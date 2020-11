Biden doit mieux reconstruire la diplomatie américaine

(Opinion Bloomberg) – En janvier, Joe Biden prendra en charge un pouvoir exécutif laissé dans un lamentable état de délabrement. Pratiquement toutes les institutions fédérales importantes ont été brûlées par quatre années d’agression soutenue de la part de son prédécesseur – pas plus que le Département d’État.

Le président Donald Trump a endommagé la diplomatie américaine en paroles et en actes. Ses secrétaires d’État, d’abord Rex Tillerson puis Mike Pompeo, ont profondément endommagé le département. Leur hostilité ouverte envers les professionnels des affaires étrangères de carrière a conduit à un exode de talents, laissant des rôles importants soit vacants, soit, pire, occupés par des personnes non qualifiées.

En conséquence, le moral du département a chuté, tout comme son prestige à l’étranger. L’ambassadeur de Colombie à Washington a été filmé l’année dernière en déplorant que «le département d’État américain, qui était important, est détruit, il n’existe pas». Il a peut-être parlé au nom des alliés et des ennemis de l’Amérique.

Trump a également accéléré la tendance, déjà évidente sous l’administration du président Barack Obama, à mener la politique étrangère depuis la Maison Blanche. Sa tendance à fonder ses relations extérieures sur ses relations personnelles a souvent laissé aux diplomates la tâche impossible de concilier le penchant du président pour les hommes forts – Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro et Kim Jong Un viennent immédiatement à l’esprit – avec le cercle des intérêts américains. .

Tout cela est maintenant à réparer. Pour diriger l’effort de réparation, il prévoit de nommer l’ancien secrétaire d’État adjoint Antony Blinken à la tête du département. Diplomate de carrière, Blinken a une connaissance d’initié de ce qui doit être réparé et la crédibilité auprès de ses collègues professionnels pour faire le travail. Il sera également utile que Jake Sullivan et Linda Thomas-Greenfield, les candidats de Biden au poste de conseiller à la sécurité nationale et ambassadeur aux Nations Unies, aient également occupé des postes de responsabilité dans l’État.

Ce sont des choix prometteurs, mais le président élu doit également conquérir sa propre propension à personnaliser les affaires étrangères. En tant que membre de longue date de l’establishment de la politique étrangère de Washington – à la fois en tant que sénateur et en tant que vice-président d’Obama – il a plus qu’une familiarité passagère avec de nombreux dirigeants mondiaux, et cite souvent de vieilles amitiés lorsqu’on lui demande comment il pourrait faire face à des défis diplomatiques difficiles.

L’histoire continue

L’Amérique serait mieux servie en renvoyant les relations étrangères au domaine des institutions plutôt qu’aux individus. Sous Trump, un seul des 28 postes de secrétaire adjoint est occupé par un officier de carrière en service actif confirmé par le Sénat. Biden devrait rééquilibrer le leadership du département, de sorte que la majorité des postes confirmés par le Sénat soient occupés par des diplomates de carrière. Il devrait réduire le nombre d’ambassadeurs attribués aux loyalistes et aux collecteurs de fonds. Réduire la taille du personnel du Conseil national de sécurité contribuerait également grandement à restaurer le rôle du Département d’État dans la mise en œuvre de la politique étrangère.

L’expérience de l’équipe de Biden lui donne également de la crédibilité pour mener à bien les réformes indispensables du corps diplomatique. Comme l’a souligné Thomas-Greenfield, le département d’État forme près de deux fois plus de locuteurs de portugais que d’arabe ou de chinois. Le rétablissement de la crédibilité et du leadership de l’Amérique dans les affaires internationales exigera de ses diplomates qu’ils maîtrisent aussi bien les questions d’importance mondiale jusque-là négligées – telles que le changement climatique, la préparation à une pandémie et les inégalités économiques – que pour les questions d’importance stratégique traditionnelle pour Washington.

La nouvelle administration devrait travailler avec le Congrès pour concevoir des politiques visant à attirer un corps diplomatique plus diversifié et plus averti en matière de numérique, qui s’appuie sur l’ensemble des talents du pays. Il pourrait s’agir notamment de faciliter la tâche des professionnels en milieu de carrière du secteur privé à l’étranger et d’encourager les diplomates à passer du temps à travailler en dehors du gouvernement. Pour attirer les jeunes recrues, le système de promotion et d’avancement de carrière du ministère devrait être réorganisé pour récompenser l’innovation et les performances exceptionnelles, et non les relations personnelles et la durée du service.

Les promesses de campagne de Biden de «reconstruire en mieux» étaient dirigées vers l’économie, mais il a l’opportunité d’appliquer le credo à la diplomatie américaine. Il ne devrait pas le gaspiller.

Les éditoriaux sont rédigés par le comité de rédaction de Bloomberg Opinion.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP