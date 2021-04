Le président a déclaré qu’il s’engagerait avec les républicains sceptiques quant à sa proposition et tenterait de gagner leur soutien pour le paquet. Pourtant, Biden a souligné qu’il irait de l’avant sans les votes du GOP, car il considère qu’un plan d’emploi est nécessaire alors que le pays se remet de la pandémie de coronavirus.

« Je suis prêt à négocier sur l’étendue de mon projet d’infrastructure ainsi que sur la façon dont nous le payons. … Je pense que tout le monde reconnaît que nous avons besoin d’une augmentation significative des infrastructures. Cela va se résumer à ce que nous appelons l’infrastructure « a déclaré le président avant une réunion du bureau ovale avec des membres de la Chambre et du Sénat des deux partis.

Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il était prêt à négocier avec les législateurs au sujet des modifications apportées à son plan d’infrastructure de plus de 2000 milliards de dollars.

Le Congrès tenu par les démocrates revient à Washington cette semaine après la pause avec l’infrastructure en tête de son ordre du jour. Les législateurs prendront probablement des mois pour élaborer et adopter une législation massive qui affecterait tout, des routes, des ponts, des aéroports et des trains au haut débit, en passant par le logement, les services publics et la formation professionnelle.

Cela augmenterait également le taux d’imposition des sociétés et chercherait à décourager la délocalisation des bénéfices des sociétés. Les hausses d’impôts proposées ont irrité les républicains.

Les démocrates veulent un paquet à grande échelle qui aborde des politiques qui ne sont pas considérées comme des infrastructures de transport traditionnelles, y compris une expansion de l’accès à large bande et des améliorations aux systèmes d’eau potable et aux réseaux électriques. De nombreux républicains ont fait valoir qu’un projet de loi sur les infrastructures ne devrait s’attaquer qu’aux transports.

Biden a déclaré que les systèmes d’eau et le haut débit devraient être considérés comme des infrastructures.

«Ce ne sont pas seulement les routes, les ponts, les autoroutes», a-t-il déclaré.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A de nouveau critiqué les démocrates lundi pour ce qu’il a appelé l’intégration de priorités indépendantes dans le plan.

« Ils se lancent dans une campagne pour convaincre tout le monde que toute politique gouvernementale quelle qu’elle soit peut être qualifiée d’infrastructure », a-t-il déclaré.

Les participants à la réunion de lundi comprenaient la présidente du Comité sénatorial du commerce, Maria Cantwell, D-Wash., Et le membre de rang Roger Wicker, R-Miss. Le comité a une vaste compétence sur les technologies des communications, les autoroutes et l’aviation, entre autres domaines.

Wicker ne fait pas partie des républicains du Sénat considérés comme les plus susceptibles de négocier un accord avec l’administration Biden. Biden a également noté que le républicain Don Young, un républicain de l’Alaska et le plus ancien membre de la Chambre actuellement en fonction, a assisté à la réunion lundi.

Les responsables de l’administration Biden ont informé les sénateurs des deux parties de la proposition la semaine dernière, a rapporté NBC News. Le président du comité des transports et des infrastructures de la Chambre, Peter DeFazio, D-Ore., A également commencé à contacter les représentants au sujet des projets qu’ils aimeraient voir inclus dans le projet de loi, selon NBC.

Les républicains ont indiqué qu’ils ne soutiendraient un projet de loi d’infrastructure que si Biden réduisait la portée et le prix de sa proposition. Les législateurs du GOP ont également critiqué le projet de Biden d’augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28% pour compenser les investissements. Les républicains ont réduit le taux à 21% contre 35% en 2017.

Si les démocrates choisissent d’adopter le projet de loi par eux-mêmes par le biais d’un rapprochement budgétaire, Biden devra naviguer dans la dissidence au sein de son propre parti. Le sénateur Joe Manchin, DW.V., a exhorté Biden à augmenter le taux des entreprises à 25% au lieu de 28%.

Dans le même temps, les progressistes ont poussé le président à prendre des mesures plus agressives pour lutter contre le changement climatique et la transition vers l’énergie verte.

