Biden dit qu’il “peut battre” à nouveau l’ancien président américain Donald Trump

Le président américain Joe Biden s’est dit mardi confiant qu’il pourrait battre son prédécesseur Donald Trump lors d’un match revanche en 2024.

Biden a indiqué aux journalistes lors d’un sommet de l’OTAN en mars qu’il serait heureux que Trump soit à nouveau son adversaire.

Biden répond fréquemment aux questions des médias, mais il a tenu peu de conférences de presse ou d’entretiens télévisés en tête-à-tête.

Le président américain Joe Biden s’est dit mardi confiant qu’il pourrait battre son prédécesseur Donald Trump lors d’un match revanche en 2024 – même s’il a reconnu que le pays pourrait retomber dans la récession sous sa direction.

On a demandé au démocrate de 79 ans s’il annoncerait une candidature pour un second mandat après les élections de mi-mandat de novembre – et si Trump serait un facteur dans sa décision.

“Je crois que je peux battre à nouveau Donald Trump”, a répondu Biden, bien qu’il se soit arrêté avant de confirmer une autre inclinaison au bureau ovale en 2024.

Biden a vaincu Trump à la fois dans le «collège électoral» État par État et lors du vote populaire en 2020 – conduisant à de fausses allégations incessantes de fraude électorale généralisée de la part du président vaincu.

Biden a indiqué aux journalistes lors d’un sommet de l’OTAN en mars qu’il serait heureux que Trump soit à nouveau son adversaire.

La popularité de Biden a pris un coup l’année dernière dans un contexte de flambée de l’inflation, d’augmentation des crimes violents dans les villes et d’une crise des migrants apparemment insoluble à la frontière sud.

Mais ses cotes d’approbation dépassent toujours les chiffres observés dans les sondages pour Trump, qui se moque régulièrement de Biden – de trois ans son aîné – pour son âge.

CNN a demandé à Biden ce qu’il dirait aux électeurs qui le considèrent trop vieux pour être réélu.

Biden a répondu :

Nommez-moi un président dans l’histoire récente qui a fait autant que moi au cours des deux premières années. Pas une blague. Vous n’aimez peut-être pas ce que j’ai fait, mais la grande majorité des Américains aiment ce que j’ai fait. Et donc… c’est une question de, pouvez-vous faire le travail ? Et je crois que je peux faire le travail.

Dans une large interview qui a porté sur la guerre en Ukraine et les réductions de la production de pétrole dirigées par l’Arabie saoudite qui devraient faire grimper à nouveau les prix du gaz, Biden a été interrogé sur les craintes pour l’économie au milieu de sombres projections de croissance.

Biden a minimisé la probabilité d’une récession, mais a admis qu’un “léger” ralentissement était possible.

“Je ne pense pas qu’il y aura de récession. Si c’est le cas, ce sera une très légère récession. Autrement dit, nous allons légèrement baisser”, a-t-il déclaré.

Trump, 76 ans, est arrivé au pouvoir au cours de la plus longue expansion économique de l’histoire des États-Unis, bien que l’économie soit tombée en récession en 2020 alors que le monde était aux prises avec l’épidémie de Covid-19.

Biden répond fréquemment aux questions des médias, mais il a tenu peu de conférences de presse ou d’entretiens télévisés en tête-à-tête.

Il a été plus visible récemment alors qu’il prend la route pour parler des réalisations législatives démocrates et critiquer les “républicains MAGA” – partisans du programme “Make America Great Again” de l’ancien président Donald Trump – dans les dernières semaines de la campagne électorale de mi-mandat.

Il s’est également entretenu avec CBS en septembre, faisant la une des journaux pour avoir déclaré la fin de la pandémie et confirmé l’engagement des États-Unis à défendre Taiwan contre une agression chinoise.