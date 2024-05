Biden dit qu’Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu « durable » à Gaza | Joe Biden Actualités

Israël a accepté une proposition qui conduirait à un cessez-le-feu « durable » dans la bande de Gaza, a annoncé le président américain Joe Biden, alors qu’il fait face à des pressions et à des critiques croissantes concernant son soutien à l’effort de guerre israélien.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche vendredi après-midi, Biden a déclaré qu’Israël avait présenté « une nouvelle proposition globale » pour mettre fin à la guerre.

« C’est une feuille de route vers un cessez-le-feu durable », a déclaré le président américain aux journalistes.

Biden a déclaré que la proposition comporte trois phases, dont la première durerait six semaines et comprendrait un cessez-le-feu total et complet, ainsi que le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza.

La première phase verrait également un certain nombre de captifs détenus dans la bande de Gaza – notamment des femmes et des personnes âgées – libérés en échange de centaines de prisonniers palestiniens en Israël, tandis que l’aide humanitaire affluerait vers Gaza.

« Il y a des otages américains qui seraient libérés à ce stade et nous voulons qu’ils rentrent chez eux », a déclaré Biden, ajoutant que le Qatar avait transmis la proposition au groupe palestinien Hamas, qui gouverne Gaza.

Le Hamas n’a pas immédiatement commenté les remarques de Biden vendredi.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que Netanyahu avait autorisé l’équipe de négociation du pays « à présenter un plan pour atteindre » les objectifs de la guerre, a rapporté le média israélien Haaretz.

« La guerre ne prendra fin que lorsque tous ses objectifs seront atteints, y compris le retour de nos otages et la neutralisation des capacités militaires et de gouvernance du Hamas », indique le communiqué, selon Haaretz.

« Le plan précis proposé par Israël, y compris la transition par étapes, permet à Israël d’adhérer à ces principes. »





Pression sur Biden

L’annonce de Biden intervient alors que les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu ont échoué en raison de l’avancée de l’armée israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, qui a forcé le déplacement d’environ un million de Palestiniens au cours du mois dernier.

Les attaques meurtrières israéliennes contre Rafah ont tué des dizaines de Palestiniens et alimenté l’indignation mondiale. Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens sur Gaza depuis le début de la guerre début octobre.

L’enclave côtière est également assiégée par Israël, ce qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d’eau et d’autres fournitures humanitaires, et déclenché des alertes de famine.

Alors que la crise à Gaza s’aggrave, Biden a fait face à de nombreuses protestations et critiques pour son soutien militaire et diplomatique indéfectible à Israël pendant la guerre.

Malgré la colère croissante face à l’offensive israélienne – y compris les récentes attaques meurtrières contre Rafah – et les avertissements selon lesquels il risque de perdre sa réélection en raison de sa position, la politique du président américain est restée largement inchangée.

Un nouveau sondage publié cette semaine a indiqué que Biden bénéficiait de moins de 20 % de soutien parmi les Arabes américains, une circonscription clé dans plusieurs États charnières des États-Unis qui pourrait décider du prochain vote.

Biden devrait affronter son prédécesseur républicain Donald Trump le 5 novembre dans ce qui devrait être une compétition serrée.

Une guerre israélienne prolongée à Gaza – qui pourrait durer encore au moins sept mois, selon le conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi – nuirait aux perspectives de réélection de Biden, ont déclaré des experts.

« Les signes sont clairs. L’écriture est sur le mur », a déclaré cette semaine à Al Jazeera Josh Ruebner, maître de conférences au programme Justice et Paix de l’Université de Georgetown.

« Et si Biden décide de maintenir ce soutien constant à Israël pendant encore sept mois, cela va non seulement tuer des dizaines de milliers de Palestiniens supplémentaires, mais cela va également lui faire perdre les élections. »

S’adressant à Al Jazeera vendredi, l’analyste politique palestinienne Nour Odeh a déclaré que la proposition ne semble pas différente « de quelque manière que ce soit fondamentalement » de celles qui ont été présentées précédemment.

Ce qui est frappant, cependant, c’est que Biden « s’est mis en danger », a déclaré Odeh.

« Il a déclaré que les États-Unis garantiraient qu’Israël respecterait sa part du marché tant que les médiateurs parviendraient à amener le Hamas à accepter l’accord et à respecter sa part du marché », a-t-elle déclaré.

« C’est la première fois que nous entendons le président des États-Unis, le plus important allié d’Israël, dire : ‘Cet accord est sur la table, il est bon et tout le monde devrait l’accepter.’ Et je pense qu’il sera sans aucun doute difficile pour le Hamas de résister au type de pression qui sera exercée sur lui.»

Le 6 mai, le Hamas a déclaré avoir accepté une proposition de cessez-le-feu de l’Égypte et du Qatar qui semble être presque identique à celle annoncée par Biden vendredi. Les dirigeants israéliens ont rejeté cette initiative.





Prochaines phases

Dans son discours depuis la Maison Blanche, Biden a déclaré que la deuxième phase de la proposition de cessez-le-feu verrait la libération de « tous les otages encore vivants » à Gaza, le retrait des forces israéliennes du territoire et une « cessation définitive des hostilités ».

« Maintenant, je vais être franc avec vous, il y a un certain nombre de détails à négocier pour passer de la phase un à la phase deux », a-t-il déclaré.

« Mais la proposition dit que si les négociations durent plus longtemps que [the] À six semaines de la première phase, le cessez-le-feu se poursuivra tant que les négociations se poursuivront.

Les États-Unis, aux côtés du Qatar et de l’Égypte, s’efforceront de poursuivre ces négociations, a ajouté Biden.

Enfin, un plan de reconstruction de Gaza débuterait dans la phase trois de la proposition et les dépouilles de tous les captifs tués seraient restituées à leurs familles.

Alors que Biden a déclaré qu’Israël avait accepté le plan, il a noté que certains Israéliens – y compris des membres du gouvernement de coalition de Netanyahu – seraient en désaccord avec la proposition et appelleraient à la poursuite de la guerre.

« Ils ont été clairs : ils veulent occuper Gaza. Ils veulent continuer à se battre pendant des années. Les otages ne sont pas une priorité pour eux. Eh bien, j’exhorte les dirigeants israéliens à soutenir cet accord malgré les pressions », a déclaré Biden.