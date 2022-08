Biden donne le coup d’envoi d’un rassemblement à mi-mandat dans le Maryland démocrate en toute sécurité

WASHINGTON (AP) – Visant à transformer des mois de réalisations législatives en énergie politique, le président Joe Biden organisera un rassemblement de lancement jeudi pour stimuler la fortune des démocrates à 75 jours des élections de mi-mandat.

L’événement, dans la banlieue sûre et démocrate de Washington, à Rockville, dans le Maryland, est destiné à faciliter Biden dans ce que les assistants de la Maison Blanche disent être une saison agressive de défense de ses victoires politiques et d’aide aux candidats de son parti. Cela survient alors que les démocrates ont vu leurs espoirs politiques rebondir ces derniers mois au milieu d’une explosion d’action définissant l’héritage de Biden et du Congrès.

De l’action bipartite sur le contrôle des armes à feu, les infrastructures et la fabrication de technologies nationales aux efforts réservés aux démocrates pour lutter contre le changement climatique et les coûts des soins de santé, Biden devrait mettre en évidence les réalisations du contrôle unifié mais ultra-mince de Washington par le parti. Et il tentera d’accentuer le contraste avec les républicains, qui semblaient autrefois prêts pour des victoires importantes en novembre.

Il y a quelques mois à peine, alors que l’inflation montait en flèche, que les chiffres des sondages de Biden se dégradaient et que son programme était au point mort, les démocrates se préparaient à des pertes importantes. Mais la réaction intense des électeurs à l’annulation par la Cour suprême de l’affaire Roe contre Wade et un été productif sur des questions d’intérêt fondamental pour les démocrates donnent au parti le sentiment qu’il est enfin à l’offensive avant le vote du 8 novembre, alors même que le président reste impopulaire.

Les démocrates, a déclaré le sondeur Biden John Anzalone, sont « dans une meilleure position pour rivaliser parce que Joe Biden nous a mis là ».

“Cela ne veut pas dire que nous avons le vent dans le dos”, a-t-il ajouté. “Mais nous avons plus de brise que ce qui ressemblait à un ouragan de coup de vent sur notre visage.”

L’événement de jeudi de Biden intervient un jour après que le président a décidé de remplir un engagement de campagne longtemps retardé d’annuler les prêts étudiants fédéraux pour les emprunteurs à revenu faible et moyen – une décision qui, selon les démocrates, animera les électeurs plus jeunes et noirs et latinos.

Les républicains, cependant, ont vu leur propre avantage politique dans cette décision, la présentant comme un cadeau injuste aux électeurs démocrates potentiels.

“L’inflation du président Biden écrase les familles de travailleurs, et sa réponse est de donner encore plus d’argent du gouvernement aux élites avec des salaires plus élevés”, a déclaré le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell. “Les démocrates utilisent littéralement l’argent des travailleurs américains pour essayer de s’acheter un peu d’enthousiasme auprès de leur base politique.”

Les assistants de Biden ont déclaré qu’il continuerait à dépeindre les républicains comme le parti «ultra-MAGA» – une référence au slogan de la campagne «Make America Great Again» de l’ancien président Donald Trump – s’opposant à son programme et adoptant les propositions idéologiques conservatrices sur l’avortement et les fausses affirmations de Trump sur le élection 2020.

Pendant ce temps, les démocrates ont profité des candidats républicains qui ont remporté les primaires mais peinent dans la campagne générale. Les candidats au Sénat soutenus par Trump ont compliqué les chances du GOP dans des États du champ de bataille comme la Pennsylvanie, la Géorgie et l’Arizona, tandis que plusieurs candidats alignés sur Trump dans les courses à la Chambre n’étaient pas toujours le premier choix du parti.

L’emprise de Trump sur le GOP reste forte et s’est peut-être même resserrée à la suite de la perquisition du FBI dans sa maison de Mar-a-Lago.

JB Poersch, le président du Sénat Majority Project, un groupe extérieur qui s’efforce d’élire des démocrates au Sénat, a déclaré que les candidats républicains “se retrouvent une fois de plus pris dans la tornade Trump – c’est exactement ce que les électeurs des deux partis ne font pas”. vouloir.”

L’événement politique de Biden, parrainé par le Comité national démocrate, intervient alors que le président et les membres de son cabinet sont sur le point de se lancer dans ce que la Maison Blanche a présenté comme la «Construire une meilleure tournée américaine» pour promouvoir «les avantages des réalisations du président et l’Inflation Reduction Act au peuple américain et souligner le contraste avec la vision des républicains du Congrès.

Cela survient alors que la Maison Blanche a bénéficié d’une baisse constante des prix de l’essence, qui, bien qu’encore élevés, ont chuté quotidiennement depuis la mi-juin.

Il y a des mois, les législateurs démocrates confrontés à de difficiles combats de réélection ont cherché à se faire rares lorsque Biden est arrivé en ville, bien que les assistants de la Maison Blanche aient déclaré que Biden était toujours un atout pour eux en élevant les problèmes qui résonnent avec les électeurs et en accentuant la distinction avec les républicains.

Désormais, les alliés voient les fortunes commencer à changer et le président comme un atout direct pour les campagnes.

Dans le Maryland, Biden devait être rejoint par le candidat au poste de gouverneur Wes Moore et une foule d’autres responsables sur le bulletin de vote. Le sénateur Chris Van Hollen, qui est candidat à la réélection, le manquait, selon un porte-parole, en raison d’un voyage d’anniversaire de mariage prévu de longue date avec sa femme, mais il a enregistré une vidéo accueillant Biden dans son état qui jouerait au rassemblement .

Cedric Richmond, l’ancien membre du Congrès de Louisiane et conseiller principal de Biden qui conseille désormais le Comité national démocrate, a déclaré que s’il était candidat, il se précipiterait pour avoir Biden à ses côtés.

“Je me mettrais devant la camionnette et deviendrais le tambour-major et parlerais de toutes les réalisations qui se sont produites sous la direction de Biden”, a déclaré Richmond mercredi. “Vous avez un président qui garde la tête baissée et fait le travail et je pense que les électeurs, alors que nous lançons cette campagne électorale, le verront et l’apprécieront.”

Il a reconnu que certains démocrates pourraient choisir de ne pas “amener Washington dans leur district”.

“Il y a probablement quelques cas où cela peut avoir un sens lorsque vous ne voulez même pas être associé à Washington”, a déclaré Richmond. “Cela n’a rien à voir avec le président. Cela a tout à voir avec le dysfonctionnement typique de Washington.

Il a ajouté: “Le point important à souligner est que vous n’avez pas ce dysfonctionnement en ce moment à cause du président Biden.”

___

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Zeke Miller, l’Associated Press