Biden, en cherchant à vendre des F-16 à la Turquie, fait face à un refus du Congrès

Alors que l’administration Biden a salué les mesures prises par Erdogan l’année dernière pour négocier un accord autorisant les expéditions de céréales ukrainiennes depuis la mer Noire, elle reste critique à l’égard de l’achat par le dirigeant turc du système de défense antimissile russe S-400 et a exprimé sa frustration privée face à son refus de soutenir la Finlande et L’adhésion de la Suède à l’OTAN sur la position de ces pays à l’égard des personnalités kurdes qu’Ankara considère comme des menaces.

L’impasse sur l’adhésion des nations nordiques à l’alliance souligne non seulement la complexité des relations américano-turques, mais aussi la capacité de la Turquie à maintenir les priorités de l’OTAN. Alors que la Hongrie, comme la Turquie, n’a pas encore ratifié l’adhésion de la Finlande et de la Suède, les responsables hongrois ont déclaré qu’ils franchiraient cette étape lors de la reprise de leur législature en février.

Certains législateurs américains devraient exiger que la Turquie s’engage à ratifier l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN comme condition préalable à toute vente de F-16, ont déclaré les assistants du Congrès. La nouvelle de la vente proposée a été rapportée plus tôt par le Wall Street Journal.

“Le président Erdogan continue de saper le droit international, de ne pas respecter les droits de l’homme et les normes démocratiques, et de se livrer à un comportement alarmant et déstabilisateur en Turquie et contre les alliés voisins de l’OTAN”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Jusqu’à ce qu’Erdogan mette fin à ses menaces, améliore son bilan en matière de droits humains dans son pays – y compris en libérant des journalistes et l’opposition politique – et commence à agir comme un allié de confiance devrait le faire, je n’approuverai pas cette vente.”