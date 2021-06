Biden écarte le point du 2e amendement et sape le récit «d’insurrection» dans la poussée du contrôle des armes à feu – RT USA News

La nouvelle croisade pour le contrôle des armes à feu du président Joe Biden a défié les pères fondateurs des États-Unis ainsi que le propre récit de « l’insurrection » des démocrates du 6 janvier, en faisant valoir que les citoyens armés n’auraient aucun espoir contre un gouvernement oppressif.

« Ceux qui disent le sang des patriotes, vous savez, et tout le reste sur la façon dont nous allons devoir agir contre le gouvernement. Eh bien, l’arbre de la liberté n’est pas arrosé du sang des patriotes », Biden a déclaré mercredi, annonçant de nouvelles actions de contrôle des armes à feu de la Maison Blanche. « Ce qui s’est passé, c’est qu’il n’y a jamais eu, si vous le vouliez, vous pensez que vous devez avoir des armes pour affronter le gouvernement, vous avez besoin de F-15 et peut-être d’armes nucléaires » il a continué.

Président Biden : « Le 2e amendement du jour où il a été adopté limitait le type de personnes pouvant posséder une arme à feu et le type d’arme que vous pouviez posséder. Vous ne pouviez pas acheter un canon … Si vous pensez avoir besoin d’armes pour affronter le gouvernement, vous avez besoin de F-15 et peut-être d’armes nucléaires. » pic.twitter.com/BdfI9pbmVh – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 23 juin 2021

Biden faisait probablement référence à la citation de Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d’indépendance et troisième président américain, qui a écrit en 1787 que « l’arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans,” en réponse à la rébellion de Shays récemment annulée.

Le président actuel a fait valoir que le « Le deuxième amendement du jour où il a été adopté limitait le type de personnes pouvant posséder une arme à feu et le type d’arme que vous pouviez posséder,” comme les canons. L’amendement lui-même ne contient cependant aucune disposition de ce type et dit simplement « le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint. »

L’affirmation bizarre de Biden selon laquelle le gouvernement américain – ou plutôt l’armée à sa disposition – ne pouvait être contrée que par des avions de combat et peut-être que des armes nucléaires ont été rapidement contestées en ligne par des personnes soulignant que les Afghans et les Vietnamiens semblaient s’en être très bien sortis.

Biden dit que vous auriez besoin de F-15 et d’armes nucléaires pour affronter le gouvernement. Dites cela aux Afghans qui ont combattu les États-Unis pendant 20 ans avec rien d’autre qu’une paire de tongs et des AK et qui ont gagné. – Stalingrad et Poorski (@Stalingrad_Poor) 23 juin 2021

Biden : « vous aurez besoin de F-15 et d’armes nucléaires pour affronter le gouvernement » Chaque ennemi avec lequel les États-Unis sont en guerre depuis plus de 50 ans : pic.twitter.com/rUR2xWB2jD – Bryan aime le Texas (@bryreagan) 23 juin 2021

Un autre groupe de critiques a noté que les propos de Biden contredisent directement son propre récit sur l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis – lorsque des manifestants ont perturbé la session conjointe du Congrès qui cherchait à certifier son élection – en tant que « insurrection » qui menaçait la survie même de « notre démocratie ».

Biden : La plus grande menace pour l’Amérique dans l’histoire moderne était les personnes non armées errant dans le Capitole le 6 janvier. Aussi Biden : Au cas où vous n’aimeriez pas le gouvernement, j’ai des armes nucléaires et des F-15. – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 23 juin 2021

Précisément. La moquerie de Biden à l’égard des citoyens – vous pensez pouvoir menacer le gouvernement américain avec des armes à feu ? Vous avez besoin de F-15 et d’armes nucléaires pour cela – montre à quel point la description de quelques centaines de manifestants MAGA comme une menace pour la stabilité du gouvernement le plus militarisé et armé de l’histoire est débile. https://t.co/29AmoWCITt – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 23 juin 2021

L’argument de Biden selon lequel le gouvernement américain aurait des armes nucléaires n’était même pas original – le membre du Congrès Eric Swalwell (D-Californie) a fait la même affirmation en novembre 2018, dans le cadre de sa proposition d’un « rachat obligatoire » c’est-à-dire la confiscation des armes. La candidature présidentielle de Swalwell s’est effondrée et a brûlé, mais son collègue démocrate actuellement à la Maison Blanche semble avoir repris le flambeau.

Ce n’était pas la seule chose que Biden « recyclé, » Soit. La partie sur les cerfs portant des gilets en Kevlar a été reprise de son discours au Congrès fin avril, tandis que « nous ne changeons pas la constitution, nous l’appliquons », a été tiré de ses remarques annonçant des décrets contre « armes fantômes » plus tôt ce mois-là – mieux connu pour son affirmation selon laquelle « aucun amendement à la Constitution n’est absolu ».





La Maison Blanche a admis à contrecœur que les fusillades et les homicides à travers les États-Unis ont considérablement augmenté, mais a blâmé « l’été » et le manque d’opportunités d’emploi plutôt que les procureurs et la police locaux refusant d’appliquer la loi dans de nombreuses villes au nom de « justice raciale » et « équité. »

Au lieu de sévir contre les délinquants violents ou d’appliquer des lois strictes sur le contrôle des armes à feu dans les villes dirigées par les démocrates, l’administration s’en prend à « marchands de mort, » culpabiliser « vendeurs d’armes à feu» pour la prolifération d’armes illégales dans les rues.

Les autres mesures proposées par Biden impliquent « police de proximité » investir dans des programmes sociaux tels que « interventions contre la violence communautaire », et en expansion « programmes d’été et possibilités d’emploi » – alors même que le chômage dans le pays reste à des niveaux record après la pandémie de Covid-19.

Pour lutter contre la violence armée et les crimes violents, nous allons : – Endiguer le flux d’armes à feu – Faire progresser la police communautaire – Investir dans des interventions contre la violence communautaire fondées sur des preuves – Élargir les programmes d’été et les opportunités d’emploi – Président Biden (@POTUS) 23 juin 2021

La partie sur l’offre d’emplois aux adolescents pour qu’ils soient trop occupés pour recourir à des crimes violents semble faire écho au tristement célèbre argument de 2015 de la porte-parole du département d’État Marie Harf selon lequel les États-Unis « ne peut pas tuer notre sortie » de la guerre contre les terroristes de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), devrait s’attaquer « causes profondes » du terrorisme comme « un manque d’opportunités d’emplois ».

