Biden doit s’en tenir à la campagne de pression maximale de Huawei

Le récent rapport selon lequel Huawei tente activement de déplacer son modèle commercial vers le développement de logiciels et de contourner les interdictions américaines existantes est une source de grave préoccupation.

Huawei constitue depuis longtemps une menace pour les fondements mêmes du secteur des télécommunications et l’épine dorsale du monde numérique par sa prolifération de biens livrés à un prix inférieur à la valeur marchande dans le but de s’accaparer un secteur économique mondial critique.

Ce faisant, Huawei expose des millions d’utilisateurs involontaires à des équipements qui sont au mieux techniquement de mauvaise qualité et au pire entièrement accessibles par le Parti communiste chinois (PCC). Ce niveau de contrôle et la possibilité d’accéder à une quantité incalculable de données représentent une menace claire pour la sécurité et la souveraineté non seulement des États-Unis, mais des pays du monde entier.

Les États-Unis étaient auparavant les chefs de file mondiaux des efforts de sécurité numérique. Pendant un certain temps, nous avons poursuivi une stratégie de pression maximale pour garantir que Huawei ne puisse pas continuer à conquérir des parts de marché grâce à des pratiques commerciales prédatrices qui soumettaient le monde à l’insécurité numérique.

De nombreux pays ont emboîté le pas et les États-Unis ont développé une meilleure posture de sécurité grâce à des régimes d’évaluation des risques, des politiques et des mesures réglementaires agressifs et efficaces.

Malheureusement, il reste à voir si l’administration Biden poursuivra cette stratégie, et les répercussions de cette inaction se font déjà sentir près de chez nous.

Huawei est désormais présent dans six pays d’Amérique latine et a réalisé douze projets, dont six centres de données. Grâce à ces investissements stratégiques, Huawei a un accès important aux données gouvernementales et les exploite probablement pour faire avancer les objectifs géopolitiques du PCC.

De manière alarmante, directement dans notre sud au Mexique, Huawei s’est imposé et accroît sa présence. Il convient de noter qu’il fournit activement des services d’analyse de données au secrétaire mexicain des Communications et des Transports, une agence qui supervise toutes les infrastructures de transport, maritimes et portuaires du Mexique ainsi que ses programmes de cybersécurité, entre autres.

En outre, Huawei fournit du matériel et des services Internet des objets au service postal mexicain et a développé un centre de données pour Pemex, le conglomérat énergétique public mexicain et la deuxième plus grande entreprise d’Amérique latine.

Il semble ridicule de promulguer des interdictions importantes sur la base de la sécurité dans notre propre pays pour que notre voisin et partenaire commercial numéro un laisser la même entreprise s’implanter aux plus hauts niveaux de leur gouvernement et avec leurs plus grandes entités.

Les enjeux sont tout simplement trop élevés pour que l’administration Biden abandonne maintenant cette campagne de pression maximale. L’audace apparente de Huawei – un mauvais acteur géopolitique bien établi – à se tourner vers le développement de logiciels est une indication claire qu’ils pensent qu’il n’y aura aucune répercussion en le faisant.

Cela devrait tous nous alarmer. Comme nous l’avons vu avec une récente série de cyberincidents très médiatisés, une mauvaise ligne de code peut créer une pandémie numérique avec des impacts en cascade. L’assurance logicielle est un problème majeur de sécurité intérieure de notre époque, et Huawei est le dernier acteur que nous voulons jouer un rôle clé dans cet espace.

Analyse existante du micrologiciel de Huawei (logiciel intégré à ses produits) a montré des niveaux choquants de négligence en matière de sécurité. Permettre à Huawei de doubler ses efforts de développement de logiciels est un risque que nous ne pouvons tolérer.

Il a été décevant de voir la suppression du site Web 5G du Département d’État qui expliquait au monde et à nos alliés les défis que nous partageons tous dans cet espace. Seulement le département de la Sécurité intérieure maintenant ainsi les ressources publiques.

L’Amérique doit montrer la voie et avoir le courage de s’opposer fermement aux mauvais acteurs de l’espace technologique qui, par des manœuvres bureaucratiques et un marketing intelligent, cherchent à se frayer un chemin dans notre vie quotidienne, entravent toute tentative de sécurité numérique et corrompent notre compréhension de l’éthique et de la morale. comportement dans le cyberespace de l’intérieur.

Le représentant John Katko (R-NY) est le principal républicain du comité de la Chambre sur la sécurité intérieure.