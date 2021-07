Biden doit mener une nouvelle campagne pour les droits de vote, faire pression pour une exception à l’obstruction systématique

Le président Joe Biden a raison d’appeler les Américains à lutter contre les efforts de suppression des électeurs déployés par de nombreux législateurs d’États républicains et d’autres élus du pays, mais lui et tous les Américains qui croient en la démocratie doivent faire plus. Ces mesures républicaines dangereuses visant à supprimer les droits de vote menacent notre démocratie et les droits et libertés de chaque Américain, et doivent être confrontées à une nouvelle campagne nationale sur les droits de vote comme celle menée par le Dr Martin Luther King dans les années 1960.

Tout en prétendant défendre « l’intégrité électorale » et s’opposer à la « fraude électorale », de nombreux élus républicains font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire ce qu’ils accusent faussement les démocrates de faire – truquer les élections pour empêcher le peuple américain d’élire librement et équitablement notre chefs et représentants du gouvernement. Non content d’attaquer les démocrates, ces républicains veulent détruire la démocratie.

« La menace la plus dangereuse pour le vote »

leNon partisan Voting Rights Lab a constaté que les États ont promulgué au moins 35 lois restreignant l’accès au vote cette année, affectant le vote par correspondance, le vote en personne, l’identification des électeurs, l’inscription des électeurs et d’autres pratiques de vote. Presque tout le soutien à ces lois vient des républicains.

Le plus alarmant est l’effort des républicains dans certains États pour permettre aux législatures, à leurs personnes nommées ou à d’autres représentants de l’Étatannuler les résultats des élections en invoquant la fraude et en déclarant le perdant d’une course vainqueur. Si cela réussit, nos élections seront aussi vides de sens que celles de la Corée du Nord, de la Russie, de la Chine et de l’Iran. Les résultats des élections seront décidés par ceux qui sont au pouvoir, pas par le peuple.

« Il ne s’agit plus seulement de savoir qui peut voter ou de faciliter le vote des électeurs éligibles. Il s’agit de savoir qui compte le vote, qui compte que votre vote compte ou non », a déclaré Biden mardi à Philadelphie. « Il s’agit de passer d’administrateurs électoraux indépendants qui travaillaient pour le peuple à des législatures d’État polarisées et à des acteurs partisans qui travaillent pour des partis politiques. Pour moi, c’est simple, c’est de la subversion électorale. C’est la menace la plus dangereuse pour le vote… . »

Bon nombre des restrictions de vote défendues par les républicains ont un impact disproportionné sur la participation des électeurs noirs et hispaniques, qui votent généralement fortement démocrate. Ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité. C’est précisément dans ce but que les restrictions de vote sont avancées.

À l’instar du Dr King, tous ceux qui croient au droit de vote doivent se mobiliser pour des marches et des manifestations non violentes dans tout le pays pour faire comprendre que la suppression des électeurs républicains, que le président Biden a correctement comparée aux lois racistes de Jim Crow, est intolérable. Nous devons contacter nos propres membres du Congrès pour préciser que les droits de vote doivent être protégés.

Jamais-Trump GOP :C’est fou qu’on doive lancer les Républicains pour le droit de vote. C’est le fait de Trump.

L’ancien président vaincu Donald Trump inspire et encourage les efforts non américains visant à saper les droits de vote en continuant à répandre son grand mensonge selon lequel il a remporté l’élection présidentielle de 2020 contre Biden. Avant cette année, aucun candidat à la présidentielle d’un grand parti dans l’histoire américaine qui a perdu une élection n’a refusé de se plier à la volonté des électeurs et de concéder. Mais Trump a déclaré à une foule en liesse lors de son rassemblement du 6 janvier, avant d’exhorter les supporters à marcher vers le Capitole : « Nous n’abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais. »

Biden devrait faire pression pour une exception de vote

Les législateurs démocrates de la Texas House ont exécuté un départ massif de l’État lundi et sont venus à Washington afin de priver la législature de l’État contrôlée par les républicains du quorum nécessaire pour adopter une loi sur la suppression des électeurs. Ils veulent que les démocrates à Washington adoptent une paire de projets de loi qui bloqueraient de nombreux projets de loi et lois sur la suppression des républicains au niveau des États.

La Chambre des États-Unis a adopté les projets de loi For the People Act et John Lewis Voting Rights Advancement Act, et ils sont essentiels pour préserver notre démocratie. Les deux deviendraient loi si une majorité sénatoriale pouvait les adopter. La chambre est divisée 50-50 avec le vice-président Kamala Harris comme bris d’égalité.

Droit de vote, droits civiques et plus :Oui, la MLB a déplacé le All-Star Game. Mais l’histoire montre qu’elle peut faire bien plus pour les droits de vote.

Cependant, en vertu de la règle d’obstruction systématique du Sénat, une majorité qualifiée de 60 voix est nécessaire pour adopter la plupart des lois. Et les démocrates Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona sont de fervents défenseurs de l’obstruction systématique, affirmant qu’elle favorise le compromis bipartite.

En réalité, il sera impossible d’obtenir que 10 sénateurs républicains soutiennent les deux projets de loi sur le droit de vote. Leur seul espoir est que les démocrates parviennent à convaincre Manchin et Sinema de créer une « exclusion »permettre aux projets de loi sur le droit de vote d’être adoptés à la majorité simple au Sénat. Le président Biden devrait se joindre à ses collègues démocrates pour exhorter Manchin et Sinema à accepter cette exemption nécessaire afin d’empêcher les républicains de truquer les futures élections en leur faveur.

De nombreux républicains prétendent aimer l’Amérique et la démocratie, deviennent furieux lorsque les athlètes protestent en chantant de« La bannière étoilée, »s’appellent fièrement « patriotes » et portent des épinglettes du drapeau américain. Mais s’ils soutiennent la suppression des électeurs et s’opposent aux lois pour l’empêcher, ils poignardent la démocratie américaine dans le cœur. Et ils ignorent le sacrifice de générations de nos citoyens qui se sont battus pour honorer la promesse du président Abraham Lincoln dans le discours de Gettysburg selon laquelle « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne périra pas de la terre ».

Donna Brazile (@donnabrazile) est membre du conseil des contributeurs d’USA TODAY, est un contributeur d’ABC News, un professeur adjoint à l’Université de Georgetown et le King Endowed Chair in Public Policy à l’Université Howard. Elle a auparavant été présidente par intérim du Comité national démocrate et du Voting Rights Institute du DNC, et a dirigé la campagne Gore en 2000.