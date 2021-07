Biden double le financement des «besoins inattendus» des réfugiés afghans alors qu’un ancien interprète abandonné par le Pentagone se fait décapiter par les talibans – RT USA News

Le président américain Joe Biden a autorisé un financement de 100 millions de dollars pour les « besoins urgents et inattendus de réfugiés et de migrations » en Afghanistan, au milieu d’informations selon lesquelles au moins un ancien traducteur des troupes américaines aurait déjà été décapité par les talibans.

Biden a annulé sa propre décision du 11 juin d’engager un montant « ne pas dépasser 46 millions de dollars » à cette fin, selon une annonce de la Maison Blanche vendredi.

Bien que le libellé reflète les exigences légales de la loi de 1962 en vertu de laquelle le financement est fourni, Biden a explicitement mentionné « les victimes du conflit et d’autres personnes à risque en raison de la situation en Afghanistan, y compris les demandeurs de visas spéciaux d’immigrant », ce qui en fait clear l’argent était destiné à aider les traducteurs afghans et d’autres entrepreneurs locaux qui ont travaillé pour les forces américaines et de l’OTAN dans le pays depuis 2001, et leurs familles.





Aussi sur rt.com

Biden annoncera « l’opération Allied Refuge » pour attirer des traducteurs afghans méfiants à la vengeance aux États-Unis – News 24







200 millions de dollars supplémentaires de « services et articles des inventaires des agences gouvernementales américaines » seront dirigés pour répondre aux mêmes besoins, a rapporté Reuters citant la Maison Blanche.

L’annonce de vendredi est intervenue peu de temps après que plusieurs médias d’entreprise ont rapporté l’histoire de Sohail Pardis, un ancien interprète de 32 ans pour les forces américaines en Afghanistan, qui avait été décapité par les talibans dans la province de Khost.

Pardis conduisait de Kaboul à Khost le 12 mai, lorsqu’il est tombé sur un poste de contrôle des talibans. Il a été abattu, traîné hors de sa voiture, battu et décapité, ont rapporté les médias citant des villageois locaux qui ont été témoins de l’événement.

Sohail Pardis était l’un des milliers d’interprètes afghans qui travaillaient pour l’armée américaine et qui sont maintenant persécutés par les talibans, alors que le groupe prend le contrôle de vastes étendues du pays. https://t.co/fJlJHQeHUi – CNN (@CNN) 23 juillet 2021

Pardis avait travaillé pour l’armée américaine pendant 16 mois, avant d’être licencié en 2012 après avoir échoué à un test de routine au détecteur de mensonges. Sa demande d’évacuation vers les États-Unis dans le cadre du programme Special Immigrant Visa a été refusée pour ces motifs.

La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé « l’opération Allied Refuge », un effort pour évacuer des milliers d’Afghans qui avaient aidé les forces américaines au fil des ans. Les dernières troupes de combat américaines devraient se retirer d’Afghanistan d’ici la fin août, laissant le gouvernement de Kaboul à la merci des talibans qui avancent.





Aussi sur rt.com

« Sans fondement »: Kaboul réfute les affirmations des talibans selon lesquelles un groupe militant contrôle 90 % de la frontière afghane







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!