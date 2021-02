Le président Joe Biden signe un décret dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 27 janvier. Anna Moneymaker / Le New York Times / Bloomberg / Getty Images

Voici comment il peut commencer avec trois des pires.

La présidence Trump est terminée, mais ses revers environnementaux dommageables persistent – pour le moment.

Dans une avalanche d’actions exécutives au cours des deux dernières semaines, Biden s’est attaqué à l’héritage anti-environnemental de Trump, lançant le processus d’abrogation et de remplacement des réglementations pour poursuivre ses ambitieux objectifs climatiques.

Mais Biden ne peut pas simplement signer son retour aux réglementations environnementales de l’ère Obama, ou créer instantanément des émissions encore plus strictes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Pour renverser les réglementations de Trump, il devra lancer de nouveaux processus d’élaboration de règles – tout comme Trump l’a fait pour saper l’héritage d’Obama. Selon la complexité et la controverse des règlements proposés, cela pourrait prendre plusieurs années.

Pendant ce temps, chaque jour que les normes de Trump restent en place, une quantité dangereuse de nouveau des émissions s’ajoutent à l’atmosphère, accélérant l’urgence climatique. En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a averti que les émissions devaient être réduites de 50% d’ici 2030 pour conserver tout espoir d’empêcher l’augmentation de la température mondiale de dépasser 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, après quoi les impacts climatiques deviennent encore plus graves. Pourtant, plutôt que de rendre plus difficile pour les industries de brûler plus de combustibles fossiles et d’atteindre cet objectif, Trump a passé toute sa présidence à leur faciliter la tâche.

La rapidité avec laquelle l’administration Biden peut réécrire les règles de Trump est particulièrement critique pour trois principaux domaines de réglementation: les normes d’efficacité énergétique des véhicules, les émissions de méthane pour les opérations pétrolières et gazières et les émissions de carbone provenant de la production d’électricité. Selon une analyse du cabinet d’études Rhodium Group, l’affaiblissement par Trump des réglementations de l’ère Obama sur ces trois questions a causé le plus de dommages climatiques tout en augmentant la pollution de l’air, qui a un impact disproportionné sur les communautés de couleur.



«Avec le recul, nous n’avons pas le luxe d’essayer une chose et d’en essayer une autre en séquence», a déclaré David Doniger, directeur stratégique principal du climat et de l’énergie au Conseil de défense des ressources naturelles. «Nous recherchons l’administration de Biden pour appuyer sur tous les boutons en même temps.»

Voici un guide sur ce à quoi pourraient ressembler de nouvelles politiques ambitieuses sur ces problèmes climatiques critiques – et la rapidité avec laquelle elles peuvent être mises en place.

Normes de voitures plus propres

Parmi les revers environnementaux de Trump, les normes de consommation d’essence constituent la plus grande menace climatique. Obama avait mis en place des réglementations exigeant que les constructeurs automobiles atteignent 54,5 miles par gallon d’ici 2025, mais la réglementation de remplacement de Trump ne ferait que les voitures américaines atteignant 40 miles par gallon. Tout en annulant les normes nationales d’émissions des véhicules, Trump a également révoqué le pouvoir de longue date de la Californie de fixer ses propres normes d’émissions plus élevées.

En abaissant les normes d’émission fédérales d’Obama, 453 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone seront ajoutées à l’atmosphère d’ici 2035, selon le groupe Rhodium – soit l’équivalent des émissions de près de 100 millions de voitures conduites pendant un an. L’impact de la suppression de la dérogation de la Californie pour établir son propre cadre d’émissions est moins clair. La Californie et d’autres États qui respectent ses normes sont toujours dans une bataille juridique pour conserver leurs normes plus élevées. Et, défiant encore davantage l’administration Trump, la Californie a négocié un accord juridiquement contraignant avec cinq constructeurs automobiles l’été dernier pour réduire les émissions.

Le respect des règles de Trump «représenterait un ralentissement massif de l’investissement dans les véhicules électriques et du déploiement de véhicules électriques», a déclaré Nic Lutsey, directeur américain de l’International Council on Clean Transportation.

