Biden dit qu’il n’y a « pas beaucoup de temps » pour maintenir l’aide à l’Ukraine et que le Congrès doit « arrêter les jeux »

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden a déclaré dimanche que l’aide américaine à l’Ukraine continuerait à affluer pour le moment alors qu’il cherchait à rassurer les alliés sur le soutien financier continu des États-Unis à l’effort de guerre. Mais le temps presse, a déclaré le président dans un avertissement au Congrès.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que l’intervention américaine en Ukraine soit interrompue », a déclaré Biden dans un discours depuis la salle Roosevelt après que le Congrès a voté samedi soir pour éviter une fermeture du gouvernement en adoptant un programme de financement à court terme qui a supprimé l’aide à l’Ukraine dans la lutte contre l’Ukraine. Russie.

« Nous avons du temps, pas beaucoup de temps et il y a un sentiment d’urgence écrasant », a-t-il déclaré, soulignant que le projet de loi de financement ne dure que jusqu’à la mi-novembre.

Biden a exhorté le Congrès à négocier un programme d’aide dès que possible.

« Nous allons y parvenir », a-t-il déclaré.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

WASHINGTON — Les partisans de l’Ukraine au Congrès affirment qu’ils n’abandonneront pas après qu’un projet de loi visant à maintenir le gouvernement fédéral ouvert ait exclu la demande du président Joe Biden de fournir davantage d’assistance en matière de sécurité à ce pays déchiré par la guerre.

Pourtant, de nombreux législateurs reconnaissent qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine à mesure que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit. La résistance républicaine à l’aide prend de l’ampleur dans les couloirs du Congrès.

Le vote à la Chambre la semaine dernière a mis en évidence les problèmes potentiels à venir. Près de la moitié des Républicains de la Chambre ont voté pour supprimer 300 millions de dollars d’un projet de loi de dépenses de défense visant à former des soldats ukrainiens et à acheter des armes. L’argent a ensuite été approuvé séparément, mais les opposants au soutien de l’Ukraine ont célébré leur nombre croissant.

Puis, samedi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, républicain de Californie, a omis une aide supplémentaire à l’Ukraine dans une mesure visant à maintenir le gouvernement en fonction jusqu’au 17 novembre. Ce faisant, il a fermé la porte à un paquet du Sénat qui aurait canalisé 6 milliards de dollars. à l’Ukraine, soit environ un tiers de ce qui a été demandé par la Maison Blanche. La Chambre et le Sénat ont approuvé à une écrasante majorité cette mesure provisoire, les membres des deux partis abandonnant l’augmentation de l’aide à l’Ukraine pour éviter une fermeture coûteuse du gouvernement.

Les dernières actions du Congrès témoignent d’un changement progressif dans le soutien indéfectible que les États-Unis ont jusqu’à présent apporté à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, et constituent l’un des exemples les plus clairs à ce jour de l’évolution du Parti républicain vers une position plus isolationniste. L’exclusion du financement de l’Ukraine est intervenue un peu plus d’une semaine après que les législateurs ont rencontré au Capitole le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui cherchait à assurer les législateurs que son armée gagnait la guerre, mais soulignait qu’une aide supplémentaire serait cruciale pour poursuivre le combat.

Après cette visite, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’une seule phrase résumait le message de Zelensky lors de sa réunion avec le Sénat : « Si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre », a déclaré Schumer. .

Pourtant, McCarthy, sous la pression de son flanc droit, est passé de « pas de chèque en blanc » pour l’Ukraine, l’accent étant mis sur la responsabilité, à décrire l’approche du Sénat comme plaçant « l’Ukraine devant l’Amérique ». Il a refusé de dire après le vote sur le financement gouvernemental s’il soumettrait l’aide à l’Ukraine à un vote de la Chambre dans les semaines à venir.

« S’il y a un moment où nous avons besoin d’avoir une discussion à ce sujet, nous aurons une discussion complète à ce sujet, mais je pense que l’administration doit plaider en faveur de ce qu’est la victoire », a déclaré McCarthy.

Biden a déclaré dans un communiqué après que le Congrès ait évité une fermeture que « nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu ». Il a appelé McCarthy à « maintenir son engagement envers le peuple ukrainien » et à apporter « le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine en ce moment critique ».

Au Sénat, Schumer et le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, se sont engagés à agir rapidement pour tenter d’adopter l’intégralité de la demande de la Maison Blanche. Mais il était clair que cet objectif serait de plus en plus difficile à mesure que de plus en plus de sénateurs républicains de base remettaient en question l’aide ou exigeaient qu’elle soit liée à une politique d’immigration qui contribuerait à sécuriser la frontière sud – faisant écho à des demandes similaires à la Chambre.

