Le président américain Joe Biden a défendu jeudi le projet de son administration de renforcer le mur frontalier avec le Mexique, affirmant qu’il ne pouvait pas empêcher l’utilisation des fonds prévus dans le cadre de la politique de signature de Donald Trump.

Biden a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les barrières fonctionnaient, bien que son propre ministère de la Sécurité intérieure ait déclaré qu’il y avait un « besoin aigu et immédiat » de faire face à une augmentation du nombre de migrants traversant la frontière.

Biden a promis, lors de sa candidature à la Maison Blanche contre Trump, qu’il ne construirait plus de mur frontalier, et a annoncé dans une proclamation le jour de son entrée en fonction en janvier 2021 qu’aucun argent des contribuables ne serait plus alloué à cette fin.

La nouvelle section du mur sera construite dans le secteur de la vallée du Rio Grande, à « forte entrée illégale », à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où il y a eu plus de 245 000 tentatives d’entrée illégale au cours de cet exercice.

« L’argent a été affecté au mur frontalier. J’ai essayé de les amener à se réapproprier, à rediriger cet argent. Ils ne l’ont pas fait. Ils ne l’ont pas fait », a déclaré Biden aux journalistes dans le bureau ovale de la Maison Blanche.

Il a dit:

En attendant, il n’y a rien d’autre en vertu de la loi que d’utiliser l’argent aux fins pour lesquelles il a été affecté. Je ne peux pas arrêter ça.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le mur frontalier était efficace, Biden a répondu : « Non ».

« Besoin immédiat »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans un avis publié dans le Federal Register qu’il existait « un besoin urgent et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales ».

Mayorkas a déclaré que le financement des « barrières physiques supplémentaires » proviendrait d’un crédit accordé par le Congrès à cet effet en 2019, lorsque Trump était encore au pouvoir.

La Maison Blanche a déclaré qu’il était « absolument faux » qu’il y ait eu un revirement de la part de Biden.

L’immigration illégale est devenue un casse-tête politique majeur pour Biden, les républicains de l’opposition l’accusant de politiques frontalières laxistes.

Les Républicains se sont également engagés à bloquer davantage de financements pour la lutte de l’Ukraine contre l’invasion russe jusqu’à ce qu’il agisse à la frontière.

Trump, favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a déclaré que la décision de l’administration Biden montrait que « j’avais raison lorsque j’ai construit 560 miles… de tout nouveau et magnifique mur frontalier ».

« Joe Biden s’excusera-t-il (sic) auprès de moi et de l’Amérique d’avoir mis si longtemps à bouger et d’avoir permis que notre pays soit inondé de 15 millions d’immigrants illégaux, venant de lieux inconnus », a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a critiqué le projet américain d’étendre le mur le long de la frontière, le qualifiant de « revers ».

« Cela ne résout pas le problème. Nous devons nous attaquer aux causes » de la migration, a déclaré Lopez Obrador aux journalistes peu avant sa rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Mexico.

« Décourageant »

Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré qu’une vingtaine de lois fédérales, telles que la Clean Air Act et la Endangered Species Act, seraient levées pour permettre l’extension du mur frontalier.

Laiken Jordahl, défenseur de la conservation au Centre pour la diversité biologique, a dénoncé ce plan.

« Il est décourageant de voir le président Biden s’abaisser à ce niveau, abandonnant les lois environnementales fondamentales de notre pays pour construire des murs frontaliers inefficaces tuant la faune », a déclaré Jordahl dans un communiqué.

Blinken, Mayorkas et le procureur général Merrick Garland doivent tenir jeudi à Mexico des entretiens qui devraient inclure une discussion sur les flux de migrants à travers la frontière.

Ces réunions surviennent après une augmentation du nombre de personnes – principalement originaires d’Amérique centrale et du Venezuela – cherchant à passer du Mexique vers les États-Unis.