Biden dit s’attendre à de bonnes nouvelles dans les prochaines 24 heures

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il prévoyait de bonnes nouvelles « dans les prochaines 24 heures » sur la cyberattaque en cours du pipeline Colonial qui a interrompu les livraisons de carburant sur la côte Est ces derniers jours.

« Nous avons été en contact très, très étroit avec Colonial Pipeline, qui est le seul domaine dont vous parlez – l’une des raisons pour lesquelles les prix de l’essence augmentent », a déclaré Biden lors d’un événement mercredi après-midi.

« Je pense que vous allez entendre de bonnes nouvelles dans les prochaines 24 heures. Et je pense que nous allons les maîtriser. »

Ces remarques sont intervenues alors que les Américains du sud-est et du centre de l’Atlantique étaient confrontés à des pénuries de carburant à la pompe à partir de lundi soir, ce qui ne montrait que peu de signes de ralentissement mercredi après-midi. Les achats de panique dans certains États exacerbaient les problèmes de la chaîne d’approvisionnement.

«Entre-temps, j’ai facilité la levée de certaines des restrictions sur le transport du carburant, ainsi que l’accès à l’armée américaine qui fournit du carburant et avec des véhicules pour y arriver, là où il en a cruellement besoin, « dit Biden.

Les dernières mesures prises par l’administration Biden représentent ce que la Maison Blanche dit être une mobilisation pangouvernementale pour répondre à la crise, qui a commencé lorsque Colonial a informé le gouvernement vendredi qu’il avait été la cible d’une attaque de ransomware.

L’administration a déclaré mardi qu’elle dirigerait une « réponse fédérale globale » visant à restaurer et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement énergétique américaines.

L’assaut a forcé la société à fermer environ 5500 miles de pipeline, ce qui a perturbé près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte Est du pays.

L’attaque contre Colonial Pipeline a été attribuée à un groupe de hackers appelé DarkSide, un groupe organisé de hackers mis en place selon le modèle commercial «ransomware as a service». Cela signifie que les pirates de DarkSide développent et commercialisent des outils de piratage de ransomware, et les vendent à d’autres criminels qui mènent ensuite des attaques.

Des questions sur des détails clés subsistent également, par exemple si Colonial a payé la rançon que les pirates informatiques exigent généralement dans ces scénarios.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé mercredi de répondre à des questions spécifiques sur la manière précise dont Colonial et l’administration Biden collaborent pour résoudre l’attaque.