Biden dit qu’il réfléchit à l’urgence sanitaire pour l’accès à l’avortement

REHOBOTH BEACH, Delaware (AP) – Le président Joe Biden a déclaré dimanche qu’il envisageait de déclarer une urgence de santé publique afin de libérer des ressources fédérales pour promouvoir l’accès à l’avortement, même si la Maison Blanche a déclaré que cela ne semblait pas être “une excellente option”.

Il a également adressé un message aux personnes exaspérées par la décision de la Cour suprême du mois dernier qui a mis fin à un droit constitutionnel à l’avortement et qui ont manifesté à travers le pays : « Continuez à manifester. Continuez à faire valoir votre point de vue. C’est extrêmement important.

Le président, dans des remarques aux journalistes lors d’un arrêt lors d’une balade à vélo près de la maison de plage de sa famille dans le Delaware, a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de forcer la douzaine d’États avec des restrictions strictes ou des interdictions pures et simples de l’avortement à autoriser la procédure.

“Je n’ai pas le pouvoir de dire que nous allons rétablir Roe v. Wade comme loi du pays”, a-t-il déclaré, faisant référence à la décision de la Cour suprême de 1973 qui avait établi un droit national à l’avortement. Biden a déclaré que le Congrès devrait codifier ce droit et que pour que cela ait une meilleure chance à l’avenir, les électeurs devraient élire davantage de législateurs qui soutiennent l’accès à l’avortement.

Biden a déclaré que son administration essayait de faire «beaucoup de choses pour respecter les droits des femmes» après la décision, notamment en envisageant de déclarer une urgence de santé publique pour libérer des ressources fédérales. Une telle décision a été poussée par des défenseurs, mais les responsables de la Maison Blanche ont mis en doute à la fois sa légalité et son efficacité, et ont noté qu’elle serait presque certainement confrontée à des contestations judiciaires.

Le président a déclaré qu’il avait demandé aux responsables “de voir si j’ai le pouvoir de le faire et quel impact cela aurait”.

Vendredi, Jen Klein, directrice du Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche, a déclaré que cela “ne semblait pas être une bonne option”.

“Lorsque nous avons examiné l’urgence de santé publique, nous avons appris deux choses : la première, c’est qu’elle ne libère pas beaucoup de ressources”, a-t-elle déclaré aux journalistes. «C’est ce qu’il y a dans le fonds d’urgence de santé publique, et il y a très peu d’argent – ​​des dizaines de milliers de dollars dedans. Cela ne semblait donc pas être une bonne option. Et cela ne libère pas non plus une quantité significative d’autorité légale. Et c’est pourquoi nous n’avons pas encore pris cette mesure.

L’écrivain de l’Associated Press Zeke Miller à Washington a contribué à ce rapport.

Hannah Fingerhut, Associated Press