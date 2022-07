Biden dit qu’il “se sent bien” après avoir été testé négatif pour Covid-19

Le président américain Joe Biden a été testé négatif au Covid-19 après avoir été testé positif la semaine dernière, et “se sent bien”.

Il mettra fin à sa période d’isolement mais continuera à porter un masque.

Biden présentait des symptômes bénins, notamment de la toux, des maux de gorge et des courbatures.

Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il pourra désormais retourner au travail en personne après avoir été testé négatif au Covid-19, ajoutant qu’il “se sentait bien”.

“Si Dieu le veut, mes symptômes étaient légers, mon rétablissement a été rapide et je me sens bien”, a déclaré Biden au personnel et aux journalistes réunis dans la roseraie de la Maison Blanche.

Il a été testé négatif pour Covid-19 après avoir contracté le coronavirus la semaine dernière et met fin à sa période d’isolement à la Maison Blanche, a annoncé mercredi son médecin.

Biden reste sans fièvre et ne prend plus d’acétaminophène (Tylenol), a déclaré le Dr Kevin O’Connor dans une note publiée par la Maison Blanche.

Il a été testé négatif mardi soir et mercredi matin.

Biden s’adressera aux journalistes dans la roseraie de la Maison Blanche à 11h30 (HE).

Le président a présenté des symptômes bénins, notamment de la toux, des maux de gorge et des courbatures depuis son premier test positif jeudi dernier.

“Ses symptômes s’améliorent régulièrement et sont presque complètement résolus”, a déclaré O’Connor.

Biden, qui a 79 ans, portera un masque pendant 10 jours complets lorsqu’il sera entouré d’autres personnes, a déclaré le médecin, conscient de l’exposition potentielle au personnel des services secrets et au personnel de la Maison Blanche qui se trouvent à proximité de lui.

O’Connor a déclaré que Biden serait testé régulièrement pour surveiller un cas potentiel de “rebond” de Covid-19 du genre de celui vécu par certains patients qui ont été traités avec Paxlovid, le médicament que le président a reçu.

La Maison Blanche a hâte de montrer Biden au travail pendant sa convalescence.

Il a organisé des événements virtuels depuis la résidence de la Maison Blanche pendant plusieurs jours et a fait des remarques vidéo le premier jour où il a été testé positif pour rassurer les Américains sur le fait qu’il allait bien.

Ses remarques sur Rose Garden devraient montrer qu’il est pleinement de retour au travail et engagé dans les défis auxquels son administration est confrontée, notamment la forte inflation et la guerre en Ukraine.

Biden a remporté l’élection présidentielle de 2020 en partie sur la promesse de prendre la pandémie plus au sérieux que son adversaire, l’ancien président Donald Trump.

Biden a supervisé le déploiement des vaccins et continue d’exhorter les Américains à se faire vacciner alors qu’une nouvelle vague de la sous-variante BA.5 déferle sur les États-Unis.