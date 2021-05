Biden donne aux agences Intel 90 jours pour identifier les origines de Covid – après avoir rapporté qu’il a torpillé l’enquête de l’ère Trump sur la théorie des fuites dans le laboratoire de Wuhan – RT USA News

Le président Joe Biden a ordonné une nouvelle analyse de l’origine de Covid-19 et a déclaré qu’il ferait pression sur la Chine pour qu’elle soit transparente – un jour après que CNN a annoncé qu’il avait tué une enquête de l’ère Trump pour savoir si le virus avait commencé dans un laboratoire de Wuhan.

«J’ai maintenant demandé à la communauté du renseignement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser les informations qui pourraient nous rapprocher d’une conclusion définitive et de me faire rapport dans 90 jours», Biden a déclaré mercredi dans un communiqué. Il a ajouté que d’autres agences, y compris les laboratoires nationaux américains, contribueront à l’étude, qui pourrait inclure « Questions spécifiques pour la Chine. »





Aussi sur rt.com

Maintenant, même Fauci accepte que la théorie des fuites en laboratoire de Covid-19 est « possible ». Les fact-checkers admettront-ils qu’ils avaient tort? Bien sûr que non







Biden a abordé la question de savoir comment la pandémie a commencé après que CNN a rapporté mardi soir que son «équipe» avait fermé une enquête du département d’État qui avait été lancée l’automne dernier par l’administration de l’ancien président Donald Trump pour prouver que le virus avait fui d’un laboratoire de Wuhan avec des liens vers le Militaire chinois. L’article, qui citait «Sources familières avec la décision», a déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant à la qualité des preuves et «Cueillette à la cerise» des faits.

L’administration Biden a fait face à une pression croissante sur ses efforts – ou son absence – pour enquêter sur l’origine de Covid-19 après que la théorie du laboratoire de Wuhan a gagné du terrain ces derniers jours. Les grands médias qui avaient précédemment rejeté et se moquaient de la théorie du laboratoire de Wuhan, comme le Washington Post, ont reconnu la semaine dernière qu’elle était soudainement devenue « crédible. »

Mardi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a réitéré que Washington comptait sur l’Organisation mondiale de la santé pour superviser une enquête internationale sur les origines de Covid-19. L’OMS avait précédemment fait écho à l’affirmation du Parti communiste chinois selon laquelle le virus se propageait naturellement des animaux aux humains, et elle a rejeté la théorie du laboratoire.

Biden a déclaré que son administration le ferait «Continuez à travailler avec des partenaires partageant les mêmes idées dans le monde entier pour faire pression sur la Chine pour qu’elle participe à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves et pour donner accès à toutes les données et preuves pertinentes.»

Le président a déclaré que peu de temps après son entrée en fonction, il a ordonné au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan de charger les agences de renseignement de rendre compte de leur dernière analyse des origines du Covid-19, y compris «s’il résultait d’un contact humain avec un animal infecté ou d’un accident de laboratoire. » Mais cette demande n’est sortie qu’en mars. Biden a pris ses fonctions en janvier. Et il n’a donné aucune indication sur les raisons pour lesquelles une fuite en laboratoire du virus serait nécessairement un accident.





Aussi sur rt.com

La Chine est furieuse alors qu’un nouveau rapport suggère que le personnel du laboratoire de Wuhan a cherché des soins hospitaliers des semaines avant la révélation de l’épidémie de Covid-19







Biden a déclaré avoir reçu le rapport demandé plus tôt ce mois-ci. Les agences de renseignement ont « Fusionné autour de deux scénarios probables, » il a ajouté, sans dire quels sont ces scénarios. Deux factions du renseignement soutiennent l’un des scénarios et l’une soutient l’autre, mais la confiance dans les deux théories est « Faible ou modéré. »

La déclaration de Biden a déclaré que deux éléments de l’IC penchent vers l’origine animale; on favorise le scénario de fuite en laboratoire. Parlons-nous donc de la CIA, de la NSA et du DNI? Ou un autre ensemble de joueurs? Et qui penche dans quelle direction? https://t.co/UwOVXHb16r – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 26 mai 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!