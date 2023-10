Biden dit qu’Israël n’est pas responsable de l’explosion d’un hôpital à Gaza, cite des données « montrées par mon ministère de la Défense »

Le président Biden a révélé mercredi que les données qu’il a consultées auprès du ministère américain de la Défense lui ont permis de s’assurer qu’Israël n’est pas responsable de l’explosion dans un hôpital de la bande de Gaza qui a fait des centaines de morts.

Biden a déclaré plus tôt que l’explosion qui a secoué mardi l’hôpital baptiste al-Ahli dans la ville de Gaza – qui, selon le Hamas, était le résultat d’une frappe aérienne israélienne – avait été « provoquée par l’autre équipe ».

Lorsqu’on lui a demandé plus tard mercredi ce qui le rendait si sûr de cela, Biden a répondu « Les données qui m’ont été montrées par mon département de la Défense ».

Le président Biden est arrivé mercredi en Israël, où il a tenu une brève conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Dans leurs remarques, les deux dirigeants ont souligné le nombre de morts de la guerre, les atrocités commises par le Hamas et l’impact sur les enfants en Israël.

« J’ai été indigné par le bombardement de l’hôpital hier. D’après ce que j’ai vu, c’est l’autre équipe qui l’a fait. Pas vous », a déclaré Biden à Netanyahu. « Mais il y a beaucoup de gens qui n’en sont pas sûrs. »

Netanyahu a pris la parole le premier lors de la conférence de presse, félicitant Biden pour avoir été le premier président américain à se rendre en Israël en temps de guerre.

« Le 7 octobre, le Hamas a assassiné 1 400 Israéliens, peut-être plus. Ceci dans un pays de moins de 10 millions d’habitants. Cela équivaudrait à plus de 50 000 Américains assassinés en une seule journée. Cela représente 20 attentats du 11 septembre. C’est pourquoi le 7 octobre est un autre jour où nous vivons dans l’infamie », a-t-il déclaré.

Netanyahu a poursuivi : « Je tiens à vous remercier d’être venu ici aujourd’hui et pour le soutien sans équivoque que vous avez apporté en ces temps difficiles. Un soutien qui reflète la volonté écrasante du peuple américain. J’ai vu votre soutien chaque jour et la profondeur et l’ampleur de la coopération que nous avons eue depuis le début de cette guerre, un niveau de coopération qui est véritablement sans précédent dans l’histoire de la grande alliance entre nos deux nations. »

