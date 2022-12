Biden dit qu’il est prêt à parler à Poutine de l’Ukraine, sous conditions

Plus tard, lors d’un déjeuner en l’honneur de M. Macron au Département d’État, Antony J. Blinken, le secrétaire d’État, a exposé la signification plus large de la guerre en Ukraine. Déclarant la fin de l’ère post-guerre froide, il a déclaré que le monde était “dans une compétition mondiale pour définir ce qui va suivre”. Dans cette lutte, a-t-il dit, les États-Unis et la France se sont tenus côte à côte pour défendre la liberté et les sociétés démocratiques.

M. Macron a répondu en décrivant la lutte en Ukraine comme une lutte que les États-Unis et la France ne pouvaient ressentir que comme faisant partie de « nos âmes et de nos racines », en ce qu’elle impliquait « de se battre pour la liberté et les valeurs universelles ».

Son ton était étonnamment différent de celui qu’il avait choisi mercredi, lorsqu’il a vivement critiqué la loi sur la réduction de l’inflation de M. Biden pour avoir potentiellement “tué” des emplois européens grâce à ses subventions massives à la fabrication verte, suggérant qu’il s’agissait d’une politique qui pourrait “fragmenter”. l’ouest.”

Une telle fragmentation de l’alliance alors que la guerre entre dans son 10e mois est précisément ce que les dirigeants occidentaux sont le plus soucieux d’éviter.

Les critiques de M. Macron ont été plus vives que ne l’avaient prévu les responsables de l’administration Biden le premier jour de la visite d’État de M. Macron, la première accordée à un dirigeant étranger par l’administration Biden.

Mais montrer du muscle aux États-Unis est une quasi-nécessité pour les présidents français, qui aiment à dire que la marque de la force de la plus ancienne alliance américaine est sa capacité à s’accommoder parfois de divergences même marquées.