Biden dit qu’il se rendra en Floride ce week-end pour évaluer les dégâts d’Idalia

WASHINGTON – Le président Joe Biden a effectué jeudi un voyage surprise au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences, où il a annoncé qu’il se rendrait en Floride samedi pour évaluer les dégâts causés par l’ouragan Idalia.

« Se présenter pour le moment pour sauver des vies est d’une importance cruciale, mais ce n’est que le début… et cela va prendre des mois et des années pour garantir que nous rétablissons les gens dans les circonstances qui existaient avant que cette catastrophe ne frappe », a déclaré Biden à Siège social de la FEMA à Washington, DC « Et aux habitants de Floride et de tout le sud-est, je suis ici pour dire clairement que notre nation vous soutient. »

Biden s’est entretenu à deux reprises jeudi avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et avec l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, qui se trouve dans l’État.