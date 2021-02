Revue nationale

Le président Biden maintient les écoles fermées

Il y a six mois, lorsque le président Joe Biden était candidat Joe Biden, il a parlé d’une «crise ressentie partout aux États-Unis d’Amérique». La crise, ce sont les fermetures d’écoles. Des millions d’enfants regardaient les ordinateurs portables plutôt que d’apprendre dans une salle de classe. Biden a déclaré: «Il s’agit d’une urgence nationale. Le président Trump n’a pas de véritable plan pour ouvrir des écoles en toute sécurité. Il n’offre que des échecs et des illusions. Six mois plus tard, la crise de l’éducation abonde et le président Biden ne fait qu’empirer les choses jusqu’à présent. Lors de la conférence de presse de mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le nouvel objectif de la Maison Blanche était «d’avoir la majorité des écoles, donc plus de 50%, ouvertes d’ici le 100e jour de sa présidence». Elle a défini cela comme «un enseignement en classe, donc au moins un jour par semaine, j’espère que c’est plus». Ce n’est pas simplement revenir sur une promesse; il en efface complètement un. Selon Burbio, l’agrégateur de données scolaires, nous avons déjà bien dépassé le cap du printemps de Psaki aujourd’hui, et nous l’étions avant que Biden ne prenne ses fonctions. Plus de 60 pour cent des districts scolaires sont déjà ouverts avec au moins un modèle «hybride». «Hybride» signifie familièrement deux à trois jours par semaine d’apprentissage en personne. Un jour par semaine ne faisait pas à l’origine partie de ce débat. C’est une norme nouvelle et inférieure – une Team Biden a introduite. Au début, je pensais que la transgression était simplement qu’ils avaient mis la question en veilleuse et n’y prêtaient pas attention, étant donné l’étrange déclaration d’un jour par semaine. Mais après 24 heures de retour de flamme, Psaki a été invitée à clarifier ces remarques et elle a doublé, qualifiant le plan de «audacieux et ambitieux». Et s’en tenant à la norme d’un jour, elle a dit qu’ils espéraient le dépasser. Encore une fois, ce plan supposé audacieux et ambitieux a été dépassé avant l’inauguration. Politico Playbook a déclaré: «C’est un objectif si modeste et sans ambition qu’il est presque dénué de sens.» La rhétorique ambitieuse du président Biden sur les écoles allait toujours avoir un cours de collision avec ses bienfaiteurs du syndicat des enseignants, qui ne veulent tout simplement pas que les écoles rouvrent complètement de si tôt. Pas même après que les enseignants aient eu la priorité dans les vaccinations, et les écoles de la maternelle à la 12e année ont reçu plus de 68 milliards de dollars en 2020 pour atténuer les problèmes de COVID. Je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’il rompe une promesse électorale fondamentale si tôt dans sa présidence. Alors, qu’est-ce qui empêche Biden de tenir parole? La Maison Blanche soutiendrait que c’est le financement, la ventilation et la taille des classes. Regardons chacun à son tour. Comme mentionné, le Congrès a alloué plus de 68 milliards de dollars en 2020 pour l’atténuation du COVID dans les écoles de la maternelle à la 12e année. Jusqu’à présent, la majeure partie de cet argent n’a pas été dépensée. Cela n’a pas empêché l’administration Biden d’exiger 130 milliards de dollars supplémentaires. Mais ignorons un instant les milliards de dollars actuellement non dépensés et posons la question essentielle: est-ce que plus de financement aidera? En fait, les écoles qui sont actuellement ouvertes cinq jours par semaine en Amérique sont des écoles paroissiales, qui ont généralement moins de financement par élève que leurs homologues publics, et des écoles publiques qui ne rivalisent pas avec la richesse par élève des écoles fermées mais bien – des districts financés tels que Chicago, Fairfax County, San Francisco et autres. Le problème est la volonté, pas les ressources. La ventilation est simplement une béquille pour excuser de ne rien faire. C’était un problème identifié au début de 2020, encore une fois pour atténuer le retour à l’école avant qu’un vaccin contre le coronavirus ne soit disponible. Les 68 milliards de dollars autorisés par le Congrès ont financé spécifiquement la ventilation. Mais la plupart des écoles ont fait peu ou rien au cours de la dernière année pour améliorer la ventilation, et il est plus probable que nous retournions enfin à l’école avant que des changements importants ne soient apportés aux milliers d’écoles qui restent fermées. L’absence de nouveaux systèmes