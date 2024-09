Biden donne son avis sur le débat Trump-Harris — RT World News

L’ancien président américain a rappelé comment les démocrates ont jeté leur patron « hors de la campagne comme un chien »

Le président américain Joe Biden a affirmé que la vice-présidente Kamala Harris avait clairement remporté le débat contre son rival républicain, Donald Trump, et s’est dit fier d’avoir travaillé aux côtés d’un tel dirigeant pendant trois ans et demi.

Biden a abandonné la course contre Trump peu après sa propre performance désastreuse en juin. Le président, qui ne se souvenait même pas s’il avait regardé son propre débat, a suivi de près Harris depuis un hôtel de New York avec sa famille et son personnel, selon une source de CNN.

« L’Amérique a pu voir ce soir le leader aux côtés duquel j’ai été fier de travailler pendant trois ans et demi. Ce n’était même pas proche. La vice-présidente Harris a prouvé qu’elle était le meilleur choix pour faire avancer notre nation. Nous ne reviendrons pas en arrière. » a lu un message publié sur le compte X (anciennement Twitter) du président Biden mardi soir.















Lors de son face-à-face avec Harris, Trump a attaqué à plusieurs reprises sa patronne, la qualifiant d’embarrassante pour les Américains et le monde. « Ils me respectent, ils ne respectent pas Biden. Pourquoi le respecteriez-vous, pour quelle raison ? » Trump a demandé. « Nous jouons avec la Troisième Guerre mondiale, et nous avons un président qui… Où est notre président ? »

« Ils l’ont jeté hors de la campagne comme un chien… Nous avons un président qui ne sait même pas qu’il est vivant. »

Harris a rétorqué que Trump se présentait désormais contre elle, et non contre Joe Biden. Pourtant, Trump a cherché à présenter une éventuelle présidence de Harris comme rien de plus qu’un second mandat pour Biden.

« Souvenez-vous de ceci : elle est Biden », a déclaré Trump. « Elle a copié le plan de Biden. Il tient en quatre phrases : « Run, Spot, Run » – oh, nous allons essayer de baisser les impôts… Elle n’a pas de plan. »















Dans sa déclaration finale, l’ancien président a remis en question le bilan de Harris et les nouvelles promesses qu’elle a faites au cours du débat.

« Elle a commencé par dire qu’elle allait faire ceci, cela, toutes ces choses merveilleuses… Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait ? Elle est là depuis trois ans et demi. » a déclaré l’ancien président.

« Ce que ces gens ont fait à notre pays… ils détruisent notre pays. Le pire président, le pire vice-président de l’histoire de notre pays », il a ajouté.