Le président Joe Biden donnera à Vladimir Poutine un avertissement « direct » concernant la récente vague de cyberattaques contre les États-Unis lors de leur rencontre la semaine prochaine, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

Blinken a fait cette promesse dans une interview avec Axios dimanche, dans laquelle il a également déclaré que les États-Unis « prendraient des mesures » contre le Kremlin si les avertissements étaient ignorés.

Selon Blinken, Biden dira à Poutine « directement et clairement » que si les attaques de ransomware contre les intérêts américains se poursuivent, il devrait s’attendre à ce que Washington riposte.

Le piratage de la semaine dernière contre l’entreprise de conditionnement de viande JBS et l’attaque contre Colonial Pipeline – qui a fait monter les prix du carburant et les approvisionnements en baisse début mai – étaient liés à deux groupes de piratage ayant des liens avec la Russie.

Blinken a déclaré que l’objectif de la réunion des deux dirigeants est de forger une « relation plus stable » entre les deux nations hostiles.

« Je ne peux pas vous dire si je suis optimiste ou non quant aux résultats », a déclaré Blinken.

« Je ne pense pas que nous saurons après une réunion, mais nous aurons des indications … Nous sommes prêts de toute façon. »

Biden et Poutine doivent se rencontrer à Genève, en Suisse, le 16 juin.

Ce sera la première fois que les deux dirigeants se rencontreront depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier.

S’exprimant lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Biden a déclaré sous la contrainte des journalistes que son administration « examinait de près » l’opportunité de riposter contre la Russie pour les piratages.

Cependant, le président souriant a dit « non » lorsque le journaliste a ensuite demandé s’il pensait que Poutine le « testait » alors qu’il quittait le podium.

De nombreux responsables ont averti ces derniers jours que davantage d’attaques de ransomwares aux États-Unis étaient probables et que certains pirates pourraient même avoir la capacité d’effacer le réseau électrique du pays.

Cette dernière affirmation a été faite par la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm dans une interview à CNN dimanche, qui a déclaré qu’elle pensait que le réseau électrique du pays était incroyablement vulnérable.

« Je pense qu’il y a des acteurs très malveillants qui essaient même au moment où nous parlons », a-t-elle déclaré.

« Il y a des milliers d’attaques contre tous les aspects du secteur de l’énergie et du secteur privé en général… Cela se produit tout le temps. C’est pourquoi le secteur privé et le secteur public doivent travailler ensemble et c’est ce que fait le président. «

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a également appelé les autorités à intensifier leur réponse à la récente vague de piratages, les comparant aux attaques terroristes du 11 septembre qui ont tué 3 000 personnes.

« Il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup d’importance et nous nous concentrons beaucoup sur les perturbations et la prévention », a déclaré Wray au Wall Street Journal.

« Il y a une responsabilité partagée, non seulement entre les agences gouvernementales, mais aussi dans le secteur privé et même l’Américain moyen. »

Le département américain de la Justice a élevé la priorité des enquêtes sur les attaques de ransomware à une priorité similaire à celle d’une attaque terroriste à la fin de la semaine dernière.

Biden a également envoyé une lettre aux entreprises les exhortant à prendre plus au sérieux la menace d’attaques de ransomware.

Lorsqu’on lui a demandé dimanche si le gouvernement américain était mieux préparé pour faire face aux futurs piratages, Granholm a déclaré à NBC que les nouvelles réglementations de la Transportation Security Agency (TSA) obligent les entreprises à signaler les attaques en temps réel.

« La TSA vient en fait de publier une série de réglementations exigeant que les pipelines nous informent s’ils ont été victimes, et à chaque fois en temps réel… où se produisent ces attaques, afin que nous sachions et que nous puissions nous coordonner avec nos communauté du renseignement pour déterminer non seulement comment réagir à long terme, mais comment réagir immédiatement. Donc, dans cette mesure, oui », a-t-elle déclaré.

Granholm a en outre réitéré que le secteur privé doit être disposé à travailler ouvertement et activement avec la Maison Blanche.

« Nous avons un accord avec le secteur privé sur le réseau de transport », a-t-elle déclaré.

« Il existe des normes de base, des cyber-normes auxquelles ils adhèrent, des cyber-normes qui sont développées par le ministère du Commerce, et nous avons besoin du même type de régime avec les pipelines. Et cela n’existe pas pour le moment. »

Le secrétaire à l’Énergie a également souligné que les entreprises devraient s’abstenir de payer des rançons aux groupes de piratage, car cela incite à de futures attaques.

« Que vous soyez du secteur privé ou public, vous ne devriez pas payer des attaques de ransomware car cela ne fait qu’encourager les méchants », a-t-elle déclaré.

Colonial Pipeline a été piraté le mois dernier par le groupe criminel russe DarkSide, provoquant des pénuries de gaz dans plusieurs États. L’entreprise privée transporte 45 pour cent de tout le carburant consommé sur la côte est.

Des rapports de la semaine dernière ont révélé que DarkSide avait mené l’attaque en compromettant un seul mot de passe. Colonial a payé 4,4 millions de dollars au groupe pour abandonner ses serveurs.

Pendant ce temps, JBS USA a été piraté la semaine dernière, provoquant la fermeture de toutes les usines de conditionnement de viande de la société aux États-Unis. Le groupe de piratage basé en Russie REvil est soupçonné d’être à l’origine de cette attaque.

Le Kremlin a nié toute implication dans l’une ou l’autre violation, insistant sur le fait que les groupes étaient des acteurs isolés.