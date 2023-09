Biden donne une poignée de main chaleureuse au prince héritier saoudien Mohammed, un an après un moment de coup de poing gênant

NEW DELHI (AP) – Le prince héritier saoudien autrefois vilipendé par le président Joe Biden est passé du statut de coup de poing à celui de poignée de main chaleureuse.

Biden a chaleureusement accueilli le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, après leur comparution avec plusieurs autres dirigeants au sommet du Groupe des 20 samedi à New Delhi. Les dirigeants s’étaient réunis pour annoncer un projet ambitieux visant à construire un corridor ferroviaire et maritime reliant l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe.

Biden a souri et serré la main du prince héritier, souvent désigné par ses initiales MBS, à la fin de l’annonce. L’hôte du G20 de cette année, le Premier ministre indien Narendra Modi, a rapidement mis sa main sur leurs mains.

Les salutations cordiales contrastaient fortement avec la dernière fois que Biden et le prince héritier se sont rencontrés, il y a un peu plus d’un an, à Djeddah, en Arabie Saoudite. Au cours de cette rencontre, Biden a maladroitement accueilli le prince héritier d’un coup de poing, un moment vivement critiqué par les militants des droits de l’homme, déjà mécontents de la décision de Biden de rencontrer le dirigeant saoudien.

Ben Salmane a été sévèrement critiqué pour ses violations des droits humains. Les responsables du renseignement américain ont déterminé que le prince avait approuvé le meurtre en 2018 de l’écrivain américain Jamal Khashoggi, qui était un critique sévère de la famille régnante du royaume.

Fred Ryan, qui était éditeur du Washington Post au moment de la réunion Biden-Prince Mohammed de l’année dernière, a déclaré que le coup de poing « projetait un niveau d’intimité et de confort qui offre à MBS la rédemption injustifiée qu’il recherche désespérément ». Khashoggi était un collaborateur du journal.

Biden a refusé de parler au prince Mohammed au début de son administration. En tant que candidat à la présidentielle de 2020, Biden a déclaré qu’il voulait faire en sorte que les Saoudiens « en paient le prix et en fassent en fait les parias qu’ils sont ».

Mais les préoccupations concernant les droits de l’homme ont finalement été éclipsées par d’autres facteurs, notamment les ambitions nucléaires de l’Iran, la volatilité du marché pétrolier après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la reconnaissance par l’administration Biden que le prince héritier sera probablement une voix importante de l’un des pays les plus importants du Moyen-Orient. pays importants pour les années à venir.

Aamer Madhani et Josh Boak, Associated Press