Biden dit qu’Israël a proposé une nouvelle « feuille de route » pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza

Président Joe Biden a annoncé vendredi qu’Israël avait proposé une « nouvelle proposition globale » qui fournit une « feuille de route » pour un cessez-le-feu dans la guerre avec le Hamas à Gaza et la libération de tous les otages détenus par le groupe terroriste.

Il a déclaré que la proposition avait été transmise par le Qatar au Hamas et que la première phase durerait six semaines et comprendrait un « cessez-le-feu total et complet avec le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza » et « la libération d’un certain nombre d’otages, dont des femmes, des des personnes âgées, des blessés en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. »

Israël a présenté cette semaine aux médiateurs de nouvelles idées sur les pourparlers sur les otages et le cessez-le-feu, a déclaré mardi une source diplomatique proche des négociations, sans préciser quelles étaient ces nouvelles idées.

Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur la libération des otages ont été interrompues il y a trois semaines sans parvenir à un accord, les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur certains termes.

Jeudi, le Hamas a déclaré avoir informé les médiateurs qu’il était « prêt à parvenir à un accord global » incluant un échange complet d’otages et de prisonniers si Israël mettait fin à sa guerre à Gaza.

Un communiqué du groupe indique qu’il a fait preuve de « flexibilité et de positivité dans la gestion des efforts des médiateurs tout au long de tous les cycles précédents de négociations indirectes ». Israël, a déclaré le Hamas, a utilisé les mois de pourparlers en cours comme couverture pour poursuivre sa guerre à Gaza.

« Le Hamas et les factions palestiniennes n’accepteront pas de faire partie de cette politique de négociations continues face à l’agression, aux meurtres, au siège, à la famine et au génocide de notre peuple », indique le communiqué du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la guerre devait se poursuivre jusqu’à la destruction complète du Hamas.

Le président, qui est revenu à la Maison Blanche depuis sa maison de plage du Delaware plus tôt dans la matinée, a évité de commenter la situation en Israël pendant plusieurs jours.

Plus tôt vendredi, Israël a déclaré que ses forces étaient entrées dans le centre de Rafahla ville du sud de Gaza dont Biden a averti qu’elle ne devrait pas être la cible d’une offensive terrestre majeure.

La Maison Blanche a qualifié les images de la catastrophe de « déchirantes », mais a déclaré que l’incident n’avait pas franchi la ligne rouge fixée par Biden pour avoir retenu certaines livraisons d’armes américaines à Israël.

Biden s’exprimera alors que les négociations se poursuivent pour obtenir la libération des otages en échange d’un cessez-le-feu temporaire dans la guerre entre Israël et le Hamas. Israël a récemment publié une nouvelle proposition pour obtenir la libération des otages.

Le président a déclaré à Erin Burnett de CNN dans une interview ce mois-ci, il a déclaré qu’il limiterait certaines armes américaines à Israël si l’armée du pays « entre dans Rafah ».

Mais il est resté vague sur la manière dont il quantifierait une telle décision, ce qui a suscité des frustrations et un certain degré d’inquiétude. confusion sur sa position. De nombreux démocrates, ainsi que des dirigeants étrangers que les États-Unis comptent parmi leurs alliés, affirment que les actions d’Israël franchissent clairement une ligne rouge – si ce n’est celle de Biden, du moins la leur et celle du droit international.

Les responsables de la Maison Blanche ont cherché cette semaine à expliquer la position de Biden, suggérant que son baromètre pour un changement de politique serait une « invasion terrestre majeure » de la ville.

Une invasion terrestre majeure, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, serait évidente si elle commençait : « De nombreuses unités de dizaines de milliers de soldats ou de milliers de soldats se déplaçant dans un ensemble coordonné de manœuvres contre une grande variété de cibles sur le terrain. de manière massive. C’est une opération terrestre majeure. Assez simple. »

Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.