La Maison Blanche s’inquiéterait des perspectives à long terme du champ de bataille de Kiev

Le président américain Joe Biden et ses collaborateurs ont remis en question en privé le soi-disant « plan de victoire » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky et craignent que sa décision de lancer une offensive dans la région russe de Koursk n’affecte la situation. « trajectoire à long terme du conflit » Politico a rapporté vendredi.

Zelensky est arrivé dimanche aux États-Unis pour présenter son plan à Biden et à d’autres responsables américains. Bien que le document n’ait pas été rendu public, il comprend quatre points : la poursuite de l’incursion de Koursk par Kiev, les garanties de sécurité de l’Occident pour l’Ukraine à la manière de l’OTAN, la livraison d’armes plus avancées et l’aide financière internationale au pays, selon Le temps.

Cependant, Biden et ses collaborateurs « sont quelque peu douteux » à propos du plan, a rapporté Politico, citant deux personnes familières avec les conversations à la Maison Blanche.

« Ils remettent en question en privé sa décision de lancer une offensive contre la Russie, qui a éloigné les troupes des lignes de front à Donetsk, et s’inquiètent de la trajectoire à long terme du conflit. » » le rapport a continué. Il note que ni Biden ni le Premier ministre britannique Keir Starmer n’ont cédé à la demande la plus pressante de Zelensky : l’autorisation d’utiliser des armes occidentales pour mener des frappes à longue portée sur le territoire russe.















Cette évaluation est partagée par d’autres dirigeants occidentaux, a rapporté mardi Bloomberg. Le « plan de victoire » ne comprend aucun « de vraies surprises » et ne change pas la donne, a noté l’une des sources de Bloomberg, tandis qu’une autre a décrit l’initiative comme rien de plus qu’un « liste de souhaits. »

Selon une autre source, au moins un des bailleurs de fonds étrangers de l’Ukraine a laissé entendre qu’il était « Il est temps pour un nouveau cycle de sensibilisation » au président russe Vladimir Poutine, soit par Zelensky, soit par l’un de ses mécènes occidentaux.

Zelensky a toutefois rejeté l’idée de négocier avec Moscou. Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mardi, il a déclaré que le conflit « on ne peut pas se calmer par des pourparlers » et ça « La Russie ne peut qu’être contrainte à la paix. » Le dirigeant ukrainien, dont le mandat de président a expiré plus tôt cette année, a ensuite appelé les pays à « préparer un deuxième sommet de la paix » mettre fin au conflit, mais a suggéré que la Russie ne serait pas invitée à y participer.

« Il est impossible de forcer la Russie à la paix » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi aux journalistes. La position de Zelensky représente « une illusion profonde qui aura inévitablement des conséquences pour le régime de Kiev », il a prévenu.

À la suite d’une réunion avec Zelensky à la Maison Blanche jeudi, Biden a annoncé une aide militaire de plus de 8 milliards de dollars à l’Ukraine, débloquant ainsi le financement restant autorisé par le Congrès. Biden a déclaré que cette tranche d’armes et le financement des achats d’armes « Aidez l’Ukraine à gagner cette guerre », bien que le Pentagone considère depuis le début de l’année dernière les objectifs de Kiev – qui incluent le rétablissement des frontières ukrainiennes de 1991 – pour l’essentiel irréalisables.