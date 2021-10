Biden doit agir maintenant pour renforcer la politique étrangère économique afin de restaurer la confiance dans le leadership américain

L’administration Biden devrait agir pour corriger son malaise de politique étrangère post-Afghanistan en adoptant des accords économiques qui rallient ses partenaires mondiaux et rétablissent la confiance dans le leadership américain.

Cet effort devrait commencer, mais pas se terminer, par l’adhésion et l’élargissement de la Accord global et progressif de partenariat transpacifique, ou CPTPP, pour inclure le Royaume-Uni (qui a demandé à adhérer) et d’autres partenaires européens (qui ne l’ont pas fait).

Cette bouchée d’un titre d’accord commercial, non aidé par un acronyme qui est plus bégayant qu’une vision, est devenue le symbole de tout ce qui ne va pas dans le retrait des États-Unis de la marque de leadership international qui a défini les décennies après la Seconde Guerre mondiale. Cette période a entraîné une expansion historique de la prospérité et de la démocratie, aujourd’hui menacée.

Bien que négocié par l’administration Obama en tant que TPP et signé en février 2016, l’accord n’est jamais entré en vigueur après que le président Trump retiré de celui-ci lors de son entrée en fonction en 2017. Menés par les Japonais, les onze autres signataires ont tout de même avancé un an plus tard avec un accord qui représente plus de 13 % du PIB mondial, soit 13 500 milliards de dollars.

Rien n’aurait dû éveiller davantage l’administration Biden aux attraits du CPTPP, ou aux dangers d’un retrait américain, que la demande du mois dernier des Chinois d’adhérer à l’accord, coïncidant avec l’annonce de l’accord de défense trilatéral entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. , ou AUKUS, qui, entre autres, amènerait des sous-marins à propulsion nucléaire en Australie.

Ce que Pékin a soutenu, c’est que tandis que les États-Unis continuent de penser à l’influence mondiale en termes militaires de division, la Chine considère que son plus grand atout mondial est la taille et l’attractivité de son économie à un moment où la plupart des principaux alliés des États-Unis, y compris l’intégralité de la l’Union européenne, ont Pékin comme principal partenaire commercial.

Le meilleur moyen de contrer cet effort chinois à vocation économique, qui s’inscrit dans le cadre global de la Initiative « la Ceinture et la Route », ou BRI, est de lancer quelque chose d’encore plus attrayant, galvanisant et inclusif parmi les démocraties.

Les responsables de l’administration Biden diraient qu’ils le font déjà par le biais de Reconstruire un monde meilleur, ou B3W, le G7 contre BRI conçu pour contrer l’influence stratégique de la Chine à travers des projets d’infrastructure. C’est une contribution utile.

En combinant un CPTPP élargi, B3W et une foule d’autres mesures, on pourrait générer un « Partenariat mondial pour la prospérité et la démocratie ». Il pourrait inclure tous les partenaires volontaires, organisés de manière audacieuse à la hauteur de la tâche d’inverser trois tendances dangereuses et renforçantes : le désengagement international des États-Unis, le déclin démocratique mondial et la montée autoritaire de la Chine en tant que principal influenceur international et normalisateur pour l’ère à venir.

En embrassant ses partenaires mondiaux sur le plan économique, l’administration Biden agirait d’une manière beaucoup plus cohérente avec son propre récit « L’Amérique est de retour » que ne l’a été sa trajectoire lors d’un retrait afghan qui n’a pas fait grand-chose pour embrasser des alliés et mettre au pouvoir les talibans. Cela refléterait en même temps la volonté du président Biden diagnostic précis de notre point d’inflexion actuel comme étant une compétition systémique entre la démocratie et l’autocratie.

L’accord de défense d’AUKUS est peut-être un accord régional de sécurité bienvenu, mais il a en même temps mis à rude épreuve l’alliance avec la France en sapant son propre accord de 66 milliards de dollars avec les Australiens avec ce qu’un responsable parisien a qualifié de « un coup de poignard dans le dos. »

Les réunions de la semaine dernière des dirigeants du « Quad » à Washington, réunissant l’Inde, le Japon, l’Australie et les États-Unis, sont une réalisation régionale importante. Pourtant, il ne parvient toujours pas à résoudre le défi chinois générationnel c’est global, économique et idéologique.

Les alliés de l’administration Biden ont jusqu’à présent fait valoir qu’avant même de pouvoir envisager des accords économiques et commerciaux internationaux, le président doit d’abord se concentrer sur les affaires intérieures: réprimer COVID-19, adopter son projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars aux côtés d’une politique sociale et d’une mesure climatique distincte, qui restent bloqués au Congrès.

Cependant, c’est le contexte international et historique qui donne à ses projets nationaux, sous le mantra « Reconstruire en mieux », leur plus grande urgence.

Écrivant cette semaine dans Affaires étrangères, le président du Conseil des relations étrangères Richard Haass appelle à « un nouvel internationalisme » qui doit combiner des caractéristiques nationales et mondiales pour réussir.

« Le point de départ d’un nouvel internationalisme devrait être une reconnaissance claire du fait que bien que la politique étrangère commence chez nous, elle ne peut pas s’arrêter là », écrit Haass dans son essai à lire absolument. « Biden a reconnu la ‘vérité fondamentale du siècle… que notre propre succès était lié à celui d’autres qui réussissent également ;’ la question est de savoir s’il peut élaborer et mener une politique étrangère qui la reflète. »

L’essai de Haass fournit un moyen utile et convaincant de comprendre le rôle de leadership mondial des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et la signification de notre moment historique.

Il commence par affirmer de manière provocatrice « qu’il y a beaucoup plus de continuité entre la politique étrangère du président actuel (Biden) et celle de l’ancien président (Trump) qu’on ne le reconnaît généralement » dans leur rejet de la marque d’internationalisme américain qui a guidé nos actions après La Seconde Guerre mondiale.

Il sépare le leadership mondial des États-Unis après 1945 en deux « paradigmes ».

Le premier, né de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, était « fondé sur la reconnaissance que la sécurité nationale des États-Unis ne dépendait pas seulement de la surveillance des préoccupations étroitement définies du pays ». Cela, à son tour, « nécessitait d’aider à créer l’existence, puis de maintenir un système international qui, même imparfait, renforcerait la sécurité et la prospérité des États-Unis à long terme ».

Il voit le nouveau paradigme et toujours existant, qui a émergé à la fin de la guerre froide il y a une trentaine d’années et existe toujours dans l’administration Biden, comme reflétant « la réalité est que les Américains veulent les avantages de l’ordre international sans faire le dur travail de sa construction et son entretien. »

Il utilise à juste titre le mot « gaspiller » pour critiquer la politique étrangère américaine après la guerre froide. « Les États-Unis ont raté leur meilleure chance de mettre à jour le système qui avait mené avec succès la guerre froide pour une nouvelle ère définie par de nouveaux défis et de nouvelles rivalités », écrit-il.

Le président Biden est entré en fonction avec l’air d’un leader qui voulait inventer un nouveau paradigme pour une ère mondiale plus difficile, caractérisée par un défi générationnel chinois et climatique. Ce devait être celui d’un renouveau national et d’un engagement international.

Il peut arrêter le gaspillage en commençant un cours de cause commune mondiale entre les démocraties. « En l’absence d’un nouvel internationalisme américain », prévient Haass, « le résultat probable sera un monde moins libre, plus violent et moins disposé ou capable de relever des défis communs ».

L’administration Biden a encore une chance de prendre des mesures audacieuses et décisives. Mais cette fenêtre d’opportunité ne sera pas ouverte pour toujours.