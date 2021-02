Joe Biden a eu son premier appel en tant que président avec Xi Jinping, faisant pression sur le dirigeant chinois au sujet du commerce et de la répression de Pékin contre les militants pour la démocratie à Hong Kong ainsi que d’autres préoccupations relatives aux droits de l’homme.

Les deux dirigeants se sont entretenus mercredi quelques heures seulement après que Biden a annoncé son intention de créer un groupe de travail du Pentagone pour examiner la stratégie de sécurité nationale américaine en Chine et après que le nouveau président américain a annoncé qu’il imposait des sanctions contre le régime militaire du Myanmar à la suite du coup d’État de ce mois-ci dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Un communiqué de la Maison Blanche a déclaré que Biden avait exprimé des inquiétudes concernant les «pratiques économiques coercitives et injustes de Pékin». Biden a également pressé Xi sur Hong Kong, les violations des droits humains contre les Ouïghours et les minorités ethniques dans la province occidentale du Xinjiang, et ses actions envers Taiwan.

« Je lui ai dit que je travaillerai avec la Chine quand cela profitera au peuple américain », a posté Biden sur Twitter après l’appel.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a donné un ton plutôt positif à la conversation, affirmant que Xi reconnaissait que les deux parties avaient leurs différences et que ces différences devaient être gérées, mais a exhorté à une coopération globale.

CCTV a déclaré que Xi avait repoussé les préoccupations de Biden à Taiwan, Hong Kong et le Xinjiang, affirmant que les problèmes étaient les affaires intérieures de la Chine et concernaient la souveraineté chinoise. Il a averti: «Les États-Unis devraient respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et agir avec prudence.»

Biden, qui avait traité avec le dirigeant chinois lorsqu’il était vice-président de Barack Obama, a profité de ses trois premières semaines à la Maison Blanche pour passer plusieurs appels avec d’autres dirigeants de la région indo-pacifique. Il a essayé d’envoyer le message qu’il adopterait une approche radicalement différente de la Chine que l’ancien président Donald Trump, qui plaçait les questions commerciales et économiques avant tout dans les relations américano-chinoises.

Avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga à la fin du mois dernier, Biden a souligné l’engagement des États-Unis à protéger les îles Senkaku, un groupe d’îlots inhabités administrés par Tokyo mais revendiqués par Pékin. Dans son appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi, Biden a souligné la nécessité d’une «coopération étroite pour promouvoir un Indo-Pacifique libre et ouvert». Et lors de son appel avec le Premier ministre australien Scott Morrison la semaine dernière, le président a souligné que l’alliance des deux nations était essentielle à la stabilité dans la région, a déclaré la Maison Blanche.

Les principaux collaborateurs de Biden ont entendu à plusieurs reprises des homologues d’Asie-Pacifique découragés par la rhétorique souvent tranchante de Trump visant les alliés, parler de la réduction du niveau des troupes en Corée du Sud et des interactions étranges avec le dictateur nord-coréen Kim Jong Un, selon un haut responsable de l’administration. qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des appels privés.

Les alliés de la région ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient une approche plus ciblée et plus régulière des engagements à l’avenir, selon le responsable.

À cette fin, Biden et d’autres hauts responsables de l’administration ont pris soin, dans leurs interactions initiales avec leurs homologues, de se tourner vers le long jeu pour réinitialiser les relations.

Biden a utilisé l’appel de mercredi pour faire part de ses préoccupations concernant la répression de Pékin contre les militants à Hong Kong et ses politiques concernant les musulmans et les minorités ethniques du Xinjiang. Dans les dernières heures de l’administration Trump, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que le Parti communiste chinois avait commis des crimes contre l’humanité contre les Ouïghours à majorité musulmans et d’autres groupes minoritaires.

La Chine a nié tout abus et dit que les mesures qu’elle a prises sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme et un mouvement séparatiste.

La Maison Blanche a également déclaré que Biden avait clairement exprimé son inquiétude face à l’action de plus en plus «affirmée» de Pékin avec Taiwan. Pékin revendique la pleine souveraineté sur Taiwan, même si les deux parties sont gouvernées séparément depuis plus de sept décennies.

Quelques jours après le début de la présidence de Biden, la Chine a envoyé des avions de combat près de l’île. La marine américaine, à son tour, a envoyé la semaine dernière un destroyer lance-missiles à travers la voie navigable qui sépare la Chine et Taiwan.

Un domaine sur lequel Biden ne semble pas prêt à agir rapidement est l’arrêt de la guerre commerciale de Trump avec la Chine, qui a conduit à des droits de douane sur l’acier, l’aluminium et d’autres produits.

Biden prévoit de laisser les tarifs en place alors que son administration procède à un examen de haut en bas de la politique commerciale. Les responsables de l’administration notent que le président attend toujours la confirmation de la nomination de sa représentante américaine au commerce, Katherine Tai, et de son choix pour la secrétaire au commerce, Gina Raimondo. Les deux devraient jouer un rôle clé dans l’élaboration de la politique commerciale chinoise.

Les responsables de l’administration disent que Biden veut également consulter ses alliés en Asie et en Europe avant de prendre des décisions sur les tarifs.

Biden et Xi se connaissent bien et ont eu des échanges francs.

Biden a accueilli le vice-président chinois de l’époque, Xi, lors de sa visite de 2012 aux États-Unis. Biden a profité de cette visite pour avoir une lecture de Xi et a été brutal à certains moments, soulevant même des inquiétudes concernant le vol chinois de propriété intellectuelle et les violations des droits de l’homme lors d’un toast au déjeuner.

L’année suivante, lorsque Biden s’est rendu en Chine, il a publiquement critiqué Pékin pour avoir refusé d’affirmer qu’il renouvellerait les visas des journalistes américains et pour avoir bloqué les sites Web des sites de médias d’information basés aux États-Unis.

Biden a déclaré qu’il pensait qu’il existe des domaines dans lesquels les États-Unis et la Chine peuvent travailler en étroite collaboration, tels que la lutte contre le changement climatique et la prévention de la prolifération des armes nucléaires. Mais en fin de compte, a récemment déclaré Biden, il s’attend à ce que les relations américano-chinoises soient une « concurrence extrême » dans les années à venir.

Jeudi, le radiodiffuseur d’État chinois a déclaré que Xi avait déclaré à Biden: «Vous avez dit que la plus grande caractéristique des États-Unis était la possibilité. J’espère que ce type de possibilité se développera d’une manière propice à l’amélioration des relations entre les deux pays.

L’écrivain Associated Press Huizhong Wu de Taipei, Taiwan, a contribué à ce rapport.