Biden dit qu’il n’y a aucune preuve que la Russie est responsable de la cyberattaque de l’oléoduc … mais la Russie a une «  responsabilité  » – RT USA News

Une cyberattaque qui a paralysé l’approvisionnement en carburant américain n’était pas l’œuvre de la Russie, a déclaré le président Joe Biden. Confusément, Biden a ensuite déclaré que la Russie portait «une certaine responsabilité» dans l’attaque.

Vendredi, une attaque de ransomware a fermé un pipeline d’essence et de diesel parcourant 5500 miles le long de toute la côte est des États-Unis. Exploité par la Colonial Pipeline Company, l’artère vitale du combustible transite normalement 100 millions de gallons par jour du Texas à New York. L’administration Biden a répondu en invoquant des pouvoirs d’urgence pour permettre aux camionneurs de transporter plus de carburant, alors que les commerçants se précipitaient pour importer du carburant par voie maritime depuis l’Europe.





S’attaquant à l’attaque de lundi, Biden a d’abord jeté de l’eau froide sur les allégations d’implication russe, blâmant plutôt «Criminels transnationaux».

«Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve de nos services de renseignement que la Russie est impliquée,» Biden a déclaré aux journalistes. Cependant, il a suivi cette déclaration en disant que le ransomware utilisait «Est en Russie», et la Russie a donc « une certaine responsabilité pour faire face à cela. »

RUPTURE: Prés. Biden dit « aucune preuve » La Russie derrière l’attaque du pipeline colonial. « Bien qu’il y ait des preuves que le ransomware de l’acteur est en Russie. Ils ont une certaine responsabilité pour gérer cela. » pic.twitter.com/8jcqIk8dH3 – Rupture911 (@ Rupture911) 10 mai 2021

Des rumeurs sur l’implication de la Russie ont été alimentées par plusieurs médias grand public au cours du week-end, après qu’il soit apparu que « DarkSide », une organisation de piratage criminelle que les sources anonymes de CNN pensaient être basée à «Un pays russophone», était responsable de l’attaque. Dans une brève déclaration lundi, le FBI a confirmé «Que le ransomware DarkSide est responsable de la compromission des réseaux de Colonial Pipeline.»

D’autres médias ont profité de l’occasion pour relier les pirates au gouvernement russe, «Qu’ils travaillent pour l’État ou non», selon les mots d’un consultant en cybersécurité de NBC.





Biden a déclaré qu’il discuterait de l’attaque avec le président russe Vladimir Poutine lorsque les deux hommes se rencontreraient face à face. Bien qu’une date de réunion soit toujours fixée, Biden a précédemment exprimé sa confiance qu’il rencontrerait son homologue russe dans le courant du mois de juin, peut-être lors de la visite de Biden en Europe pour le sommet du G-7 ce mois-ci.

Les attaquants de ransomware chiffrent généralement les données d’une entreprise, la bloquant hors de ses propres systèmes jusqu’à ce qu’une rançon soit payée. On ne sait toujours pas si la Colonial Pipeline Company a l’intention de payer ses pirates. S’exprimant lors de la même conférence de presse à la Maison Blanche lundi, Anne Neuberger, la conseillère adjointe à la sécurité nationale pour le cyber, a déclaré que la décision de payer ou non «est une décision du secteur privé et l’administration n’a pas offert d’autres conseils pour le moment. «

Colonial a déclaré lundi qu’il travaillait sur «Un retour en service dans une approche par étapes.» Dimanche, le service n’avait été rétabli qu’à quelques petits «Lignes latérales», avec quatre «lignes principales» toujours fermées. La panne continue a fait craindre que les prix de l’essence ne dépassent 3 $ le gallon. Lundi, le prix moyen national par gallon d’essence s’élevait à 2,97 $, une augmentation de 60% par rapport à il y a un an, lorsque la pandémie de coronavirus a supprimé les prix.

