WASHINGTON – Dans sa déclaration la plus énergique à ce jour sur le conflit Israël-Gaza, le président Joe Biden a déclaré au Premier ministre israélien qu’il s’attend à « une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu », a déclaré mercredi la Maison Blanche.

Biden a tranquillement intensifié la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ces derniers jours pour mettre fin au bombardement par Israël des cibles du Hamas à Gaza – au milieu de l’alarme internationale croissante face à l’augmentation du nombre de morts et aux demandes croissantes des démocrates au Congrès pour un cessez-le-feu.

La Maison Blanche a déclaré que Biden et Netanyahu se sont entretenus mercredi et que les deux dirigeants « ont eu une discussion détaillée sur l’état des événements à Gaza, les progrès d’Israël dans la dégradation des capacités du Hamas et d’autres éléments terroristes, et les efforts diplomatiques en cours des gouvernements régionaux et des États-Unis. . »

Les deux hommes se sont exprimés après qu’Israël a élargi ses frappes contre des cibles du Hamas, tuant au moins six personnes à travers la bande de Gaza et détruisant la maison d’une famille élargie tôt mercredi.

Jusqu’à présent, Biden n’a pas donné à Netanyahu un calendrier pour l’assaut militaire israélien contre le Hamas.

Joost Hiltermann, un expert sur le Moyen-Orient auprès de l’International Crisis Group, une organisation de prévention des conflits, a déclaré qu’Israël avait peut-être accompli tout ce qu’il pouvait militairement «sans subir d’autres dommages à la réputation et à des pressions extérieures».

Les combats ont commencé le 10 mai, lorsque le Hamas a tiré des roquettes à longue portée sur Jérusalem après des jours d’affrontements entre des manifestants palestiniens et la police israélienne dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un site de pointe sacré pour les juifs et les musulmans.

Dans sa réponse initiale, Biden a souligné à plusieurs reprises le droit d’Israël à se défendre contre le Hamas, un groupe islamique militant que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste.

Mais la rhétorique de la Maison Blanche a changé au milieu des critiques acerbes des progressistes du Congrès exhortant Biden à intensifier la pression sur Netanyahu.

Lors d’une visite dans le Michigan mardi, la représentante Rashida Tlaib, démocrate de Detroit et seule palestinienne-américaine au Congrès, a mis le président au défi de s’attaquer au sort des Palestiniens, qui ont subi le plus gros des pertes dans le conflit.

« Les droits humains palestiniens ne sont pas une monnaie d’échange et doivent être protégés, pas négociés », a déclaré Tlaib à Biden, selon son bureau. « Les États-Unis ne peuvent pas continuer à donner au gouvernement de droite Netanyahu des milliards chaque année pour commettre des crimes contre les Palestiniens. »

Lundi, plus de deux douzaines de sénateurs démocrates ont publié une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu immédiat. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, une démocrate californienne résolument pro-israélienne, a ajouté sa voix mardi.

Appelant Israël «notre ami et allié», Pelosi a déclaré qu’il était dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de soutenir la sécurité en Israël. Mais, a-t-elle ajouté, << après plus d'une semaine d'hostilités, il est devenu encore plus évident qu'un cessez-le-feu est nécessaire. Les deux parties doivent faire un effort sérieux pour mettre fin à la violence et respecter les droits des deux. les peuples israélien et palestinien. »

Les médiateurs internationaux d’Egypte et d’ailleurs ont tenté désespérément de négocier un cessez-le-feu ces derniers jours, alors même que la violence s’intensifiait. Les combats – les pires depuis la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas – ont déclenché des manifestations dans le monde entier.

Au moins 219 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes, dont 63 enfants et 36 femmes, et 1 530 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne répartit pas les chiffres entre combattants et civils. Le Hamas et le Jihad islamique affirment qu’au moins 20 de leurs combattants ont été tués, tandis qu’Israël dit que le nombre est d’au moins 130.

Quelque 58 000 Palestiniens ont fui leurs maisons.

Douze personnes en Israël, dont un garçon de 5 ans et un soldat, ont été tuées dans des attaques à la roquette.

Contribuant: Michael Collins, The Associated Press