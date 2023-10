Biden dit qu’une réunion avec Xi en marge du sommet de l’APEC de novembre à San Francisco est une possibilité

WASHINGTON — Le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il pourrait éventuellement rencontrer le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra le mois prochain à San Francisco.

« Aucune réunion de ce type n’a été organisée, mais c’est une possibilité », a déclaré Biden aux journalistes interrogé sur les perspectives d’une rencontre en face-à-face avec le dirigeant chinois.

Biden et Xi n’ont pas parlé depuis leur rencontre en novembre dernier en marge du sommet du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie.

Les responsables de la Maison Blanche ont déjà clairement indiqué qu’ils espéraient que les deux dirigeants tiendraient bientôt des pourparlers, et les responsables de l’administration s’efforcent d’amener les Chinois à accepter une réunion.

Les relations entre les deux plus grandes économies mondiales n’ont pas manqué de se tendre au cours de l’année dernière.

L’administration Biden a abattu un ballon espion chinois qui traversait la zone continentale des États-Unis plus tôt cette année. Le gouvernement chinois a piraté les courriels de la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. Le gouvernement américain a restreint l’exportation de puces informatiques avancées vers la Chine.

Les différences entre les deux pays ont également été exacerbées par la guerre menée par la Russie en Ukraine et par l’affirmation croissante de la Chine dans le détroit de Taiwan.

Pékin est resté à l’écart depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022. Mais la Maison Blanche a rendu public une évaluation des services de renseignement américains indiquant que Pékin envisageait d’aider Moscou en matière d’armes.

Malgré les différences, les deux parties ont intensifié leurs efforts ces derniers mois pour gérer leurs relations.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a refusé de commenter l’état d’une éventuelle réunion Biden-Xi à San Francisco, mais a noté dans un communiqué que les deux pays « sont en communication sur l’engagement et les échanges bilatéraux ».

« La Chine et les États-Unis doivent travailler dans la même direction, éliminer les obstacles et gérer les divergences par des actions concrètes, renforcer le dialogue et élargir la coopération de bonne foi », a-t-il ajouté.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi se sont entretenus le mois dernier sur la nation insulaire méditerranéenne de Malte. Cette réunion a eu lieu après que le secrétaire d’État Antony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, Raimondo et l’envoyé pour le climat John Kerry se soient tous rendus à Pékin ces derniers mois pour rencontrer de hauts responsables chinois.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, devrait diriger une délégation bipartite du Congrès en Chine la semaine prochaine.

Aamer Madhani, Associated Press