Le sénateur de Floride Rick Scott, un républicain qui a voté pour le projet de loi de dépenses après la suppression de l’aide à l’Ukraine, a déclaré que le Congrès devait avoir « une conversation avec le public américain ». Il s’est dit optimiste après avoir vu l’argent retiré de la facture.

« Dans mon État, les gens veulent aider l’Ukraine, mais ils veulent aussi aider les Américains », a déclaré Scott. « Ils veulent donc vraiment comprendre comment cet argent a été dépensé. »

Les démocrates se sont dits déçus par le manque de financement de l’Ukraine, mais ont exprimé leur détermination à apporter l’aide à ce pays déchiré par la guerre.

« Nous n’arrêterons pas de lutter pour davantage d’aide économique et sécuritaire à l’Ukraine », a déclaré Schumer après l’adoption du projet de loi. « Les majorités des deux partis soutiennent l’aide à l’Ukraine, et il est vital d’en faire davantage pour la sécurité de l’Amérique et pour la démocratie dans le monde. »

A l’approche du vote de samedi, les responsables du Pentagone ont exprimé leur inquiétude face à la perspective d’un manque de financement supplémentaire pour l’Ukraine. Dans une lettre adressée vendredi aux dirigeants du Congrès, Michael McCord, sous-secrétaire à la Défense, a écrit que le ministère avait épuisé presque toute l’aide en matière de sécurité disponible.

« Sans financement supplémentaire maintenant, nous serions obligés de retarder ou de réduire l’aide nécessaire pour répondre aux besoins urgents de l’Ukraine, notamment en matière de défense aérienne et de munitions, qui sont critiques et urgents à l’heure où la Russie se prépare à mener une offensive hivernale et poursuit ses bombardements sur les villes ukrainiennes », a déclaré McCord. dit.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré après le vote que l’aide américaine était vitale alors que les Ukrainiens « se battent pour défendre leur propre pays contre les forces de la tyrannie. L’Amérique doit tenir parole.

Le représentant Mike Rogers, président républicain de la commission des services armés de la Chambre des représentants, a déclaré qu’il aimerait envoyer un message clair au monde sur le soutien américain à l’Ukraine en adoptant une loi, mais il estime que le Pentagone dispose de « suffisamment d’argent » pour durer. jusqu’en décembre. Il a déclaré qu’il pensait que McCarthy soutenait toujours le financement de l’Ukraine.

«Je pense que l’orateur a toujours eu une bonne position sur l’Ukraine. Je pense qu’il a affaire à un caucus qui a des fractures auxquelles il doit faire face et aucune d’entre elles ne peut être ignorée lorsque vous avez une majorité de quatre sièges et 15 noix à la conférence », a déclaré Rogers, faisant référence aux législateurs d’extrême droite. qui se sont fermement opposés au financement de l’Ukraine.

Le représentant Gregory Meeks, DN.Y., le plus haut démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré avoir entendu McCarthy dire à Zelenskyy lors de sa visite que « nous leur donnerons ce dont ils ont besoin ».

« Malheureusement, le message envoyé par l’orateur et l’ancien président est qu’on ne peut pas compter sur eux », a déclaré Meeks, ajoutant une référence à l’ancien président Donald Trump, qui a appelé le Congrès à suspendre le financement supplémentaire de l’Ukraine jusqu’à ce que le FBI, L’IRS et le ministère de la Justice « remettent toutes les preuves » sur les relations commerciales de la famille Biden.

Les États-Unis ont approuvé quatre séries d’aides à l’Ukraine en réponse à l’invasion russe, pour un montant total d’environ 113 milliards de dollars, une partie de cet argent étant destinée au réapprovisionnement des équipements militaires américains envoyés sur les lignes de front. En août, Biden a appelé le Congrès à prévoir 24 milliards de dollars supplémentaires.

La décision prise samedi par la Chambre d’agir en premier sur le financement gouvernemental a laissé le Sénat face à un choix difficile : soit accepter un projet de loi qui ne parvient pas à aider l’Ukraine, soit permettre que se produise ce qui aurait pu être une fermeture prolongée du gouvernement.

Le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, a exprimé sa frustration face au résultat.

« Chaque jour qui passe sans que nous obtenions de l’argent supplémentaire est un jour où la Russie se rapproche de sa capacité à gagner cette guerre », a déclaré Murphy.

Le sénateur Jim Risch de l’Idaho, le plus haut républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré que l’Ukraine ne devait pas être dissuadée et que l’aide pouvait être approuvée par d’autres moyens.

« Ni nos amis ni nos ennemis ne devraient considérer cela comme un changement dans l’engagement des États-Unis envers l’Ukraine », a déclaré Risch.

___

Les rédacteurs d’Associated Press, Stephen Groves et Mary Clare Jalonick, ont contribué à ce rapport.

Kevin Freking, Associated Press