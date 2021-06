Biden emmène son road show bipartite sur les infrastructures dans le Wisconsin

Le président Joe Biden s’est rendu mardi à La Crosse, dans le Wisconsin, pour promouvoir son cadre d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars récemment annoncé.

Là-bas, Biden a visité le service municipal de transport en commun de la ville et a prononcé une allocution axée sur la façon dont le vaste ensemble d’infrastructures profiterait aux résidents du Wisconsin.

« Cela va changer le monde pour les familles ici dans le Wisconsin », a déclaré Biden.

« Plus d’un millier de ponts ici dans le Wisconsin sont classés comme structurellement déficients par les ingénieurs », a-t-il déclaré. « Un millier, juste dans le Wisconsin. »

Le cadre comprend 579 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les routes, les ponts, les chemins de fer, les transports en commun, les systèmes de véhicules électriques, l’électricité, le haut débit et l’eau.

Biden a également vanté l’expansion du haut débit en milieu rural que l’accord financerait si le Congrès l’approuvait.

L’accord « s’assurera [high speed broadband] est disponible dans tous les foyers américains, y compris pour les 35% de familles rurales qui s’en privent actuellement », a déclaré Biden. Dans le Wisconsin, a-t-il noté, 82 000 enfants n’ont pas d’accès Internet fiable à la maison.

Biden s’est également appuyé sur des lignes familières sur la façon dont l’accord aidera les États-Unis à remporter la course à la technologie et à l’innovation déjà en cours avec la Chine, et à prouver que les démocraties peuvent mieux servir les gens que les systèmes de gouvernement autocratiques.

Les remarques de Biden dans le Wisconsin offrent un aperçu de la façon dont il prévoit de vendre l’accord d’infrastructure à travers le pays dans les semaines à venir, en soulignant comment l’accord profite aux résidents de chaque État en particulier.

Son prochain arrêt est ce week-end dans le Michigan, où Biden apparaîtra avec le gouverneur démocrate de l’État, Gretchen Whitmer.

Pourtant, le discours prospectif de Biden à La Crosse a démenti la voie périlleuse à venir pour l’accord bipartite au Congrès, où il ne s’agit toujours que d’un cadre de plan sur papier et n’a pas encore été rédigé en tant que législation.

L’accord a été conclu par un groupe de 10 sénateurs, cinq républicains et cinq démocrates, au cours du mois dernier, et annoncé la semaine dernière.

La suggestion de Biden lors de cette annonce qu’il pourrait opposer son veto au cadre si les législateurs n’adoptaient pas également d’autres priorités démocrates a brièvement menacé l’accord.

Au cours du week-end, le président a apaisé certains républicains en précisant qu’il signerait le projet de loi s’il était adopté seul.

« J’étais très heureux de voir le président clarifier ses propos car cela n’était pas conforme à tout ce qu’on nous avait dit tout au long du processus », a déclaré dimanche à ABC News le sénateur Rob Portman, R-Ohio, un architecte du plan.