Biden effectue une visite historique sur la ligne de piquetage du métro de Détroit pour se rallier aux grévistes de l’automobile | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de la Maison Blanche Le président Joe Biden, aux côtés du président de l’UAW, Shawn Fain, s’exprime sur la ligne de piquetage de l’UAW au centre de redistribution Willow Run à Belleville, Michigan, le 26 septembre 2023.

Au milieu des négociations en cours entre les grévistes de l’automobile et les trois grands constructeurs de Détroit, le président Joe Biden a fait mardi une apparition sur la ligne de piquetage à Belleville.

S’adressant aux manifestants de la section locale 174 de l’UAW au centre de redistribution Willow Run dans la région métropolitaine de Détroit, Biden a déclaré que les syndicats « ont sauvé l’industrie automobile » en période de récession et ont contribué à l’établissement de la classe moyenne américaine.

« Wall Street n’a pas construit le pays ; la classe moyenne a construit le pays », a déclaré Biden. « Et les syndicats ont construit la classe moyenne. »

Ford, General Motors et Stellantis, les trois constructeurs touchés par la grève des employés de l’UAW, n’ont pas réussi à parvenir à un accord contractuel avec l’UAW avant la date limite initiale du 15 septembre. Entre autres revendications, les membres de l’UAW espèrent obtenir un nouveau contrat avec des augmentations de salaire à deux chiffres et la suppression des niveaux de travail.

Les travailleurs de l’usine d’assemblage Ford Michigan à Wayne, du complexe d’assemblage Stellantis Toledo dans l’Ohio et de l’assemblage de Wentzville de General Motors dans le Missouri ont été les premiers appelés à faire grève, et ont depuis été rejoints par 38 autres usines de pièces automobiles Stellantis et GM qui étaient appelé à faire grèveaprès unl’accord n’a pas été trouvé d’ici vendredi.

La visite de Biden, considérée comme la première fois dans l’histoire moderne qu’un président en exercice participe à une grève active, intervient après qu’il a appelé le syndicat et les fabricants « forger un accord équitable » avant la première échéance.

« J’ai participé à de nombreuses lignes de piquetage de l’UAW lorsque j’étais sénateur – depuis 1973 – mais, je vous dis quoi, c’est la première fois que je le fais en tant que président », a déclaré Biden aux travailleurs.

Biden a été rejoint par le président de l’UAW, Shawn Fain, qui a invité le président démocrate et s’est adressé à la foule après les remarques de Biden.

« Et donc, aujourd’hui, je veux juste prendre un moment pour me tenir aux côtés de vous tous, avec notre président et lui dire merci. Merci, Monsieur le Président, d’être venu », a déclaré Fain. « Merci d’être venu nous soutenir dans ce moment déterminant pour notre génération. »

Fain a annoncé la semaine dernière que davantage d’usines dotées du personnel de l’UAW continueraient d’être appelées à se joindre à la grève si les revendications ne sont pas satisfaites. Il a déclaré que les bénéfices records des constructeurs automobiles nécessitent une augmentation proportionnelle des salaires et des avantages sociaux des travailleurs.

« Les PDG pensent que l’avenir leur appartient », a déclaré Fain. « Aujourd’hui appartient aux travailleurs de l’automobile dans la classe ouvrière. »

Biden a accepté.

« Vous méritez ce que vous avez gagné », a déclaré Biden, « et vous avez gagné bien plus que ce que vous recevez actuellement. »

D’autres dirigeants syndicaux se sont prononcés en faveur de la visite de Biden, notamment la présidente nationale de l’AFL-CIO, Liz Shuler, qui a déclaré dans un communiqué que Biden était « le président le plus pro-syndical de l’histoire ».

« Les travailleurs savent [Biden] nous soutient chaque jour et qu’il comprend que la lutte des membres de l’UAW pour un contrat équitable est profondément liée à la lutte pour l’âme de notre pays », a déclaré Shuler. « Ensemble, nous sommes organisés pour lutter contre les PDG d’entreprises qui ont truqué le système au détriment des travailleurs pendant bien trop longtemps. »

Schuler devrait visiter une ligne de piquetage du Michigan mercredi.

