Biden dit qu’il ne pense pas qu’il y aura une récession économique

Le président Joe Biden a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y aurait une récession dans un proche avenir et s’il y en avait, il s’attend à ce que ce soit une “légère” baisse économique.

“Tous les six mois, ils disent cela. Tous les six mois, ils regardent les six prochains mois et disent ce qui va se passer”, a déclaré Biden dans une interview avec Jake Tapper sur CNN diffusée mardi, faisant référence aux récentes projections économiques des principaux États-Unis. banques.

“Ce n’était pas encore arrivé. Ce n’était pas… Je ne pense pas qu’il y aura de récession. Si c’est le cas, ce sera une très légère récession. C’est-à-dire que nous allons légèrement baisser.”

PDG de JPMorgan Chase Jamie Dimon lundi a mis en garde contre la probabilité d’une récession dans six à neuf mois.