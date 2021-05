Biden double les dépenses de la FEMA pour la préparation aux conditions météorologiques extrêmes

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé lundi que l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) doublerait le financement disponible pour aider les villes et les États à se préparer aux catastrophes météorologiques extrêmes, de 500 millions de dollars en 2020 à 1 milliard de dollars cette année.

Biden a également annoncé le lancement d’une nouvelle initiative de la NASA pour suivre de plus près l’évolution du climat et l’impact de ces changements sur les communautés locales, à la fois à court terme et à l’avenir.

Biden a révélé le financement supplémentaire lors d’une visite au siège de la FEMA, où il a reçu un briefing sur la prochaine saison des ouragans dans l’Atlantique et a prononcé des remarques aux employés de l’agence.

« Le moment est venu de se préparer pour la période la plus chargée de l’année pour les catastrophes en Amérique », a déclaré Biden après le briefing. « La saison des ouragans dans le sud et l’est, et la saison des incendies dans l’ouest. »

« Nous savons tous que les tempêtes arrivent et nous allons être prêts », a-t-il ajouté. « Nous devons être prêts. »

L’année dernière, les États-Unis ont subi 22 catastrophes météorologiques et climatiques distinctes qui ont chacune causé plus d’un milliard de dollars de dommages, selon to une fiche d’information de la Maison Blanche. Pris ensemble, les dommages causés par ces 22 catastrophes – principalement des incendies de forêt, des ouragans et des tempêtes de neige – se sont élevés à près de 100 milliards de dollars.

Les fonds nouvellement annoncés seront distribués par le biais du programme Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC) de la FEMA. Créé en 2018, le BRIC accorde des subventions aux États, aux communautés locales et aux tribus pour entreprendre des projets d’atténuation des risques avant les catastrophes.

Les actions de lundi sont les dernières d’une série d’initiatives lancées par l’administration Biden pour aider à mesurer et à se préparer aux événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et la gravité ont augmenté à mesure que le climat se réchauffait au cours des dernières décennies.

La semaine dernière, Biden a signé un Ordre exécutif ordonner aux agences fédérales de mener une évaluation approfondie des risques financiers posés par les changements climatiques tant pour le gouvernement que pour le secteur privé

L’ordre donne quatre mois aux principaux conseillers économiques et climatiques de Biden pour produire une estimation de ce qu’il en coûterait pour parvenir à une économie américaine avec des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050.

Depuis le début de sa présidence, Biden a fait de la lutte contre le changement climatique une partie intégrante de sa stratégie de gouvernement.

Une pièce maîtresse de sa stratégie climatique, une norme d’électricité propre, fait partie du paquet d’infrastructure de 2,3 billions de dollars actuellement négocié par les républicains de la Maison Blanche et du Sénat.

La norme exigerait que les centrales électriques à combustibles fossiles adoptent progressivement des méthodes de production d’énergie sans carbone, comme l’énergie éolienne et solaire. Selon la norme telle qu’elle est actuellement rédigée, la date limite pour rendre l’électricité sans carbone serait 2035.