de ventilation n’a pas freiné la majorité des écoles qui se sont ouvertes dans une certaine mesure sans interruption. Pendant ce temps, centrer le débat sur l’importance de la taille des classes est un moyen de déguiser en proposant que les enfants aillent à l’école deux jours par semaine indéfiniment. L’idée est qu’une classe complète augmente le risque, nous devons donc réduire de moitié la taille des classes. Mais personne ne croit de façon réaliste que l’Amérique est sur le point de doubler sa capacité de construction scolaire, du moins pas l’année prochaine. Toute personne dont l’enfant est allé en classe dans une caravane derrière un bâtiment scolaire sait qu’il faut des années pour élaborer des plans pour les nouveaux bâtiments, le personnel et les lignes de district. Le modèle hybride de deux jours par semaine, avec ses classes implicitement plus petites, a été créé pour ramener les enfants dans la salle de classe avant qu’un vaccin ne soit disponible. Les commissions scolaires inefficaces ont continué à retarder la fin de cette mesure temporaire. Maintenant, après que cela ait été fait pendant si longtemps, il est adopté à tort comme l’idéal post-vaccin. C’est tout simplement fou. Une fois les enseignants des districts scolaires fermés vaccinés, les écoles devraient être ouvertes à plein temps, cinq jours par semaine, tout comme le font déjà beaucoup de leurs homologues (et comme certains le faisaient avant même que les vaccins ne soient disponibles). Maintenant que les enseignants sont vaccinés, pour qui faisons-nous de toute façon ces vastes changements d’infrastructure? Ce n’est pas pour les enseignants, dont le risque sera heureusement bientôt mesuré en points décimaux. Et ce n’est pas pour les enfants, qui – les responsables de la santé publique nous le rappellent souvent et à maintes reprises – ne sont pas des propagateurs ou des victimes importants de ce virus. En fait, les crises sanitaires majeures auxquelles font face les enfants aujourd’hui – dépression, suicide, manque de confiance, échecs scolaires, manque de socialisation, mauvaise alimentation, exercice insuffisant – sont causées par les fermetures et non par le virus. En septembre 2020, Joe Biden a déclaré: «Le président Trump ne pense peut-être pas qu’il s’agit d’une urgence nationale, mais je pense que retourner à l’école pour des millions d’enfants et les impacts sur leurs familles et la communauté est une urgence nationale. Je crois que c’est ce que c’est. S’il s’agissait d’une urgence nationale il y a six mois, et qu’elle en reste aujourd’hui, où est Joe? Certains diront qu’il devrait avoir plus de temps et qu’il faut de la patience. Il n’est en fonction que depuis quelques semaines. Mais il ne faut pas s’étonner que de nombreux parents manquent simplement de patience. D’autres soutiennent que le plaidoyer pour l’ouverture d’écoles est anti-enseignant. C’est un moyen pratique de mettre un terme au débat, car les enseignants sont souvent sous-payés et sous-évalués et donc pas ouverts à la critique. Mais j’aime les professeurs de mes enfants, qui font de leur mieux. Il s’agit d’être pro-enfants, pas anti-enseignant. En septembre, le président Biden a déclaré: «Donald Trump et Betsy DeVos ne sont pas intervenus. Nous voyons tous les résultats. Des millions d’étudiants commencent maintenant la nouvelle année scolaire de la même manière qu’ils ont terminé la dernière, à la maison. Chez soi. Les parents font de leur mieux, mais de plus en plus, ils se retrouvent à bout de souffle, luttant pour équilibrer le travail, la garde des enfants et les tâches éducatives ou s’inquiétant de leur chèque de paie perdu et de la façon dont ils vont joindre les deux bouts tout en essayant de garder leurs enfants sur la bonne voie apprentissage à distance. » Dans le cadre du plan actuel de Biden, il n’a pas réussi à respecter la norme qu’il avait fixée pour Trump. Il est temps pour Biden de s’engager délibérément sur ce problème. Il a une énorme influence sur les syndicats et ceux qui préconisent que les enfants restent indéfiniment exclus de l’enseignement en personne. Il a un groupe sérieux de conseillers en santé publique qui peuvent persuader les parents et les enseignants nerveux des faibles risques auxquels ils sont confrontés de retourner en classe (surtout après un vaccin). Comme Joe Biden l’a dit il y a six mois à ce sujet: «M. Président, où êtes-vous? Où êtes-vous? Pourquoi ne travaillez-vous pas là-dessus? Monsieur le Président, c’est votre travail. C’est ce sur quoi vous devriez vous concentrer maintenant. Ramener nos enfants à l’école en toute sécurité. »