Biden dit qu’il n’est “pas inquiet” de l’agression accrue de la Chine contre Taïwan après la visite de Pelosi

Le président américain Joe Biden s’entretient avec des journalistes alors qu’il monte à bord d’Air Force One lors d’un voyage dans l’est du Kentucky pour rendre visite à des familles touchées par la dévastation des récentes inondations, alors qu’il quitte la base de la Garde nationale aérienne du Delaware à New Castle, Delaware, États-Unis, le 8 août 2022.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il n’était “pas inquiet” des exercices militaires chinois autour de Taïwan, ajoutant que s’il était “préoccupé par le fait qu’ils se déplacent autant qu’eux”, il ne pense pas qu’ils vont continuer à augmenter la pression.

Les remarques sont intervenues un jour après que Pékin a conclu 72 heures de manœuvres intenses et de tests de missiles au-dessus et autour de Taïwan. Les exercices ont impliqué des dizaines d’avions de chasse et de navires de guerre chinois pour imiter un blocus militaire de l’île autonome que Pékin considère comme une province.

Le calme relatif de Biden reflétait la stratégie délibérée des États-Unis consistant à ne pas répondre à l’agressivité chinoise par des bruits de sabre tout aussi brûlants.

Cela reflète également une opinion plus large au sein de l’administration Biden selon laquelle Pékin n’a pas l’intention de mettre à exécution sa menace implicite d’envahir Taïwan, du moins pas à court terme.

Face à ce bilan, les Etats-Unis ont adopté une démarche, pour l’instant, de vigilance accrue, mais de refus obstiné de se laisser entraîner dans un jeu militaire de poulet dans le Pacifique.

Jeudi dernier, la Maison Blanche a annoncé que Biden maintiendrait le groupe de frappe du porte-avions naval américain dans la mer de Chine méridionale plus longtemps que prévu initialement, en réponse à l’agression accrue de Pékin contre Taïwan.

Dans le même temps, un porte-parole de Biden a déclaré que les États-Unis reporteraient un test de missile balistique intercontinental, ou ICBM, précédemment prévu.

Les décisions ont signalé le désir de Washington de maintenir la vigilance militaire américaine dans la région, tout en refusant à Pékin la possibilité de pointer le test de missile américain prévu de longue date comme une preuve que l’Amérique répondait à son agression accrue contre Taiwan par ses propres préparatifs militaires.

Pékin a déclaré que ses propres exercices militaires avaient été menés en représailles à la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taiwan la semaine dernière.

La visite du démocrate californien, que la Maison Blanche Biden a publiquement défendue mais opposée en privé, a marqué la première fois en 25 ans qu’un président de la Chambre américaine, un poste de deuxième rang après la présidence, se rendait à Taiwan.

Lorsqu’on lui a demandé lundi s’il était sage que Pelosi se rende à Taïwan compte tenu des relations tendues entre les États-Unis et la Chine, Biden a donné la réponse standard que son administration utilise depuis des semaines.

“C’était sa décision”, a-t-il déclaré, avant de monter à bord d’Air Force One en route vers le Kentucky, où Biden et la première dame Jill Biden visiteront les communautés touchées par les inondations catastrophiques la semaine dernière.