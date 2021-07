Biden DOJ DROPS enquêtes sur les décès de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers du Michigan, de Pennsylvanie et de New York – RT USA News

L’administration Biden a décidé de ne pas enquêter sur les gouverneurs démocrates du Michigan, de Pennsylvanie et de New York au sujet des allégations selon lesquelles leurs politiques Covid-19 ont entraîné la mort de milliers de personnes vulnérables dans des maisons de soins infirmiers.

Vendredi, le procureur général adjoint adjoint Joe Gaeta a informé les républicains de la Chambre que le ministère de la Justice avait décidé de ne pas ouvrir d’enquête sur les établissements de soins infirmiers publics dans les trois États. « en ce moment. »

Une journée terrible pour des milliers de familles. Dans une lettre à @SteveScalise, @TheJusticeDept a écrit qu’ils abandonnaient les enquêtes sur les maisons de soins infirmiers dans tous les États, y compris New York. Il n’y aura pas de justice pour nos proches, et nous avons l’impression de les avoir encore une fois perdus. pic.twitter.com/DV7uNRMr9D – Janice Dean (@JaniceDean) 23 juillet 2021

En août 2020, l’administration Trump a demandé des données sur les décès dans les foyers de soins du Michigan, de la Pennsylvanie, du New Jersey et de New York – des États qui avaient des politiques ordonnant aux foyers de soins d’accueillir des patients de Covid-19.

«Nous avons examiné les informations que vous avez fournies ainsi que les informations supplémentaires disponibles pour le ministère. Sur la base de cet examen, nous avons décidé de ne pas ouvrir de [civil rights] enquête sur tout établissement public de soins infirmiers du Michigan à l’heure actuelle,», a déclaré jeudi la lettre envoyée au gouverneur Gretchen Whitmer par Steven Rosenbaum, chef de la section des litiges de la division des droits civils du ministère de la Justice. La même lettre a été envoyée à Tom Wolf de Pennsylvanie.

Nouveau: le MJ dit que l’équipe fédérale de Whitmer ne poursuivra pas d’enquête liée aux politiques des maisons de soins infirmiers COVID-19. Vient après que le ministère de la Justice sous Trump a suggéré que Whitmer « ait émis des ordonnances qui pourraient avoir entraîné la mort de milliers de résidents âgés des maisons de soins infirmiers » https://t.co/eeAgvNTVna — Dave Boucher (@Dave_Boucher1) 22 juillet 2021

Le décret de Whitmer d’avril 2020 exigeait que les maisons de soins infirmiers acceptent les patients de Covid-19 sortis des hôpitaux et les placent dans des unités d’isolement dédiées. Melissa Samuel, présidente de la Health Care Association of Michigan, affirme cependant que l’ordonnance n’a jamais été pleinement mise en œuvre.

L’ancienne secrétaire à la santé de Wolf, Rachel Levine – qui a retiré sa propre mère d’une maison de soins infirmiers alors même qu’elle supervisait la politique de l’État consistant à obliger les patients à accueillir des patients de Covid-19 – a depuis été confirmée comme la première secrétaire adjointe transgenre au ministère de la Santé du président Joe Biden.

Le DOJ a apparemment envoyé la même lettre à Andrew Cuomo de New York. Le seul gouverneur restant qui pourrait faire l’objet d’une enquête est Phil Murphy du New Jersey à ce stade.





Les chiffres officiels du Michigan indiquent que 87% des décès de Covid-19 concernaient des personnes de 60 ans et plus, et environ un tiers du total des décès de l’État étaient «liés» aux établissements de soins de longue durée, soit 5 754 résidents et membres du personnel. Cependant, le journaliste d’investigation Charlie LeDuff affirme que les chiffres pourraient être sous-estimés jusqu’à 100 %, et que des responsables du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan lui ont dit que leur examen des données sur les décès avait été interrompu car cela prenait trop de temps. «

Le statut de célébrité de Whitmer parmi les démocrates a été cimenté par l’annonce du FBI qu’ils avaient déjoué un « complot » pour la kidnapper en octobre 2020. Depuis lors, il est apparu que plus de la moitié des personnes impliquées étaient des informateurs du FBI – et que le complot provenait en fait de eux.

Son porte-parole Bobby Leddy a salué la lettre du DOJ, appelant des accusations contre elle « sans fondement » et accusant les critiques républicains de Whitmer de chercher à « politiser la pire crise de santé publique en 100 ans. » Les actions de Whitmer « a sauvé des milliers de vies » alors que les propositions républicaines auraient conduit à davantage de propagation du virus et de décès, a-t-il affirmé.





Tudor Dixon, l’un des républicains en lice pour se présenter contre Whitmer en 2022, a dénoncé le DOJ pour avoir choisi de « faire passer la politique partisane avant la responsabilité ». Dixon n’a pas pu voir sa grand-mère, décédée dans une maison de soins infirmiers pendant le verrouillage, en raison des décrets de Whitmer interdisant les visites qui n’ont expiré qu’en mars de cette année.

Dixon et d’autres républicains semblent faire face à de longues chances, comme Whitmer est aurait affleurer avec des montants records d’argent – ayant levé plus que n’importe quel candidat au poste de gouverneur dans l’histoire du Michigan.

Mercredi, cependant, la législature de l’État du Michigan a abrogé la loi sur les pouvoirs d’urgence que Whitmer avait utilisée pour imposer des fermetures. Le gouverneur ne peut pas opposer son veto à la décision, car elle a commencé comme une pétition citoyenne qui a rassemblé un demi-million de signatures.





