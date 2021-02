WILMINGTON, Del. (AP) – Le président Joe Biden a donné un discours d’encouragement à une femme californienne licenciée en raison de la pandémie de coronavirus, lors d’une conversation que la Maison Blanche a déclaré faire partie d’un effort visant à l’aider à s’engager plus systématiquement avec les Américains réguliers .

La Maison Blanche a publié samedi une vidéo de deux minutes et demie de la conversation téléphonique longue distance de Biden avec une femme identifiée uniquement comme Michele. Après avoir perdu son emploi dans une start-up de vêtements en juillet, elle a écrit une lettre à Biden. Il l’a lu, puis l’a appelée.

La femme de Roseville, en Californie, a déclaré à Biden que «ça a été une période difficile» pour essayer de trouver du travail.

Biden, qui a parlé de son bureau ovale, a répondu que son père avait l’habitude de dire qu’un travail est une question de dignité et de respect autant que de chèque de paie. Il a décrit son plan de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars, qui prévoit des paiements de 1400 $ à des personnes comme Michele, et d’autres aides économiques pour les particuliers et les petites entreprises. Il y a aussi de l’argent pour aider à distribuer des vaccins contre les coronavirus.

«Je dis depuis longtemps que l’idée que nous pensons que nous pouvons garder les entreprises ouvertes, en mouvement et en plein essor sans faire face à cette pandémie est juste un non-démarreur», a déclaré Biden.

La conversation fait partie d’un effort visant à aider Biden, qui a largement limité ses déplacements en raison de la pandémie, à communiquer directement avec les Américains, a déclaré la Maison Blanche. Biden s’est envolé pour Wilmington, dans le Delaware, vendredi pour passer le week-end à la maison avec sa famille.

« Il y a une tradition séculaire dans le pays d’entendre le président de cette manière », a déclaré vendredi l’attachée de presse Jen Psaki en visionnant la vidéo. Elle a fait référence aux « discussions au coin du feu » de Franklin D. Roosevelt et à la création d’une radio hebdomadaire par Ronald Reagan adresse.

L’adresse radio s’est finalement développée pour inclure une version vidéo vue sur Internet. La pratique, cependant, est devenue moribonde sous l’ancien président Donald Trump.

Psaki a déclaré que l’adresse hebdomadaire de Biden serait produite sous diverses formes.