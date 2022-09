Biden dit qu’il était “irresponsable” pour Trump de conserver des documents classifiés à Mar-a-Lago

Le président américain Joe Biden a déclaré que la découverte de documents top secrets dans le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump avait soulevé des inquiétudes quant à la compromission de données sensibles et l’avait qualifiée d'”irresponsable”.

Biden, qui fait rarement des interviews, a parlé au programme CBS 60 minutes dans un segment diffusé dimanche. Il a dit que lorsqu’il a entendu parler de documents classifiés provenant de la Maison Blanche, il s’est demandé comment « quelqu’un pouvait être aussi irresponsable ».

“Et j’ai pensé, quelles données y avait-il qui pourraient compromettre les sources et les méthodes?” Biden a dit.

Le président a déclaré qu’il n’avait pas été prévenu avant que la succession de Trump ne soit fouillée, et il n’a demandé aucun détail “parce que je ne veux pas me retrouver au milieu de la question de savoir si le ministère de la Justice devrait ou non bouger ou non. passer à certaines actions qu’ils pourraient entreprendre.”

Le FBI dit qu’il a fallu environ 11 000 documents, dont environ 100 avec des marques de classification trouvées dans une salle de stockage et un bureau, tout en purgeant un mandat de perquisition autorisé par le tribunal au domicile le 8 août. Des semaines après la perquisition, les avocats de Trump ont demandé à un juge nommer un protonotaire spécial pour procéder à un examen indépendant des dossiers.

Cette image contenue dans un dossier déposé par le ministère américain de la Justice le 30 août, et partiellement masquée par la source, montre une photo de documents saisis lors de la perquisition du 8 août par le FBI du Mar-a- de l’ancien président américain Donald Trump. Domaine de Lago en Floride. (Ministère de la Justice via l’Associated Press)

Le mandat indique que des agents fédéraux enquêtaient sur des violations potentielles de trois lois fédérales différentes, dont une qui régit la collecte, la transmission ou la perte d’informations de défense en vertu de la loi sur l’espionnage.

Dans l’interview de grande envergure, le président ne s’engagerait pas à se présenter à la réélection en 2024, bien qu’il ait dit dans le passé qu’il prévoyait de le faire.

“Mon intention, comme je l’ai dit au début, c’est de courir à nouveau”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est qu’une intention. Mais est-ce une décision ferme que je me présente à nouveau ? Cela reste à voir.”