Biden n’a pas tardé à s’attaquer à cet obstacle à son programme climatique. Lors de son premier jour en fonction, il a appelé à la révision des normes d’efficacité énergétique de Trump – la règle SAFE – dans son décret sur le changement climatique. Mercredi dernier, dans un discours sur le changement climatique, il a déclaré: «L’administration Biden-Harris n’apportera pas seulement [Obama’s] de retour aux normes, nous en établirons de nouvelles, ambitieuses, que nos travailleurs sont prêts à respecter. »

L’Environmental Protection Agency a demandé au ministère de la Justice des suspensions, mettant essentiellement en pause les litiges entamés sous l’administration Trump, y compris contre la réduction des émissions des véhicules de Trump. La prochaine étape consiste donc pour l’administration Biden à rédiger de nouvelles règles, et une fois que ces nouvelles réglementations seront en place, l’EPA peut demander que les affaires soient rejetées, selon Michael Burger, directeur exécutif du Sabin Center for Climate Change Law de Columbia.

Dans quelle mesure l’administration Biden sera-t-elle ambitieuse avec les nouvelles règles? Sa campagne a fixé un objectif dans son plan climatique pour arriver à des véhicules à 100% zéro émission, mais il n’y a pas fixé de date limite. Certains défenseurs de l’environnement ont demandé que cette date limite soit 2035.

Selon le New York Times, Biden s’inspirera de la Californie pour établir de nouvelles normes. Dans le cadre de l’accord entre la Californie et cinq constructeurs automobiles, ils augmenteront les normes d’efficacité énergétique à 51 miles par gallon d’ici 2026. D’ici avril, Biden proposera la mise en œuvre de cette norme, a rapporté jeudi le Times.

Dans le même temps, les défenseurs du climat espèrent que l’EPA créera également une nouvelle règle à long terme pour réduire plus considérablement les émissions et inaugurer l’ère des véhicules électriques. «La chose de loin la plus importante pour l’environnement est de mettre tous les véhicules sur une voie beaucoup plus solide que [Obama’s regulations] pour les véhicules électriques », a déclaré Lutsey. «C’est vraiment tout à propos des normes 2027 à 2035 qui sont beaucoup plus importantes dans l’accélération des véhicules électriques.»

L’administration sera probablement confrontée à la répression des constructeurs automobiles qui ont adopté les normes moins strictes de Trump, mais bon nombre des grandes entreprises agissent rapidement pour soutenir les véhicules électriques. La semaine dernière, General Motors a peut-être fait la plus grande démonstration de soutien à ce jour de tout constructeur automobile pour un avenir sans essence, en annonçant qu’il viserait à ne vendre que des véhicules à émission zéro d’ici 2035.

Mettre un couvercle sur les fuites de méthane

Outre la réduction des normes d’économie de carburant des voitures, l’affaiblissement de la réglementation sur le méthane par Trump a été l’une de ses plus grandes contributions au réchauffement climatique. Le méthane qui s’échappe des opérations pétrolières et gazières contribue énormément au réchauffement planétaire. Le gaz a une durée de vie plus courte que le dioxyde de carbone dans l’atmosphère, mais sur 20 ans, il est 85 fois plus puissant.

Les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier ont été réglementées pour la première fois en 2016 lorsque l’administration Obama a commencé à exiger des entreprises qu’elles surveillent et préviennent les fuites dans les nouvelles installations. Mais sous Trump, l’EPA a remplacé ces réglementations l’été dernier, limitant en fait les parties de la chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz qui sont réglementées (le transport et le stockage ne sont plus soumis à la réglementation, selon E&E News).

Ces changements se traduisent par une fuite de méthane bien plus importante dans l’atmosphère. Selon le groupe Rhodium, 592 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone en émissions seront ajoutées au total atmosphérique, par rapport à l’univers alternatif dans lequel la réglementation Obama était toujours en place.

Outre les normes d’efficacité énergétique, Biden a ciblé ces réglementations affaiblies lors de son premier jour en fonction dans un décret, appelant à leur révision et fixant une date limite de septembre pour la proposition de nouvelles règles.

Ces premières actions sont «une indication aussi forte que possible qu’il s’agit d’une priorité de premier rang pour l’administration», a déclaré Matt Watson, vice-président de l’énergie à l’Environmental Defence Fund.

On s’attend non seulement à ce que Biden améliore les normes d’Obama pour les nouvelles installations pétrolières et gazières, mais aussi à poursuivre là où il s’est arrêté, en établissant des normes pour les opérations existantes.

«La réduction du méthane pétrolier et gazier est l’une des mesures les plus rapides et les plus rentables que vous puissiez faire pour ralentir immédiatement le rythme du réchauffement», a déclaré Watson. Si de nouvelles règles sont proposées d’ici septembre, Watson a déclaré qu’elles pourraient être finalisées l’année prochaine.