Quelques heures seulement avant que Biden atterrisse à Détroit, il a reçu un soutien clé pour sa campagne de réélection de 2024 de la part de l’United Farm Workers (UFW), qui a salué son bilan en matière de travail, depuis l’aide apportée aux travailleurs agricoles face au COVID-19 jusqu’au début du processus d’amélioration du travail. conditions pour les ouvriers agricoles.

Le candidat républicain de la campagne 2024 et adversaire présumé de Biden, l’ancien président Donald Trump, a déclaré dans un communiqué que la visite à la ligne de piquetage n’était « rien de plus qu’un coup de relations publiques » destiné à détourner les Américains de « la désastreuse Bidenomics ».

« Le fait est que le président Trump sera le candidat et battra Biden parce qu’il est la seule personne capable de dynamiser l’économie, de sécuriser notre frontière et de protéger nos communautés », indique le communiqué.

Trump est devrait faire sa propre visite au Michigan Mercredi, en sautant le deuxième débat présidentiel du GOP pour se rassembler dans une usine de fabrication de pièces automobiles non syndiquée dans le comté de Macomb. La campagne de Biden et Fain lui-même ont s’est prononcé contre l’apparition de Trumpaprès que Trump ait critiqué Fain pour « ne pas avoir fait du bon travail » en représentant les travailleurs de l’UAW.

« Chaque fibre de notre syndicat est investie dans la lutte contre la classe milliardaire et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans un communiqué antérieur..

Bien que l’UAW n’ait pas encore soutenu de candidat à la présidentielle de 2024, l’importance du Michigan en tant qu’État du champ de bataille et cœur de l’industrie automobile confère à la grève une immense importance politique pour les candidats des deux côtés de l’allée.

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer, qui n’a pas pu rejoindre Biden, a déclaré dans un communiqué que sa visite était « historique » et représentait un engagement remarquable envers la main-d’œuvre américaine.

« Le président s’est engagé à renforcer notre main-d’œuvre et notre économie en ramenant des emplois de l’étranger, inversant ainsi les tendances de l’administration précédente qui avait perdu des emplois », a déclaré Whitmer. « Depuis notre prise de fonction, nous avons annoncé la création de 36 000 emplois dans le secteur automobile grâce aux investissements du président Biden, prouvant qu’il est possible de soutenir les travailleurs et les travailleuses, tout en concluant des accords de développement économique sans précédent qui garantiront des emplois et des investissements pendant des décennies. »

Biden a été rejoint lors de son voyage au Michigan par la secrétaire au Travail par intérim Julie Su et la directrice du Conseil économique national Lael Brainard et a été accueilli à l’aéroport métropolitain Wayne de Détroit par le lieutenant-gouverneur Garlin Gilchrist et les représentants américains Debbie Dingell (D-Ann Arbor), Rashida. Tlaib (Démocrate-Detroit) et Shri Thanedar (Démocrate-Detroit).

Un journaliste a demandé à Biden si les travailleurs de l’UAW méritaient l’augmentation de 40 % qu’ils ont exigée lors des négociations, ce à quoi il a répondu : « Oui ! Oui, je pense qu’ils devraient pouvoir négocier pour cela.

Dans ses remarques précédentes, Biden a fait référence à l’effondrement de l’industrie automobile nationale au début des années 2000 et au fait que « le fait est que vous, les gars, l’UAW, vous avez sauvé l’industrie automobile en 2008 et avant. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez beaucoup abandonné.

« Et les entreprises étaient en difficulté », a-t-il déclaré. « Mais maintenant, ils se portent incroyablement bien. Et devine quoi? Vous devriez également vous en sortir incroyablement bien. C’est une proposition simple.

Fain a déclaré qu’il savait que Biden « ferait le bien envers la classe ouvrière ».

«Cette industrie est notre création», a déclaré Fain. « Lorsque nous retenons notre travail, nous pouvons le défaire. »

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter