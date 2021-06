Biden DOJ poursuit la Géorgie pour une loi électorale «raciste», déclare qu’il poursuivra les «menaces» contre les travailleurs électoraux à l’échelle des États-Unis – RT USA News

Le ministère américain de la Justice a annoncé une action en justice contre l’État de Géorgie au sujet de la nouvelle loi sur le vote qui, selon lui, est « à motivation raciale ». Le DOJ s’est également engagé à poursuivre toute menace ou intimidation à l’encontre des responsables électoraux.

«Ce procès est la première étape de plusieurs que nous prenons pour nous assurer que tous les électeurs éligibles peuvent voter; que tous les votes légitimes sont comptés ; et que chaque électeur ait accès à des informations exactes », a déclaré vendredi le procureur général Merrick Garland. Le DOJ conteste le projet de loi 202 du Sénat de l’État de Géorgie en vertu de l’article 2 de la loi sur les droits de vote, arguant qu’il a été adopté pour des raisons racistes.

« Les lois adoptées dans un but raciste, comme le projet de loi 202 du Sénat de Géorgie, n’ont tout simplement pas leur place dans la démocratie aujourd’hui,», a déclaré le procureur général adjoint Kristen Clarke de la division des droits civils du ministère de la Justice.





La Géorgie a administré les élections de 2020 selon des règles établies par un règlement juridique avec la militante démocrate Stacey Abrams, plutôt que définies par la législature de l’État. Les législateurs de l’État ont cherché à changer cela en adoptant les nouvelles règles en mars, qui, selon les républicains, maintiendraient l’intégrité des électeurs, mais les démocrates ont dénoncé le racisme.

Le procès était « né des mensonges et de la désinformation que l’administration Biden a poussés contre la loi géorgienne sur l’intégrité des élections depuis le début, » Le gouverneur Brian Kemp, un républicain, a tweeté en réponse à l’annonce de Garland.

« Joe Biden, Stacey Abrams et leurs alliés ont tenté de forcer une prise de pouvoir électorale inconstitutionnelle par le biais du Congrès – et ont échoué » a-t-il ajouté, faisant référence à l’échec lundi d’une proposition de réforme des électeurs démocrates pour surmonter l’obstruction systématique au Sénat américain. « Maintenant, ils arme le ministère américain de la Justice pour mener à bien leur programme d’extrême gauche qui sape l’intégrité des élections et donne au gouvernement fédéral une portée excessive dans notre démocratie. »

Kemp ajoutée qu’il a combattu deux fois le DOJ d’Obama auparavant « protéger la sécurité de nos élections » et a gagné. « J’ai hâte de jouer trois pour trois pour m’assurer qu’il est facile de voter et difficile de tricher en Géorgie. »

Le DOJ conteste spécifiquement les dispositions du projet de loi interdisant aux entités gouvernementales d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées et infligeant des amendes aux acteurs non gouvernementaux qui envoient des demandes de vote par correspondance. Le département conteste également le raccourcissement du délai de candidature pour les bulletins de vote par correspondance à 11 jours avant le jour du scrutin, certaines exigences d’identification des électeurs, les limitations des urnes et les interdictions de « Églises et groupes civiques » distribuer de la nourriture et de l’eau dans les lignes de vote, entre autres.

Le procès est « la première de nombreuses étapes », Garland a déclaré aux journalistes. Le DOJ examine les nouvelles lois « qui cherchent à restreindre l’accès des électeurs » dans d’autres États également, et agira s’il constate des violations de la loi fédérale.

#RUPTURE: mémo du MJ dirige #FBI pour enquêter sur les allégations d’« influence indue, de menaces physiques ou de toute autre conduite visant à intimider » les travailleurs électoraux. Le DOJ a déclaré qu’il « poursuivrait vigoureusement » et enverrait un « message indubitable qu’un tel comportement ne sera pas toléré ». pic.twitter.com/UR4F032HWl – Assistant d’élection (@Wizard_Predicts) 25 juin 2021

En plus du procès contre la Géorgie et peut-être d’autres États, le DOJ a établi un nouveau groupe de travail pour « protéger les travailleurs qui organisent nos élections et poursuivre tous les groupes ou individus qui les menacent dans l’exercice de leurs fonctions », a annoncé la procureure générale adjointe Lisa Monaco.

« Une menace pour tout fonctionnaire électoral, travailleur ou bénévole est au fond une menace pour la démocratie », Monaco a écrit dans une note aux avocats américains et aux bureaux extérieurs du FBI, affirmant que les agents électoraux doivent être en mesure de faire leur travail « à l’abri de toute influence partisane inappropriée, de menaces physiques ou de tout autre comportement visant à intimider ».

Le mémo a été salué comme un potentiel « changeur de jeu » par Marc Elias, un avocat démocrate de premier plan travaillant sur les questions électorales.

L’action du MJ semble avoir été informée, sinon influencée, par des reportages dans les médias sur la démission de responsables électoraux dans plusieurs États en raison de ce que les médias ont qualifié de campagne d’intimidation et de pression de la part des républicains.

« Le travail autrefois silencieux de l’administration électorale est devenu un champ de mines politique grâce aux allégations sans fondement de fraude généralisée qui continuent d’être poussées par de nombreux membres du Parti républicain,», c’est ainsi que l’AP l’a dit plus tôt ce mois-ci.

Garland attribue la couverture médiatique des menaces de mort ciblant les agents électoraux pour l’avoir contraint à hiérarchiser les cas. Il ne l’a pas dit spécifiquement, mais il fait référence à la formidable @Reuters rapport documentant les menaces en Géorgie et au-delà. #gapolhttps://t.co/mRoEzlPmTw – Greg Bluestein (@bluestein) 25 juin 2021

Les résultats officiels de l’élection présidentielle de 2020 ont montré que le démocrate Joe Biden remportait un record de 81 millions de voix et transportait plusieurs États swing – dont la Géorgie – où le président sortant Donald Trump avait une avance le soir des élections, après le dépouillement des bulletins de vote postal. L’expansion sans précédent du vote par correspondance a été introduite par de nombreux États citant la pandémie de Covid-19. Les démocrates cherchent maintenant à le rendre permanent et universel, tandis que les législatures des États républicains s’y opposent dans l’ensemble.