L’industrie montre des signes qu’elle est prête à accepter un examen plus minutieux de ses émissions de méthane. Après le retour en arrière de Trump, BP et Exxon ont en fait appelé à des règles plus strictes, qui, selon les experts, reflétaient la pression exercée par les investisseurs pour réduire les émissions et la rentabilité de la réduction des fuites de méthane. Après le décret de Biden, l’American Petroleum Institute a offert son soutien aux nouvelles réglementations, une décision que Watson a qualifiée de «conversion de lit de mort» peu convaincante parce que l’organisation a toujours combattu les réglementations.

Nettoyer le redux du plan d’alimentation?

L’un des plus grands coups à l’héritage climatique d’Obama a été l’abrogation et le remplacement par Trump du Clean Power Plan – l’effort de l’administration précédente, en vertu de la Clean Air Act, pour réduire les émissions dans le secteur de l’électricité de 32% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.

L’impact sur les émissions du changement de règle est plus difficile à estimer en raison des nombreuses façons dont les plans de remplacement d’Obama et de Trump auraient pu être mis en œuvre, mais le groupe Rhodium a prévu que les émissions supplémentaires pourraient rivaliser avec les deux précédentes annulations réglementaires.

Mais les règlements de Trump n’ont même pas duré plus longtemps que son mandat. La cour de circuit de Washington, DC a annoncé de bonnes nouvelles pour Biden lors de la dernière semaine de son mandat: elle a annulé la règle de l’énergie propre abordable, son remplaçant dans le Clean Power Plan.

Cela ouvre la voie à l’EPA pour tenter de construire de nouvelles réglementations encore plus strictes pour le secteur de l’électricité – la deuxième source d’émissions du pays – que ce que le Clean Power Plan demandait.

«Je ne m’attends pas à ce que l’administration cherche simplement à rétablir le Clean Power Plan», a déclaré Burger.

C’est parce que le retour aux normes d’Obama ne serait pas suffisamment ambitieux étant donné la rapidité avec laquelle les coûts des énergies renouvelables ont baissé, a déclaré Doniger de NRDC. (Divulgation: L’auteur a travaillé comme chercheur pour NRDC à Pékin de 2016 à 2017.) «Nous pouvons faire plus et nous devons réviser et renforcer le Clean Power Plan», a-t-il déclaré.

Biden s’est fixé un objectif audacieux de générer toute l’électricité du pays à partir d’émissions nettes nulles d’ici 2035, mais la manière dont il ira de l’avant avec la réglementation reste incertaine.

Une analyse menée par NRDC et ICF en 2018 a révélé que les émissions des centrales électriques pourraient être réduites de 60% pour 2030, à un coût inférieur à celui prévu pour le plan d’énergie propre d’origine. Dans le même temps, jusqu’à 5200 décès prématurés dus à la pollution de l’air seraient évités en 2030 (et l’analyse a été effectuée en utilisant la propre méthodologie de l’EPA).

Sur la question de savoir si les nouvelles réglementations pourraient à nouveau faire face à l’opposition de l’industrie et à des défis juridiques, Doniger a déclaré: «Je suis sûr que ce sera une bataille rangée.» Il a ajouté que la proportion de services publics luttant contre la transition vers une énergie propre est en baisse; Cependant, un rapport récent du Sierra Club montre que la plupart des services publics ne respectent pas non plus leurs engagements écologiques.

THREAD: Les services publics d’électricité écologisent leurs engagements climatiques et cela ruine nos chances d’atteindre 1,5 ° C. Co-auteurs @leahstokes Cara Bottorff et moi avons étudié les données qui @SierraClub fait le suivi en tant que défenseurs depuis de nombreuses années https://t.co/yxs1YWrG6R – john durable (@sustainablejohn) 25 janvier 2021

À surveiller

Au cours des prochains mois, l’EPA et d’autres agences commenceront à renseigner les détails du nouvel ensemble de réglementations de Biden. «Même si c’est une entreprise ambitieuse d’écrire l’une de ces règles, il ne faudra pas un APE compétent aussi longtemps pour les reconstruire», a déclaré Doniger.

Certaines questions clés seront de savoir dans quelle mesure les différentes industries tenteront de freiner le processus de réglementation, si le Congrès adoptera une nouvelle législation qui complète les règlements et comment les tribunaux réagiront.

