Biden dit qu’il travaillera avec les républicains

Le président Joe Biden a déclaré mercredi qu’il était impatient de travailler avec les républicains du Congrès après les élections de mi-mandat, mais a souligné qu’il ne ferait aucun compromis sur des questions telles que le droit à l’avortement et la sécurité sociale.

“En cette saison électorale, le peuple américain a clairement indiqué : il ne veut pas que chaque jour qui avance soit une bataille politique constante. Il y a trop de choses qui se passent, et nous avons trop à faire”, a déclaré Biden au Maison Blanche. “L’avenir de l’Amérique est trop prometteur pour être piégé dans une guerre politique sans fin.”

Alors que Biden s’exprimait lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, il n’était pas clair quel parti détiendrait finalement la majorité dans les deux chambres du Congrès. On s’attend à ce que les républicains obtiennent des sièges à la Chambre, mais le Parti démocrate de Biden s’en est mieux tiré le jour du scrutin que la plupart des observateurs ne s’y attendaient, et le parti pourrait détenir le Sénat en fonction du déroulement de trois courses non résolues.