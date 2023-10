Biden dit qu’il n’y a « pas beaucoup de temps » pour maintenir l’aide à l’Ukraine et que le Congrès doit « arrêter les jeux » – Boston News, Weather, Sports

WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden a déclaré dimanche que l’aide américaine à l’Ukraine continuerait à affluer pour le moment alors qu’il cherchait à rassurer les alliés sur le soutien financier continu des États-Unis à l’effort de guerre. Mais le temps presse, a déclaré le président dans un avertissement au Congrès.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que les opérations américaines en Ukraine soient interrompues », a déclaré Biden dans un discours depuis la salle Roosevelt après que le Congrès ait évité une fermeture du gouvernement en adoptant samedi soir un programme de financement à court terme qui a supprimé l’aide à l’Ukraine dans la bataille contre la Russie.

« Nous avons du temps, pas beaucoup de temps, et il y a un sentiment d’urgence écrasant », a-t-il déclaré, soulignant que le projet de loi de financement ne dure que jusqu’à la mi-novembre. Biden a exhorté le Congrès à négocier un programme d’aide dès que possible.

« La grande majorité des deux partis – démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants – soutiennent l’aide à l’Ukraine et à l’agression brutale que lui impose la Russie », a déclaré Biden. « Arrêtez de jouer à des jeux, faites-le. »

Mais de nombreux législateurs reconnaissent qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir l’approbation du Congrès pour l’aide à l’Ukraine à mesure que le guerre continue à broyer. La résistance républicaine à l’aide prend de l’ampleur et les prochaines étapes sont à venir, compte tenu de la résistance de l’extrême droite.

Alors que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a entamé un processus visant à envisager potentiellement une législation prévoyant une aide supplémentaire à l’Ukraine, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., fait face à une tâche plus difficile pour tenir l’engagement qu’il a pris malgré les objections de près de la moitié de sa majorité républicaine.

Il a déclaré à l’émission « Face on the Nation » de CBS qu’il soutenait « le fait de pouvoir s’assurer que l’Ukraine dispose des armes dont elle a besoin », mais que sa priorité était la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« Je soutiens avant tout fermement la frontière », a-t-il déclaré. « Nous devons donc trouver un moyen de faire cela ensemble. »

En omettant l’aide supplémentaire à l’Ukraine dans la mesure destinée à maintenir le gouvernement en marche, McCarthy a fermé la porte à un paquet du Sénat qui aurait injecté 6 milliards de dollars vers l’Ukraine, soit environ un tiers de ce qui a été demandé par la Maison Blanche. La Chambre et le Sénat ont approuvé à une écrasante majorité cette mesure provisoire, les membres des deux partis abandonnant l’augmentation de l’aide pour éviter une fermeture coûteuse du gouvernement.

Biden s’efforce désormais de rassurer les alliés des États-Unis sur le fait que davantage d’argent sera disponible pour l’Ukraine.

« Regardez-moi », dit-il en se tournant vers les caméras de la Maison Blanche. « Nous allons y parvenir. Je ne peux pas croire que ceux qui ont voté pour l’Ukraine – une majorité écrasante à la Chambre et au Sénat, démocrates et républicains – laisseront, pour des raisons purement politiques, davantage de personnes mourir inutilement en Ukraine.»

Les alliés étrangers étaient cependant inquiets. Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré dimanche depuis Kiev qu’il pensait que ce ne serait pas le dernier mot, mais il a noté le soutien financier substantiel continu de l’UE à l’Ukraine et une nouvelle proposition sur la table.

« J’espère que ce ne sera pas une décision définitive et que l’Ukraine continuera à bénéficier du soutien des États-Unis », a-t-il déclaré.

Les dernières actions du Congrès témoignent d’un changement progressif dans le soutien indéfectible que les États-Unis ont jusqu’à présent apporté à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, et constituent l’un des exemples les plus clairs à ce jour de l’évolution du Parti républicain vers une position plus isolationniste. L’exclusion de l’argent destiné à l’Ukraine est intervenue un peu plus d’une semaine après les législateurs ont rencontré au Capitole le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a cherché à leur assurer que son armée était en train de gagner la guerre, mais a souligné qu’une aide supplémentaire serait cruciale.

Après cette visite, Schumer a déclaré qu’une phrase résumait le message de Zelensky lors de sa rencontre avec le Sénat : « ‘Si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre », a déclaré Schumer.

McCarthy, sous la pression de son flanc droit, est passé de « pas de chèque en blanc » pour l’Ukraine, l’accent étant mis sur la responsabilité, à décrire l’approche du Sénat comme plaçant « l’Ukraine devant l’Amérique ».

La prochaine échéance de financement, qui intervient lors de la réunion des dirigeants de la coopération économique Asie-Pacifique organisée par les États-Unis à San Francisco, risque de se transformer en un débat sur le financement aux frontières en échange d’une aide supplémentaire à l’Ukraine.

C’est le scénario que Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat qui s’est fait le champion de l’aide à l’Ukraine, essayait d’éviter cet été lorsqu’il a exhorté l’équipe de la Maison Blanche à ne pas emmêler la question dans le débat sur la fermeture du gouvernement, selon des sources proches de son précédent mandat. conversations non divulguées avec l’administration qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des entretiens privés. Aujourd’hui, toutes les parties rejettent la responsabilité de cet échec sur l’autre, s’efforçant de trouver une voie à suivre.

Le vote à la Chambre la semaine dernière a mis en évidence les problèmes potentiels à venir. Près de la moitié des Républicains de la Chambre ont voté pour supprimer 300 millions de dollars d’un projet de loi de dépenses de défense visant à former des soldats ukrainiens et à acheter des armes. L’argent a ensuite été approuvé séparément, mais les opposants au soutien de l’Ukraine ont célébré leur nombre croissant.

Les Etats Unis a approuvé quatre cycles d’aide en Ukraine en réponse à l’invasion russe, pour un montant total d’environ 113 milliards de dollars, une partie de cet argent étant destinée au réapprovisionnement du matériel militaire américain envoyé sur les lignes de front. En août, Biden a appelé le Congrès à prévoir 24 milliards de dollars supplémentaires.

Lisa Mascaro, correspondante au Congrès de l’AP, et les rédacteurs d’Associated Press Stephen Groves et Mary Clare Jalonick à Washington et Susie Blann à Londres ont contribué à ce rapport.

