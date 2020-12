Le président élu américain présomptif, Joe Biden, a déclaré qu’il ne rendrait pas les vaccins contre les coronavirus obligatoires pour les Américains lorsqu’il prendrait ses fonctions, jurant «d’encourager les gens» à se faire vacciner à la place.

« Je ne pense pas que cela devrait être obligatoire, je ne demanderais pas que ce soit obligatoire, » Biden a déclaré aux journalistes vendredi à la fin d’un événement au Delaware, faisant référence au vaccin, ajoutant qu’il ne croyait pas non plus «Les masques doivent être rendus obligatoires dans tout le pays.»

Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant que président des États-Unis pour encourager les gens à faire ce qu’il faut – et quand ils le feront, démontrer que c’est important.

Cette remarque est intervenue un jour après que le président élu déclaré par les médias a déclaré son intention de « demander » Les Américains doivent se couvrir de visage pendant les 100 premiers jours de son administration, allant à l’encontre de ses propres déclarations précédentes, ainsi que des critiques prédisant une répression du coronavirus sous la présidence démocrate.

Alors que Biden avait déclaré à George Stephanopoulos d’ABC News en octobre qu’il n’exclurait pas un mandat de vaccin, affirmant que cela dépendrait de «L’état de la nature du vaccin à sa sortie et la manière dont il est distribué», à l’époque, il a reconnu qu’une telle règle serait difficile à appliquer.

Biden a fait un demi-tour encore plus net sur une exigence de masque national. Bien qu’il ait approuvé à plusieurs reprises l’idée tout au long de la saison électorale, appelant le président Donald Trump en août à « Instituer un mandat de masque dans tout le pays, en commençant immédiatement », il a depuis renoncé à cette position, exhortant plutôt les autorités nationales et locales à imposer les mesures elles-mêmes.

L’ancien vice-président a insisté vendredi sur le fait qu’il ne voulait pas « punir » Les Américains avec des restrictions autoritaires au milieu de la pandémie, mais ont néanmoins déclaré que c’était un «Devoir patriotique» porter des masques.

«Si les gens le font pendant 100 jours, au milieu de ce qui restera une crise qui fera encore rage, et que le vaccin peut être distribué, ils verront les décès chuter», il a dit.

Les États-Unis ont enregistré plus de 14,3 millions d’infections à coronavirus et près de 279000 décès depuis le début de l’épidémie au début de cette année, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins, gardant sa place en tête de la liste des pays les plus touchés en termes de rapport. cas et décès.

