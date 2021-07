Le PRÉSIDENT Joe Biden était très bien d’être comparé à « Satan réincarné » après avoir exhorté le Congrès à mener une enquête approfondie sur l’insurrection de la capitale le 6 janvier.

« Je m’en fiche si vous pensez que je suis Satan réincarné », a déclaré Biden lors d’une assemblée publique télévisée à l’Université Mount St. Joseph de Cincinnati qui couvrait une variété de sujets, y compris la nécessité pour les Américains d’obtenir des coups de Covid et l’impasse politique il rencontre pour faire avancer son programme.

Il ajoutée: « Le fait est que vous ne pouvez pas regarder cette télévision et dire que rien ne s’est passé le 6 et écouter les gens qui disent que c’était une marche pacifique. »

Quatre personnes sont mortes dans l’émeute et un officier de police du Capitole, Brian Sicknick, qui s’est effondré et est décédé par la suite de ce que les autorités ont qualifié de causes naturelles.

Les responsables du ministère de la Justice ont déclaré que l’arrestation de toutes les personnes impliquées dans l’insurrection reste une priorité absolue.

Il y a eu plus de 500 arrestations et beaucoup d’entre elles ont plaidé coupable depuis le siège du 6 janvier.

Déjà, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a rejeté deux républicains, le représentant Jim Jordan de l’Ohio et le représentant Jim Banks de l’Indiana, tous deux triés sur le volet par le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, pour siéger à un comité de 13 membres enquêtant sur l’enquête sur les émeutes du Capitole du 6 janvier.

« La nature sans précédent du 6 janvier exige cette décision sans précédent », a-t-elle déclaré, notant qu’il fallait une « enquête approfondie ».

« C’est la maison du peuple. Pas la maison de Pelosi », a déclaré un McCarthy catégorique lors d’une conférence de presse.

« Pourquoi permettez-vous à un orateur boiteux de détruire cette institution ? »

Selon la suggestion, Pelosi deviendrait un orateur « boiteux » si les républicains reprenaient le contrôle de la majorité lors des élections de 2022.

« Cela représente un abus de pouvoir flagrant et endommagera irrémédiablement cette institution », a poursuivi McCarthy. « Ce panel a perdu toute légitimité et crédibilité et montre que le Président est plus intéressé à faire de la politique qu’à rechercher la vérité. »

Pressé par l’animateur de CNN Don Lemon d’expliquer comment le pays peut avoir la foi qu’il peut y avoir un accord malgré les désaccords partisans, Biden a répondu en haussant les épaules, « Ces gens », suggérant la pièce de rechange nombre de participants dans l’auditorium parmi les sièges vides et les Américains en général à travers le pays.

Quant au pays divisé sur les inoculations de Covid-19, Biden était déterminé à convaincre la population d’arrêter de tergiverser ou de nier car cela provoquerait une rupture entre ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas.

« Donc, ça va devenir un peu serré en termes de bien, est-ce que maman ou papa est honnête que … Johnny s’est fait vacciner ou ne s’est pas fait vacciner », a-t-il déclaré.

« Cela va soulever des questions. »

La pandémie continue d’entraîner une augmentation des hospitalisations et des cas ont presque triplé aux États-Unis au cours des deux dernières semaines.

La moyenne sur sept jours au cours des deux dernières semaines pour les nouveaux cas est passée à plus de 37 000 mardi, passant de moins de 13 700 le 6 juillet, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, seuls 56,3% des Américains ont reçu au moins une dose du vaccin.

La prédominance des hospitalisations et des décès augmente le plus parmi ceux qui n’ont pas été vaccinés.

« Si vous êtes vacciné, vous n’allez pas être hospitalisé, vous ne serez pas dans l’unité IC et vous n’allez pas mourir », a déclaré Biden.

« Il est donc extrêmement important que – nous agissions tous comme des Américains qui se soucient de nos compatriotes. »

Biden a déclaré qu’il était contre la suppression de l’obstruction systématique en essayant de faire passer la nécessité de protéger les droits de vote avant l’outil qui, selon lui, plongerait l’ensemble du Congrès dans le chaos et la stagnation.

Le président a également fait confiance au Congrès pour parvenir à un consensus sur son projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars, suggérant que malgré son rejet mercredi, il y a espoir qu’un accord puisse être conclu lundi.

« C’est une bonne chose et je pense que nous allons y arriver », a-t-il déclaré.

Il semblait également prêt à affronter des problèmes personnels, expliquant à quel point il était fier de son fils Hunter et de sa bataille contre la drogue, dont il a parlé dans un mémoire publié sur la lutte contre la dépendance.

Le président a éclaté de rire lorsqu’il a discuté de ses préférences pour tenir certains membres du personnel de la Maison Blanche à distance pendant qu’il mangeait son petit-déjeuner.

Il a admis que la principale raison de la solitude était que Biden appréciait le repas du matin tout en portant sa robe.

