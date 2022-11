Biden dit qu’il va à la réunion de Xi Jinping “plus fort” après les mi-mandats

Commentez cette histoire Commentaire

PHNOM PENH, Cambodge – Le président Biden a triomphé dimanche après que les démocrates ont cimenté le contrôle du Sénat et a déclaré que le résultat signifiait qu’il se rendait à sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping à Bali lundi “plus fort”. “Je sais que j’arrive plus fort, mais je n’en ai pas besoin”, a déclaré Biden dimanche à propos de sa rencontre avec Xi, qui doit avoir lieu un jour avant le début du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. “Je le connais bien. Il me connaît. Il n’y a pas — nous avons très peu de malentendus. Nous devons juste déterminer où se trouvent les lignes rouges et ce que nous – quelles sont les choses les plus importantes pour chacun de nous au cours des deux prochaines années. Et sa situation a changé, pour dire l’évidence, à la maison.

Biden a fait ces remarques lors de sa deuxième journée au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) au Cambodge, où l’objectif des États-Unis est d’unir d’autres nations pour fournir un contrepoids à la menace économique et militaire croissante que représente la Chine.

Le président a utilisé son swing à travers l’Égypte, le Cambodge et l’Indonésie pour assurer à ses alliés mondiaux que les États-Unis sont un partenaire fiable, une tâche qui est devenue plus facile pour Biden après une performance de mi-mandat meilleure que prévu. La sénatrice Catherine Cortez Masto (D) devait être réélue au Nevada samedi, un résultat qui a confirmé que les démocrates étaient sur la bonne voie pour conserver le contrôle de la chambre.

“Je me sens bien. Et j’attends avec impatience les deux prochaines années », a déclaré Biden. « Je pense que c’est le reflet de la qualité de nos candidats. Il a également vanté la façon dont les candidats démocrates étaient en ligne les uns avec les autres et ont largement couru sur le même programme pendant leurs campagnes.

La Chine veut réparer ses liens avec les États-Unis Mais elle ne fera pas le premier pas.

La course au Sénat du Nevada a été déclenchée quelques heures avant que Biden ne rencontre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol.

Biden a rencontré chaque dirigeant séparément avant une autre réunion avec les trois dans la salle. Ils prévoyaient tous de se rendre au sommet du Groupe des 20 à Bali, avec des avions portant des drapeaux de chaque pays stationnés en succession serrée à l’aéroport international de Phnom Penh.

Biden a vu les réunions comme une occasion de discuter des menaces croissantes de la Corée du Nord, qui a tiré des missiles balistiques ces dernières semaines, dont un sur le Japon pour la première fois en cinq ans, ce qui a incité les autorités japonaises à ordonner aux résidents de se mettre à l’abri. .

Lors d’une conférence de presse conjointe, Biden a déclaré que la Corée du Nord avait poursuivi son comportement «provocateur» envers le Sud, Yoon déclarant: «À une époque où les Sud-Coréens pleurent dans une profonde tristesse, la Corée du Nord poursuit ses provocations», faisant référence à la foule d’Halloween. écrasement à Séoul qui a tué 154 personnes le mois dernier.

Biden a déclaré qu’ils avaient également discuté de “comment nous pouvons préserver la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, comment mieux soutenir l’Ukraine et comment les trois dirigeants peuvent travailler vers un “objectif commun d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Les assistants de la Maison Blanche ont également vu les réunions comme un moment clé pour consulter les alliés asiatiques à la veille de sa rencontre avec Xi.

«Une chose que le président Biden veut certainement faire avec nos alliés les plus proches est de prévisualiser ce qu’il a l’intention de faire et de demander également aux dirigeants de la République de Corée et du Japon:« Que voudriez-vous que je soulève? Avec quoi veux-tu que j’entre ? ” Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing samedi.

Les experts ont déclaré que les résultats inattendus à mi-mandat – qui ont également empêché plusieurs républicains refusant les élections d’occuper des postes clés dans les États pivots et au Sénat – étaient une assurance indispensable pour les alliés américains.

Curtis S. Chin, ancien ambassadeur américain auprès de la Banque asiatique de développement et maintenant président du Milken Institute Asia Center, a déclaré qu’il y avait un sentiment de “soulagement”.

“La perte de contrôle du Sénat américain par le parti du président aurait bien pu laisser Biden dans une position encore plus faible en Asie en ce qui concerne la perception de sa force en tant que leader”, a déclaré Chin. “Dans l’état actuel des choses, du retrait désastreux des États-Unis d’Afghanistan sous Biden à la détérioration des relations avec la Chine, la Russie et les pays riches en pétrole du Moyen-Orient, les défis de politique étrangère auxquels Biden est confronté restent clairs pour les dirigeants asiatiques.”

Chin a ajouté que la région de l’ASEAN abrite près de 700 millions de personnes avec un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars. “J’ai bon espoir qu’après les élections de mi-mandat et après la visite présidentielle, les États-Unis se concentreront également sur les avantages du renforcement des liens économiques avec l’Asie, en particulier l’Asie du Sud-Est”, a-t-il déclaré. “Il reste temps pour un pivot commercial robuste des États-Unis vers l’Asie, en particulier l’Asie du Sud-Est.”

En plus de permettre à Biden de continuer à refaire le système judiciaire fédéral et à confirmer les nominations clés, le contrôle du Sénat a également renforcé sa main avant sa première rencontre en face à face avec Xi en tant que président. Les responsables de la Maison Blanche ont noté que Xi respecte la force et que la solide performance politique de Biden chez lui – associée au retrait de la Russie de la ville ukrainienne stratégique de Kherson, une défaite humiliante pour le président Vladimir Poutine – contribuerait à élever les États-Unis aux yeux de la Chine.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré avant la réunion qu’ils ne s’attendaient pas à ce que Biden et Xi fassent des progrès significatifs sur des questions clés, mais ils ont décrit la réunion comme un effort pour maintenir une ligne de communication ouverte entre les États-Unis et la Chine.

Biden a vanté sa relation de plusieurs années avec Xi et a répété son affirmation selon laquelle il a passé plus de temps avec la première chinoise que tout autre dirigeant mondial. “Il n’y a jamais d’erreur de calcul” entre les deux dirigeants, a déclaré Biden.

La réunion intervient également à un moment de regain de force pour Xi, qui a obtenu un troisième mandat sans précédent le mois dernier et a été sacré leader incontesté de la Chine pendant cinq ans, voire beaucoup plus. Xi a concentré le pouvoir à un degré jamais vu depuis l’époque de Mao Zedong et Deng Xiaoping et a fermement positionné son pays contre l’Occident.

La relation américano-chinoise est à l’un de ses plus bas niveaux depuis des décennies. La stratégie de sécurité nationale de Biden a identifié la Chine comme «le défi géopolitique le plus important de l’Amérique», notant que le président était particulièrement préoccupé par les efforts du pays pour «coucher une gouvernance autoritaire avec une politique étrangère révisionniste».