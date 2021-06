Biden dit qu’il signera un compromis d’infrastructure «bipartite» UNIQUEMENT aux côtés de la liste de souhaits des démocrates – RT USA News

Le compromis bipartite sur les infrastructures tant vanté ne deviendra pas une loi à moins que le Congrès n’adopte également la proposition démocrate de 6 000 milliards de dollars pour les programmes sociaux, a révélé le président américain Joe Biden.

« Si c’est le seul qui me vient, je ne le signe pas » Biden a déclaré jeudi après-midi à la Maison Blanche, faisant référence à l’accord conclu avec un groupe de républicains modérés plus tôt dans la journée.

Au lieu de cela, il ne considérera que « en tandem » avec une facture beaucoup plus importante défendue par le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) qui pourrait dépasser 6 000 milliards de dollars.

« Je ne fais pas que signer le projet de loi bipartite et oublier le reste que j’ai proposé », Biden a déclaré, notant le « infrastructures humaines » partie est tout aussi importante.

Aujourd’hui, après des mois de négociations, un groupe de sénateurs démocrates et républicains est parvenu à un accord pour investir dans l’infrastructure de notre pays. Les détails du plan peuvent être trouvés ici. https://t.co/fIGJTrckOr – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 24 juin 2021

Les commentaires de Biden ont été une douche froide sur l’annonce jubilatoire du compromis devant la Maison Blanche jeudi matin. Selon la fiche d’information officielle, l’accord nécessiterait 579 milliards de dollars de dépenses fédérales supplémentaires, pour un total de 973 milliards de dollars sur cinq ans – ou 1 200 milliards de dollars s’il est prolongé sur huit ans.

La plus grosse part d’argent irait aux routes, aux ponts et aux « projets majeurs » à 109 milliards de dollars, suivis de 73 milliards de dollars pour le réseau électrique, de 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de 65 milliards de dollars pour l’expansion de l’Internet à large bande. Le transport en commun recevrait 49 milliards de dollars, auxquels s’ajouteraient 7,5 milliards de dollars pour les autobus électriques et autres véhicules de transport en commun. 55 milliards de dollars supplémentaires iraient aux conduites d’eau, 25 milliards de dollars aux aéroports et 16 milliards de dollars aux ports et voies navigables, entre autres.





Aussi sur rt.com

Un pont pour piétons s’effondre à Washington, laissant 4 personnes hospitalisées et fermant l’autoroute (VIDEO)







Dix sénateurs, cinq républicains et cinq démocrates ont flanqué Biden devant la Maison Blanche alors qu’il annonçait le compromis.

Joe Manchin (D-Virginie de l’Ouest), Kirsten Sinema (D-Arizona), Mark Warner (D-Virginie), Jon Tester (D-Montana) et Jeanne Shaheen (D-New Hampshire) se tenait à côté de Rob Portman (R-Ohio ), Mitt Romney (R-Utah), Bill Cassidy (R-Louisiane), Lisa Murkowski (R-Alaska) et Susan Collins (R-Maine) – avec la vice-présidente Kamala Harris observant de derrière un pilier.

Ron voulait Kamala au premier plan pour la photo de l’accord sur les infrastructures, mais elle a refusé car elle sait que l’équipe Biden essaie de la transformer en bouc émissaire, et une fois qu’El Paso sera terminé, elle va commencer à jouer au dur, selon WH Official pic.twitter.com/bdMmoYgrOd – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 24 juin 2021

« L’Amérique fonctionne » dit Romney. « Le Sénat fonctionne et nous pouvons travailler ensemble. » Le candidat raté à la présidentielle de 2012 est devenu l’un des républicains préférés des démocrates au Sénat, ayant voté deux fois pour destituer le président Donald Trump et participé aux manifestations de Black Lives Matter l’année dernière.

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-New York) a eu une opinion quelque peu différente jeudi, déclarant au Sénat que « Nous n’aurons pas non plus assez de voix pour passer à moins d’avoir suffisamment de voix pour passer les deux » se référant aux propositions d’infrastructure. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), qui a rencontré mercredi Schumer et Biden, serait d’accord.

Ce que contient exactement la proposition démocrate de plus de 6 000 milliards de dollars n’est pas clair, car elle est toujours en cours de rédaction. Des initiés de Washington ont mentionné avoir vu l’expansion de Medicare, l’éducation, la garde d’enfants, l’énergie verte et même l’amnistie pour les immigrants illégaux impliqués. Le parti a l’intention de le faire adopter de la même manière qu’il l’a fait pour le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année – en utilisant la procédure appelée réconciliation, sans avoir besoin d’un seul vote républicain.





Aussi sur rt.com

L’effondrement partiel d’un complexe d’appartements en Floride filmé en vidéo







L’insistance de Biden sur les deux projets de loi pourrait cependant finir par torpiller le compromis. Manchin, le démocrate de Virginie-Occidentale, a déjà exprimé des réserves sur le plan Sanders, selon Fox News. Portman, le républicain qui a dirigé la faction négociant l’accord, a décrit la proposition Sanders comme « une sorte de sac à main de 6 000 milliards de dollars de priorités progressistes » et « pas sur les infrastructures » dans son apparition sur ‘Meet the Press’ dimanche dernier.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !