réfléchir à son âge avancé.