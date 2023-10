Les Palestiniens affirment que plus de 7 000 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans les frappes aériennes israéliennes. Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il avait « aucune confiance dans le numéro utilisé par les Palestiniens » concernant le bilan des morts à Gaza, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas affirmant que plus de 7 000 personnes avaient été tuées dans les bombardements israéliens.

« Ce qu’ils me disent, c’est que je n’ai aucune idée que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées. » a déclaré le dirigeant américain lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. “Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour faire la guerre.”

Israël a entrepris ces dernières semaines un bombardement aérien sans précédent sur Gaza en représailles à l’attaque du 7 octobre sur son territoire par le groupe militant palestinien Hamas, au cours de laquelle environ 1 400 personnes – pour la plupart des civils – ont été massacrées, selon des sources officielles israéliennes. Les frappes aériennes et d’artillerie israéliennes ont tué plus de 7 000 personnes dans cette enclave côtière densément peuplée, selon des responsables palestiniens, dont près de 3 000 enfants. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’intention de son armée était d’éradiquer le Hamas de Gaza. Une offensive terrestre devrait également avoir lieu. En savoir plus

Israël va bloquer les visas pour les fonctionnaires de l’ONU

Dans ses commentaires de mercredi, cependant, Biden a averti que toute action militaire à Gaza doit garantir que les pertes civiles soient réduites au minimum.

“[The] Les Israéliens devraient faire extrêmement attention à s’assurer qu’ils se concentrent sur la poursuite de ceux qui [are] propageant cette guerre contre Israël », » a déclaré Biden. “Et c’est contre leur intérêt si cela n’arrive pas.”

« Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir, aussi difficile soit-il, pour protéger les civils innocents. » » a déclaré le président américain. Biden a ajouté : “Mais je n’ai aucune confiance dans le chiffre utilisé par les Palestiniens.” Il n’a pas expliqué pourquoi il était sceptique quant aux chiffres du nombre de morts rapportés par les institutions dirigées par le Hamas à Gaza. Les propos de Biden ont été rapidement condamnés aux États-Unis par le Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR). Le groupe musulman de défense des droits civiques, dont le siège est à Washington, DC, a déclaré qu’il était “profondément perturbé” par la déclaration de Biden et lui a demandé de présenter des excuses.

« Les journalistes ont confirmé le nombre élevé de victimes, et d’innombrables vidéos sortant chaque jour de Gaza montrent des corps mutilés de femmes et d’enfants palestiniens. » Le directeur exécutif du CAIR, Nihad Awad, a déclaré mercredi dans un communiqué publié sur le site Internet du groupe.